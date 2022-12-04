ОПЕК+ не будет менять параметры добычи из-за установления порога цен для российской нефти
Представители стран ОПЕК+ решили не изменять параметры добычи нефти после того, как ЕС и страны "Большой семерки" (G7) установили порог цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.
На предыдущем заседании страны ОПЕК+ договорились снизить добычу на 2 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия и ее партнеры рассматривали возможность дополнительного сокращения, но пока от такого шага отказались.
Решение ОПЕК+ позволит картелю оценить влияние на мировой рынок механизма ограничения цен и перспектив спроса на нефть в Китае.
Следующее заседание министров ОПЕК+ запланировано на 4 июня, пишет Bloomberg, но они могут договориться и о более ранней дате. Мониторинговый комитет, следящий за соблюдением квот, снова соберется 1 февраля.
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Увеличение выработки- к снижению цены.
Но опег не захотело увеличивать/ снижать, а даже снизил-увеличил цену,
что есть подыгрывание Кремлю.
Если цена на нефть будет высокой, то кацапская нефть будет легче пробоваться за 59-60$. То есть не нарушая санкции рф будет гарантировано и законно пополнять валюту.
Бюджет Путина рассчитан так, что граничная минимальная цена для его стабильной работы есть… $60