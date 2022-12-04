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ОПЕК+ не будет менять параметры добычи из-за установления порога цен для российской нефти

нафта

Представители стран ОПЕК+ решили не изменять параметры добычи нефти после того, как ЕС и страны "Большой семерки" (G7) установили порог цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

На предыдущем заседании страны ОПЕК+ договорились снизить добычу на 2 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия и ее партнеры рассматривали возможность дополнительного сокращения, но пока от такого шага отказались.

Решение ОПЕК+ позволит картелю оценить влияние на мировой рынок механизма ограничения цен и перспектив спроса на нефть в Китае.

Следующее заседание министров ОПЕК+ запланировано на 4 июня, пишет Bloomberg, но они могут договориться и о более ранней дате. Мониторинговый комитет, следящий за соблюдением квот, снова соберется 1 февраля.

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Автор: 

нефть (1917) ОПЕК (83)


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Це називається піх#й!
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04.12.2022 15:57 Ответить
Це добре.
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04.12.2022 16:14 Ответить
Нам тоже нужно засеивать поля зерном в зависимости от цен на нефть. А то нефтяные твари сговорившись задирают цены на нефть как им вздумается а мы зерно задурно продаем хотя цена зерна на 50% зависит от стоимости топлива
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04.12.2022 16:20 Ответить
"Ви можете не "засеивать" зовсім. Ціна на вільному ринку залежить від попиту та пропозиції. Не будете засівати ви, засіє Канада , Сша чи інші країни. Ну і головне, сіють , жнуть приватні компанії, думаю що вони не потребують ваших порад від слова ЗОВСІМ. це бізнес. Купіть собі 1000 га полів і не сійте на них нічого.
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04.12.2022 22:02 Ответить
З цих 60 кацапи мають половину віддавати на репарації. Так і буде.
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04.12.2022 16:40 Ответить
Уменьшение картелем добычи нефти ведёт к повышению цены.

Увеличение выработки- к снижению цены.

Но опег не захотело увеличивать/ снижать, а даже снизил-увеличил цену,
что есть подыгрывание Кремлю.

Если цена на нефть будет высокой, то кацапская нефть будет легче пробоваться за 59-60$. То есть не нарушая санкции рф будет гарантировано и законно пополнять валюту.

Бюджет Путина рассчитан так, что граничная минимальная цена для его стабильной работы есть… $60
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04.12.2022 16:59 Ответить
Ринок треба завалити нафтою, а не скорочувати ії видобуток. Тоді і ціни а нафту впадуть, але якимось п*дарасам треба шоб бензин і дизель були недешеві.
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04.12.2022 17:44 Ответить
 
 