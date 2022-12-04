Скромно и с упоминанием о "героях": Кремль рассказал, как россияне должны праздновать Новый год, - СМИ

Кремль направил местным властям в РФ и руководству госкомпаний рекомендации по проведению новогодних мероприятий. Советуют "проявить сдержанность в расходах" и вспоминать "героизм" воюющих в Украине.

Об этом пишет российское издание РБК, сообщает Цензор.НЕТ.

Кремль рекомендует установить и торжественно открыть новогодние елки на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Сделать это должны российские регионы, которые "несут шефство" над отдельными оккупированными территориями Украины.

Во время организации детских праздников центральные власти рекомендуют предусмотреть "упоминание героизма защитников Отечества, возможность от имени ребенка прислать поздравления".

Читайте также: На Киевщине запретили использование праздничной иллюминации, - Кулеба

Во время празднования для взрослых Кремль советует проявить воздержание в расходах. Местные власти должны поздравить с Новым годом "семьи участников СВО с детьми", а также раненых в госпиталях.

На новогодних ярмарках, согласно рекомендациям, нужно разместить стенды "Все для победы", где каждый сможет "внести вклад в обеспечение нужд военнослужащих".

Также рекомендуется сформировать агитбригады (включая Дедов Морозов и Снегурочек), чтобы поздравить российских военных на территории Украины.

Читайте также: 74% россиян поддерживают действия своих военных в Украине, при этом 53% выступают за мирные переговоры, – опрос "Левада-центра". ИНФОГРАФИКА

Во время формирования концертных программ регионам и телеканалам предлагается поддержать артистов "патриотического направления", среди них "Город 312", Полина Гагарина, Олег и Родион Газмановы, Виктория Дейнеко, Лариса Долина, Ярослав Дронов (Shaman), певица Зара, группа "Земляне" , Григорий Лепс, Денис Майданов, Александр Маршал, Стас Пьеха, Николай Расторгуев, Александр Ф. Скляр, Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина, Uma2rmaH.

На центральных площадях российских городов рекомендуется установить телестудию "для записи приветствия участникам войны".

Читайте также: Детский телеканал Disney прекращает вещание в РФ

Госкомпаниям, в частности, советуют отказаться "от масштабных дорогих праздников и дорогостоящих развлечений".