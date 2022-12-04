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Новости
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Скромно и с упоминанием о "героях": Кремль рассказал, как россияне должны праздновать Новый год, - СМИ

путін

Кремль направил местным властям в РФ и руководству госкомпаний рекомендации по проведению новогодних мероприятий. Советуют "проявить сдержанность в расходах" и вспоминать "героизм" воюющих в Украине.

Об этом пишет российское издание РБК, сообщает Цензор.НЕТ.

Кремль рекомендует установить и торжественно открыть новогодние елки на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Сделать это должны российские регионы, которые "несут шефство" над отдельными оккупированными территориями Украины.

Во время организации детских праздников центральные власти рекомендуют предусмотреть "упоминание героизма защитников Отечества, возможность от имени ребенка прислать поздравления".

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Во время празднования для взрослых Кремль советует проявить воздержание в расходах. Местные власти должны поздравить с Новым годом "семьи участников СВО с детьми", а также раненых в госпиталях.

На новогодних ярмарках, согласно рекомендациям, нужно разместить стенды "Все для победы", где каждый сможет "внести вклад в обеспечение нужд военнослужащих".

Также рекомендуется сформировать агитбригады (включая Дедов Морозов и Снегурочек), чтобы поздравить российских военных на территории Украины.

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Во время формирования концертных программ регионам и телеканалам предлагается поддержать артистов "патриотического направления", среди них "Город 312", Полина Гагарина, Олег и Родион Газмановы, Виктория Дейнеко, Лариса Долина, Ярослав Дронов (Shaman), певица Зара, группа "Земляне" , Григорий Лепс, Денис Майданов, Александр Маршал, Стас Пьеха, Николай Расторгуев, Александр Ф. Скляр, Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина, Uma2rmaH.

На центральных площадях российских городов рекомендуется установить телестудию "для записи приветствия участникам войны".

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Госкомпаниям, в частности, советуют отказаться "от масштабных дорогих праздников и дорогостоящих развлечений".

Автор: 

Новый год (934) россия (95372)


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Топ комментарии
+41
Чтоб эта проклятая нация сатаны праздновала новый год и другие праздники под обстрелами, бомбежками, без света, без газа, без воды, без еды, Чтоб эти выб@лядки жрали трупы друг-друга. Чтоб они , козлиное племя, были прокляты. Аминь.
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04.12.2022 15:55
+29
А в північ застрелитися кожному раісянину
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04.12.2022 15:51
+23
*опівночі🙈
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04.12.2022 15:53
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А в північ застрелитися кожному раісянину
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04.12.2022 15:51 Ответить
*опівночі🙈
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04.12.2022 15:53 Ответить
Шампанское пить не чокаясь и не загадывать пожеланий -
кое-то может не дожить

Впрочем, дарагие рассеяне, вот моё вам пожелание:
Пусть в каждой семье появится новенькая лада-малина

приятного черного гробового цвета!
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04.12.2022 16:01 Ответить
Не "Шампанское", а "Шаманское".
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04.12.2022 16:44 Ответить
Эт точно!
Під виття цього фарбованого глиста з його "Я русский"
Послухав, так русскіх навіть ми не опускаємо, як отой шаман
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04.12.2022 17:07 Ответить
Правильно! Тому що вранці 1 січня пить не можна - день народження Бандери!
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04.12.2022 16:04 Ответить
И моей тещи. ***..
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04.12.2022 16:34 Ответить
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04.12.2022 20:08 Ответить
Сидять на Донбасі ,в окопах, «іхтамнєти» Злі, бо голодні і холодні Знову продукти і одяг не довезли - розікрали ще в Росії А завезти пообіцяли тільки на Новий Рік

Один каже:
Слушайте мужики! А ведь у «хахлов» Рождество сегодня! Им волонтёры точно жрачки навезли! Давайте гонца к ним зашлём - пусть поделятся! Ты вот «местный»! Хахляцкий язык знаєш Иди а то неохота з голоду дохнуть! Мужики! Да вы что?! Они ж меня порвут! Не сцы! Они на ождество добрые! Зайдёшь в блиндаж и сразу с порога как они здравствуются в этот день: «Христос нараждается!» Так они тебе и хлеба, и сала, и вареников, и горилки дадут! Иди! А то ногу прострелим!

Пішов День нема, два, три На четвертий приповзає - голодний, оброслий , обмерзлий!

- Ты где лазил?! Где жрачка хахляцкая?!!!

-Да ну вас с вашей жрачкой! Еле убежал!Зашёл в блиндаж: сидят хахлы красномордые , за столом, в «вышыванках» Столы от еды ломятся Я сразу с порога: «Христос нараждается!» А они мне в ответ: «Славимо його!»

- Ну и что?!!!

- Что, что Хрен они меня славили!

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04.12.2022 21:41 Ответить
Шо, навіть похмелитись не наливає?
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04.12.2022 20:49 Ответить
Я практически не употребляю алкоголь. Для сисадмина нужны трезвые мозги.
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04.12.2022 21:00 Ответить
Вот что такое невезёт. Тёща и вискаря нельзя
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04.12.2022 21:55 Ответить
Селям, Яре, а з горя кацапам можна піть горькую з нагоди дня народження пана Степана? 😂

Їм же все одно, вони з водкой як одружені - "і в радості, і в пєчалі" вірні оде одному 😂
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04.12.2022 16:39 Ответить
Русский человек пьёт в трёх случаях:

Когда всё плохо - от горя…

Когда всё хорошо - от радости…

Когда всё нормально - от скуки…
Папа перебрал. Стоит на коленях, уткнувшись в унитаз головой. Дочка (3 года), подглядывая на его, шепчет: - Папа, ты не правильно какаешь!
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04.12.2022 16:43 Ответить
Вот она, российская многозадачность. 😆
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04.12.2022 17:03 Ответить
Ох эти китайцы, ох эти китайцы!
Достоевщина какая-то 😂
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04.12.2022 17:09 Ответить
👍🤣
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04.12.2022 18:33 Ответить
Та хоч в північ, а хоч опівночі! Головне, щоб не промазали, коли стрілятимуться!
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04.12.2022 17:44 Ответить
Влучна пропозиція, треба її їм донести ))
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04.12.2022 15:57 Ответить
Опівночі. "Північ" - суміш півня і грінвіча
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04.12.2022 17:07 Ответить
Z и V
z...lupa и v..gina
Символы нового года в росеи
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04.12.2022 15:54 Ответить
Гарік ********, що, теж **** зсучився?👿
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04.12.2022 16:06 Ответить
Еще как.
Редкий пид...рас оказался.
Когдато нравился.
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04.12.2022 16:07 Ответить
Мені теж, тепер буду слухати його пісні, але бєз слов та пики 😕
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04.12.2022 16:10 Ответить
Вот так вот: кожен "хароший русский" - ****- чьов
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04.12.2022 16:12 Ответить
А я немогу. Удалил с диска все руское. Музыку, фильмы. Все.
Еще в 14 году.
Немогу слушать.
Только Кино (Цой) оставил и Машину времени.
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04.12.2022 16:16 Ответить
Я теж, залишив лише Юру Шевчука з ДДТ - чи не єдина порядна відома людина в рашці
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04.12.2022 16:43 Ответить
Не единственный, но их действительно мало. И старой гвардии помимо Шевчука так и остались нормальными Макар, БГ, Ногу Свело (хотя Макса старым вроде как назвать и язык не поворачивается). Из новых Нойз, Элизиум, Оксимирон, из совсем молодых - Порнофильмы. Большая часть из перечисленных уже в паРаше не проживают. А оставшихся в ближайшее время либо выдавят из страны, либо посадят, либо заставят замолчать.
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04.12.2022 19:35 Ответить
Я теж, ще з 14 року, все видалив на@уй і не шкодую.
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04.12.2022 17:19 Ответить
Чтоб эта проклятая нация сатаны праздновала новый год и другие праздники под обстрелами, бомбежками, без света, без газа, без воды, без еды, Чтоб эти выб@лядки жрали трупы друг-друга. Чтоб они , козлиное племя, были прокляты. Аминь.
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04.12.2022 15:55 Ответить
Ого. Я бы в Библию записал. Хай будет.
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04.12.2022 16:01 Ответить
Нічого собі! До таких побажань і я приєднуюсь
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04.12.2022 16:57 Ответить
Не ображайте Сатану!
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04.12.2022 17:15 Ответить
ИншаЛлах !!!
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04.12.2022 18:34 Ответить
Машаллах!
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04.12.2022 20:13 Ответить
они с ума сошли. как 2 недели праздников можно отметить скромно. тем более поминать "героев"
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04.12.2022 15:55 Ответить
вот два тижні і будуть гулять на помінках
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04.12.2022 16:02 Ответить
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04.12.2022 16:58 Ответить
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04.12.2022 15:58 Ответить
"Всенародные торжества скорбь и другие проявления общественного мнения должны быть чётко организованными... Скорбящие и радующиеся без соответствующего распоряжения - смутьяны и экстремисты...". (Путь Ин, "Цитатник. Избранные высказывания")
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04.12.2022 15:59 Ответить
Це не територія а суцільний мазохізм. Самі приперлися туди,куди їх не звали-самі в результаті цього тепер замість свята будуть за своїми покійниками тужити та вити. Треш.
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04.12.2022 16:00 Ответить
Героі по вбивстві людеи в Украіні .
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04.12.2022 16:01 Ответить
Как в том анекдоте - "Медленно и очень печально..")))
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04.12.2022 16:03 Ответить
Шо за анекдот? В студию.
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04.12.2022 16:09 Ответить
Та жінка каже коханцю, шо сьогодні вона "не може", мовляв її чоловік раптом помер. А коханець відповідає, що добре її розуміє, тому "давай мєдленно і очень печально"..
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04.12.2022 16:14 Ответить
Клас какой! От ДЯКУЮ! Поржал....
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04.12.2022 16:26 Ответить
+100!

Праздновать тихо, не чокаясь 😂
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04.12.2022 16:45 Ответить
" Приходит мужик к любовнице
- Давай!
- Не могу - у меня муж умер
- Ну что же - тогда мы будем медленно и очень печально.."
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04.12.2022 16:29 Ответить
мабуть гарний анекдот про рашку? 😂
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04.12.2022 16:09 Ответить
"хєрої" на росії - це пєтухі із банди вагнера-прігожина?!
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04.12.2022 16:05 Ответить
"новый год за 3 дня" ))) никаких больше "до рождества", "старого нового года" или вообще "до крещения" ))))
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04.12.2022 16:17 Ответить
щось це мені нагадує часи сводепу.
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04.12.2022 16:29 Ответить
Та ні, звиняйте, пожив при совдепі - не пам'ятаю такого. Можливо під час Другої світової було.

А вони зараз, скоріш за все, за наказом "можем павтаріть".

Імітують второй майський оргазм з дідами на палках, уроди!
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04.12.2022 16:52 Ответить
при совдепии 2 января на роботу и всё ......
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05.12.2022 03:38 Ответить
Я не понял , а шо за слово воевал , войны вроде бы как нет ,есть спец операция , т.е. спец оперировал. короче за хирурга , и кстати где он , на каких фронтах дрожит
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04.12.2022 16:30 Ответить
Дрочит
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04.12.2022 16:31 Ответить
...как никогда раньше: ручонки ходуном ходят від подвійного мандражу - холоду та укропської арти😂
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04.12.2022 16:56 Ответить
Правильно. Какоей веселье ели на рашке все мужики пошли на утилизацию. Будут все на дедушку Пу дрочить который из бункера будет рассказывать сказки
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04.12.2022 16:38 Ответить
Единственное, в чём пусть не сомневаются - будут мощные фейерверки.
И в Крыму, и в Донбассе.
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04.12.2022 16:46 Ответить
Та ну! Кацапи як завжди понапиваються в хлам і будуть жерти якийсь харч-фальсифікат як в останній раз - до завороту кишок і реанімації. Декілька тисяч кацапів згорять від горілки, отруяться і загинуть в пяних бійках, що нас повністю влаштовує. Хай "гуляють"...
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04.12.2022 16:48 Ответить
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04.12.2022 17:58 Ответить
Це він вже в скорій?
Елегантно його перев'язали, по-празднічному 😂
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04.12.2022 18:34 Ответить
Херасє, снігурочка )))
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04.12.2022 20:34 Ответить
Рекомендации по встрече нового года занимают второе место. Первое место пока уверенно держит раздача чукчам снега.
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04.12.2022 16:50 Ответить
Шаманские юрты опускаются на третье
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04.12.2022 16:51 Ответить
"Лед якутам, трава бурятам!"
Да, и о вдовах позаботьтесь - каждой по ладе-малине с ашотом!
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04.12.2022 17:00 Ответить
Zalet, аналогично , оставил только Рахманинова ,Чайковского и Дворжика
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04.12.2022 16:54 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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04.12.2022 16:55 Ответить
Единственное, я реально не могу понять, а кто же теперь будет ***** руских баб под НГ , срочно надо завозить дилдо, али экспрес озолотится , ну если, мир ,ещё принимают к расчётам
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04.12.2022 16:58 Ответить
Мда, с второй волной мобилизации - ашотов для вдов чмобиков первой волны, аленевод как всегда прощелкал, или ... украл😂
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04.12.2022 17:04 Ответить
Ашоты и варжапеты с карапетянами давно рванули в Иреванское ханство.Ведь только им Кремль сделал двойные гражданства.Но об этом тв России не говорят,что сотни тысяч россиян(???), прилетевшие туда-это все айкануши и сирануши с запасными гражданствами.ЧТОБ ДУРИТЬ РУССКИХ И ПОСЫЛАТЬ ИХ НА БОЙНЮ В УКРАИНУ, А САМИ ВСЕГДА ГРАБЯТ РОССИЮ.
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04.12.2022 17:18 Ответить
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04.12.2022 18:37 Ответить
Все будет хорошё !
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04.12.2022 18:48 Ответить
Я твой маладой жена шатал-шатал, перевернул и апять шатал. )))
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04.12.2022 20:36 Ответить
Тю, а китайці кудись на раZZії поділись? Чи у них женилки пропали?
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04.12.2022 23:09 Ответить
Хай святкують скромно: в сибірській холодній печері, в кривому гробу і рваних тапочках
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04.12.2022 17:03 Ответить
Никогда еще в России не было такого испоганенного Нового года.Спасибо партии и лично.
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04.12.2022 17:07 Ответить
Так а "героїв" вони забирати думають, чи так і будуть гнити в українських полях?
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04.12.2022 17:08 Ответить
Я шота не понял ...

1. Сделать вид что маленькая страна всерьез готовится напасть на огромную ядерную;

2. Ввести в нее войска чтобы кого-то там освободить;

3. Получить от освобождаемых по щщам и не просто по щщам, а именно методично;

4. Приехать домой по частям, вообще не приехать, или если уж очень везучий приехать без какой-либо запчасти.

ЧТО ЗДЕСЬ ГЕРОИЧЕСКОГО ?

Нормальный человек бы промолчал, что получил пязды от девушки которую собирался изнасиловать.
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04.12.2022 17:13 Ответить
Нормальна людина взагалі не має намірів стосовно згвалтування когось...
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04.12.2022 18:03 Ответить
Щоб ви там всі повиздихали у Новому році, а на новорічному столі було вдосталь ягеля та жолудей, наостанок ...
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04.12.2022 17:15 Ответить
Страна 404 движется к своему логическому концу
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04.12.2022 17:18 Ответить
бажаю всім кислобздіям животворної евтаназії на новий рік.
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04.12.2022 17:19 Ответить
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04.12.2022 17:46 Ответить
наверное будет очередной треш и пробивание дна рытье могилы дальше в ад.
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04.12.2022 18:11 Ответить
Город 312", Поліна Гагаріна, Олег і Родіон Газманови, Вікторія Дейнеко, Лариса Доліна, Ярослав Дронов (Shaman), співачка Зара, група "Земляне", Григорій Лепс, Денис Майданов, Олександр Маршал, Стас П'єха, Микола Расторгуєв, Олександр Ф. Скляр, Гарік *******, Вадим Самойлов, Світлана Сурганова, Юлія Чичеріна, Uma2rmaH. Джерело:
ГОТУЙТЕСЯ - ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ Зе ОБОВЯЗКОВО ЗАПРОСИТЬ ЇХ В КИЇВ
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04.12.2022 18:15 Ответить
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04.12.2022 18:25 Ответить
Ага і починати думати про Гаагу та репарації
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04.12.2022 18:26 Ответить
"Также рекомендуется сформировать агитбригады (включая Дедов Морозов и Снегурочек), чтобы поздравить российских военных на территории Украины".

Интересно, сколько "Дедов Мороз" и "Снегурочек" успеют утилизировать в период между 1-ым и 7-ым января?
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04.12.2022 18:36 Ответить
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04.12.2022 18:39 Ответить
- Діду! А чим святий Миколай відрізняється від Діда Мороза?
- Ну : Святий Миколай приходить сам і тверезий А Дід Мороз - п"яний як чіп і з якимось курвом!
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04.12.2022 20:36 Ответить
а танець маленьких лебедей не хочите посоухать ублюдки
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04.12.2022 18:38 Ответить
Желаю всем кацарылым, включая ихних самок вместе с ихними вышкребками попасть на концерт хора имени александрова и йоси кабздона ещё до наступления новогодних праздников! Кацапы, где ваш патриотизьм? Все на концерт!
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04.12.2022 18:53 Ответить
Якраз на цю тему є https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 гарне оповідання .
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04.12.2022 19:51 Ответить
Хочу на новый год по всем российским канала Лебединое озеро.
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04.12.2022 20:17 Ответить
Ніколи не розумів батьків Снігурочки, які відпустили її кудись на всю ніч з підвипившим дідуганом.
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04.12.2022 20:40 Ответить
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04.12.2022 20:53 Ответить
 
 