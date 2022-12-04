Скромно и с упоминанием о "героях": Кремль рассказал, как россияне должны праздновать Новый год, - СМИ
Кремль направил местным властям в РФ и руководству госкомпаний рекомендации по проведению новогодних мероприятий. Советуют "проявить сдержанность в расходах" и вспоминать "героизм" воюющих в Украине.
Об этом пишет российское издание РБК, сообщает Цензор.НЕТ.
Кремль рекомендует установить и торжественно открыть новогодние елки на оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Сделать это должны российские регионы, которые "несут шефство" над отдельными оккупированными территориями Украины.
Во время организации детских праздников центральные власти рекомендуют предусмотреть "упоминание героизма защитников Отечества, возможность от имени ребенка прислать поздравления".
Во время празднования для взрослых Кремль советует проявить воздержание в расходах. Местные власти должны поздравить с Новым годом "семьи участников СВО с детьми", а также раненых в госпиталях.
На новогодних ярмарках, согласно рекомендациям, нужно разместить стенды "Все для победы", где каждый сможет "внести вклад в обеспечение нужд военнослужащих".
Также рекомендуется сформировать агитбригады (включая Дедов Морозов и Снегурочек), чтобы поздравить российских военных на территории Украины.
Во время формирования концертных программ регионам и телеканалам предлагается поддержать артистов "патриотического направления", среди них "Город 312", Полина Гагарина, Олег и Родион Газмановы, Виктория Дейнеко, Лариса Долина, Ярослав Дронов (Shaman), певица Зара, группа "Земляне" , Григорий Лепс, Денис Майданов, Александр Маршал, Стас Пьеха, Николай Расторгуев, Александр Ф. Скляр, Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина, Uma2rmaH.
На центральных площадях российских городов рекомендуется установить телестудию "для записи приветствия участникам войны".
Госкомпаниям, в частности, советуют отказаться "от масштабных дорогих праздников и дорогостоящих развлечений".
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кое-то может не дожить
Впрочем, дарагие рассеяне, вот моё вам пожелание:
Пусть в каждой семье появится новенькая лада-малина
приятного черного гробового цвета!
Під виття цього фарбованого глиста з його "Я русский"
Послухав, так русскіх навіть ми не опускаємо, як отой шаман
Один каже:
Слушайте мужики! А ведь у «хахлов» Рождество сегодня! Им волонтёры точно жрачки навезли! Давайте гонца к ним зашлём - пусть поделятся! Ты вот «местный»! Хахляцкий язык знаєш Иди а то неохота з голоду дохнуть! Мужики! Да вы что?! Они ж меня порвут! Не сцы! Они на ождество добрые! Зайдёшь в блиндаж и сразу с порога как они здравствуются в этот день: «Христос нараждается!» Так они тебе и хлеба, и сала, и вареников, и горилки дадут! Иди! А то ногу прострелим!
Пішов День нема, два, три На четвертий приповзає - голодний, оброслий , обмерзлий!
- Ты где лазил?! Где жрачка хахляцкая?!!!
-Да ну вас с вашей жрачкой! Еле убежал!Зашёл в блиндаж: сидят хахлы красномордые , за столом, в «вышыванках» Столы от еды ломятся Я сразу с порога: «Христос нараждается!» А они мне в ответ: «Славимо його!»
- Ну и что?!!!
- Что, что… Хрен они меня славили!
Їм же все одно, вони з водкой як одружені - "і в радості, і в пєчалі" вірні оде одному 😂
Когда всё плохо - от горя…
Когда всё хорошо - от радости…
Когда всё нормально - от скуки…
Папа перебрал. Стоит на коленях, уткнувшись в унитаз головой. Дочка (3 года), подглядывая на его, шепчет: - Папа, ты не правильно какаешь!
Достоевщина какая-то 😂
z...lupa и v..gina
Символы нового года в росеи
Редкий пид...рас оказался.
Когдато нравился.
Еще в 14 году.
Немогу слушать.
Только Кино (Цой) оставил и Машину времени.
Праздновать тихо, не чокаясь 😂
- Давай!
- Не могу - у меня муж умер
- Ну что же - тогда мы будем медленно и очень печально.."
А вони зараз, скоріш за все, за наказом "можем павтаріть".
Імітують второй майський оргазм з дідами на палках, уроди!
И в Крыму, и в Донбассе.
Елегантно його перев'язали, по-празднічному 😂
Да, и о вдовах позаботьтесь - каждой по ладе-малине с ашотом!
1. Сделать вид что маленькая страна всерьез готовится напасть на огромную ядерную;
2. Ввести в нее войска чтобы кого-то там освободить;
3. Получить от освобождаемых по щщам и не просто по щщам, а именно методично;
4. Приехать домой по частям, вообще не приехать, или если уж очень везучий приехать без какой-либо запчасти.
ЧТО ЗДЕСЬ ГЕРОИЧЕСКОГО ?
Нормальный человек бы промолчал, что получил пязды от девушки которую собирался изнасиловать.
пробивание днарытье могилы дальше в ад.
ГОТУЙТЕСЯ - ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ Зе ОБОВЯЗКОВО ЗАПРОСИТЬ ЇХ В КИЇВ
Интересно, сколько "Дедов Мороз" и "Снегурочек" успеют утилизировать в период между 1-ым и 7-ым января?
- Ну : Святий Миколай приходить сам і тверезий А Дід Мороз - п"яний як чіп і з якимось курвом!