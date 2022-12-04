За неделю россияне выпустили с оккупированных территорий только 311 человек, - Федоров

За неделю из захваченных частей 4 областей в Запорожье рашисты выпустили всего 311 человек. Еще тысячи ждут своей очереди.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый день жители пока оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей пытаются выехать на подконтрольную Украине территорию. Кроме ухудшения погодных условий, проезд через Васильевку усложняют сами оккупанты", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что уже больше недели враг не выпускает из оккупации мужчин. Кроме того, оккупанты заставляют гражданских ждать до месяца, чтобы написать заявление на получение пропуска для выезда. Однако даже их пропуск не гарантирует проезд через их же блокпосты.

"Вчера людей, предварительно получивших пропуска для выезда в Запорожье, на первом российском блокпосте развернули назад. Аргумент - теперь у рашистов выходной не только в воскресенье, но и в субботу", - отметил городской голова Мелитополя.

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