Из уничтоженной "Мрии" россияне украли запчасти, - защитник аэропорта в Гостомеле Илюхин

Во время пребывания в аэропорту Гостомеля российские силы успели украсть запчасти из известного украинского самолета Ан-225 "Мрия", уничтоженного в феврале.

Об этом в интервью Суспильному рассказал полковник, командир 4 бригады быстрого реагирования Нацгвардии Артем Илюхин, сообщает Цензор.НЕТ. Его бригада участвовала в боевых действиях на взлетной полосе аэропорта Гостомеля.

Илюхин рассказал, что "Мрия" была уничтожена во время боев, но основное поражение ей нанесли подразделения РФ.

"Она была в нескольких местах – потом уже было видно – специально подожжена", - сказал полковник.

По его словам, представители летной школы РФ несколько раз приезжали с командировкой в Гостомель: "Свидетельствует, что основные комплектующие детали, наиболее ценные, были изъяты россиянами из самолета. С "корнями" вырваны платы, провода и т.д.", - рассказал военный.

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Напомним, 27 февраля стало известно, что в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом сгорел крупнейший в мире транспортный самолет – Ан-225 "Мрия". По подсчетам "Укроборонпрома", его восстановление будет стоить более 3 миллиардов долларов.