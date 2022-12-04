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Новости Санкции против России
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Прокуратура Евросоюза готова расследовать дела, связанные с обходом санкций, - генпрокурор ЕС Ковеши

єс

Прокуратура Европейского Союза (EPPO) готова приступить к борьбе с теми, кто пытается обойти санкции, введенные против РФ.

Об этом заявила генеральный прокурор ЕС Лаура Ковеши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прокуратура Европейского Союза, которая функционирует уже чуть больше года, способна справиться с нарушителями санкций. ЕС постепенно движется к признанию таких нарушений уголовным преступлением и предоставлению прокуратуре полномочий преследовать нарушителей. Мы, конечно, готовы и можем это сделать. Одним из вероятных преступлений, связанных с нарушением санкций, есть контрабанда, и мы уже можем это расследовать", - сказала Ковеши.

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По ее словам, ведомство могло бы "начать уже сегодня, если бы имело правовые инструменты".

В настоящее время ЕС заморозил около 18,9 миллиарда евро активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции после развязанной рф войны против Украины.

Ковеши была одной из первых чиновников ЕС, посетивших Украину после российского вторжения, и подписала соглашение с украинской стороной по обмену информацией о возможных случаях мошенничества с фондами ЕС в Украине.

"У нас достаточно прочный контакт с украинским Офисом Генерального прокурора и с нетерпением ждем расширения полномочий EPPO, чтобы теснее сотрудничать с коллегами в Киеве", - сказала генпрокурор ЕС.

расследование (3038) санкции (11257) Евросоюз (17063)


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Что там с посольствами путинлэнда? Уже взорвали сами свои посольства что бы проблеять" сматрите, украинци сделали тоже, что и мы."
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04.12.2022 16:54 Ответить
Совет года, путэн работает на телевидение для своего плебса, значит будет делать то что сможет впарить своим "подписчикам". Думаю, так как ЗСУ не обстреливает рфию, то Дон Путен даст команду это сделать, что бы народ за идею боролся, только думается мне что ему народ не верит на самом деле. Сервантес, наших дней, Дон Кихот 2 пожалуйсто.
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04.12.2022 16:57 Ответить
Готовы? Так начинайте!
Почти год война идет, а ни одного дела нет.

Где результаты?
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04.12.2022 17:31 Ответить
 
 