Прокуратура Евросоюза готова расследовать дела, связанные с обходом санкций, - генпрокурор ЕС Ковеши

Прокуратура Европейского Союза (EPPO) готова приступить к борьбе с теми, кто пытается обойти санкции, введенные против РФ.

Об этом заявила генеральный прокурор ЕС Лаура Ковеши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прокуратура Европейского Союза, которая функционирует уже чуть больше года, способна справиться с нарушителями санкций. ЕС постепенно движется к признанию таких нарушений уголовным преступлением и предоставлению прокуратуре полномочий преследовать нарушителей. Мы, конечно, готовы и можем это сделать. Одним из вероятных преступлений, связанных с нарушением санкций, есть контрабанда, и мы уже можем это расследовать", - сказала Ковеши.

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По ее словам, ведомство могло бы "начать уже сегодня, если бы имело правовые инструменты".

В настоящее время ЕС заморозил около 18,9 миллиарда евро активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции после развязанной рф войны против Украины.

Ковеши была одной из первых чиновников ЕС, посетивших Украину после российского вторжения, и подписала соглашение с украинской стороной по обмену информацией о возможных случаях мошенничества с фондами ЕС в Украине.

"У нас достаточно прочный контакт с украинским Офисом Генерального прокурора и с нетерпением ждем расширения полномочий EPPO, чтобы теснее сотрудничать с коллегами в Киеве", - сказала генпрокурор ЕС.