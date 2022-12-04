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В Одесской области уничтожили якорную мину, которую вынесло к берегу

море,міна

К берегу в Одесской области штормом в очередной раз вынесло якорную мину, уничтоженную специалистами Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Юг".

"Благодаря своевременному выявлению опасности и оперативному привлечению специалистов Сил обороны снаряд контролировано уничтожен", - говорится в сообщении.

Военные напоминают, что морское побережье остается линией обороны, а штормовая погода может способствовать вынесению на берег подобных морских "сюрпризов".

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море (376) Одесса (7868) Одесская область (3547) разминирование (711)


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Слава богу , шо зерновой коридор тральцы сопровождают.
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04.12.2022 16:56 Ответить
ага.я теж дуже радий за ефіопів,еритрейців,сирійців і Ердогана з його 25% знижкою на зерно)))))
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04.12.2022 18:25 Ответить
 
 