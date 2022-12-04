В Одесской области уничтожили якорную мину, которую вынесло к берегу

К берегу в Одесской области штормом в очередной раз вынесло якорную мину, уничтоженную специалистами Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Юг".

"Благодаря своевременному выявлению опасности и оперативному привлечению специалистов Сил обороны снаряд контролировано уничтожен", - говорится в сообщении.

Военные напоминают, что морское побережье остается линией обороны, а штормовая погода может способствовать вынесению на берег подобных морских "сюрпризов".

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