РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12013 посетителей онлайн
Новости Война
15 662 35

У морпеха не было полголовы: врач-добровольец Кубряк под обстрелами провел операцию на открытом мозге защитнику Мариуполя

павло,самбур

Никто из медиков не может объяснить, как пуля, прошедшая через весь мозг навылет, не задела важных нервных центров.

Нейрохирург Дмитрий Кубряк без нейрохирургических инструментов и под обстрелами провел операцию на открытом мозге морпеха Павла Самбура в бункере завода Ильича в Мариуполе. А потом для обоих был плен и освобождение. Они искали друг друга, чтобы встретиться. Дмитрий, чтобы узнать состояние мужчины, Павел, чтобы поблагодарить за спасенную жизнь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Дмитрий Кубряк после плена не может насладиться чувством свободы. Адские недели на заводе имени Ильича, затем более 5 месяцев плена. Он был одним из немногих врачей днепровского военного госпиталя, которые в начале войны согласились уехать добровольцами в окруженный Мариуполь. 2 врачей и 2 анестезиолога из Днепра полетели на вертолете 1 апреля. Затем эти вертолетные рейды с военными и боекомплектом в помощь защитникам Мариуполя назовут "полетами в бессмертие".

Он попал на завод Ильича. В бункере был импровизированный госпиталь и 300 раненых военных. Через его руки прошла сотня раненых. Самое страшное из этого опыта, говорит Дмитрий, это то, что приходилось сортировать раненых. За неимением рук врачи выбирали, кого спасать в первую очередь. Однажды в бункер занесли 6 тяжелораненых. Среди них был и безнадежный, говорит Дмитрий. Морпех со сквозным ранением головы, который сразу впал в кому.

По всем признакам, медицинская помощь для него была бесполезной. Но когда всех первоочередных тяжелораненых прооперировали и у врачей появилась пауза, он вместе с коллегой, анестезиологом Юрием Никитчаном, решил попытаться помочь. Шансов выжить у морпеха почти не было.

В условиях бункера под взрывами, авиаударами, без специальных нейрохирургических инструментов и кровоостанавливающих препаратов Дмитрий с коллегами решается на операцию на открытом мозге. Через три дня после операции пациент выходит из глубокой комы. Начинает реагировать на боль, спустя еще несколько дней открывает глаза. Через семь дней начинает называть свое имя – Павел. И в конце концов вставать на ноги.

Читайте также: У оккупированного Мариуполя на кладбище в Старом Крыму появились новые сектора захоронений, - Андрющенко. ФОТО

Затем морпехи с завода Ильича и весь госпиталь с ранеными попадают в плен. Россияне спросили у врачей, кто из пленных самый тяжелый, потому что 4 военных они готовы забрать в больницу Донецка. Когда слышат, что в бункере была проведена нейрохирургическая операция – не верят. Так пути Дмитрия и его пациента разошлись. И он даже не надеялся его снова увидеть, ведь риск воспалительных осложнений очень высок. И он думал, что Павел не справится.

Через месяц в колонию из больницы Донецка возвращают тяжелораненых. Среди них Дмитрий видит живого Павла. После плена он находился в больнице Днепра, впоследствии его перевели в медицинское учреждение Львова, а сейчас он находится в одном из реабилитационных центров Трускавца. Сейчас он ходит, говорит. Однако не помнит обстоятельств ранения и спасения.

Павел не помнит Дмитрия, но очень хотел с ним познакомиться. Из памяти стерты моменты в бункере, выход в плен. Эпизодически помнит только моменты в Донецке.

Никто из медиков не может объяснить, как пуля, прошедшая через весь мозг навылет, не задела важных нервных центров. Как и с утратой трети правого полушария сохранены функции. У Павла только проблемы с координацией и быстротой движений. Ему должны поставить пластину, которая закроет дефект черепа. Его семья мечтает вернуться в Бердянск, когда его деоккупируют. И дождаться из плена сына – он тоже, как и папа, морской пехотинец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людям в оккупированном Мариуполе ампутируют конечности даже при незначительных ранениях, все из-за отсутствия медикаментов, - горсовет

Дмитрий рад встрече с Павлом. Он уже почти восстановился после плена и готов возвращаться за операционный стол. Если придется принять решение снова работать на передовой – он не будет колебаться. И хотя случай с Павлом для него вне медицинского объяснения, он точно знает, что это очередное подтверждение, что в критической ситуации мобилизуются все ресурсы организма.

Мариуполь (5706) ранение (3375) врачи (1513) Азовсталь (375)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+58
Просте питання: на кому зараз тримається Україна?
На зеленських, кімах, рєзнікових, чи може на таких от людях, як ось цей морпіх та хірург?
показать весь комментарий
04.12.2022 17:04
+28
хірург від Бога! порядна Людина і високий Спец у своїй справі...
може й Боже диво...а може й звичайне людське щастя, що саме там, у тому місці, і в той важливий час, опинився саме такий хірург...
щасти обом! Перемоги нам всім.
показать весь комментарий
04.12.2022 17:12
+28
показать весь комментарий
04.12.2022 17:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли тобі написано жити, то ти виживеш.
показать весь комментарий
04.12.2022 17:03 Ответить
При допомозі чудо-хірурга....
показать весь комментарий
04.12.2022 20:14 Ответить
Чего там объяснять - обыкновенное чудо
показать весь комментарий
04.12.2022 17:03 Ответить
🙏🙏🙏
показать весь комментарий
04.12.2022 20:08 Ответить
Просте питання: на кому зараз тримається Україна?
На зеленських, кімах, рєзнікових, чи може на таких от людях, як ось цей морпіх та хірург?
показать весь комментарий
04.12.2022 17:04 Ответить
Здоров'я і довгих років життя хірургу, паціенту і всім нашим воїнам.
показать весь комментарий
04.12.2022 20:44 Ответить
И на Зеленском, и на Резникове, и на Киме, и на таких морпехах и хирургах, и на миллионах других граждан, на всем народе! А вот вбивать клин в единство народа - дурная затея..
показать весь комментарий
05.12.2022 12:42 Ответить
Клин, твій зеленський вбиває.
Кожного дня.
Народ, об'єднався в скрутний час, але не навколо наркомана, що на шашлики у травні усіх запрошував, ігноруючи дані розвідки!
Не навколо рєзнікова, що пропонував армію скоротити і дорікав меру Києва за створення територіальної оборони!
Народ об'єднали люди, що захищають свою краіїну, а не наволоч, що цю країну намагалася здати, а коли не вийшло, почала косити під патріотів.
Невже ви вірите, що людина, яка в 2014 році, сракою крутила на корпоративах в москві, яка лайном поливала людей, що загинули на Майдані, називала Україну шльондрою, Томос називала термосом, змінила своє ставлення на протилежне?!
показать весь комментарий
05.12.2022 12:52 Ответить
Ось хто вартий нагород!!! Та хіба ж потовпишся за кварталом? Куди там лікарям зі своїми операціями, патріотичне тату ото воно... (((
показать весь комментарий
04.12.2022 17:11 Ответить
хірург від Бога! порядна Людина і високий Спец у своїй справі...
може й Боже диво...а може й звичайне людське щастя, що саме там, у тому місці, і в той важливий час, опинився саме такий хірург...
щасти обом! Перемоги нам всім.
показать весь комментарий
04.12.2022 17:12 Ответить
Боже чудо та хiрург вiд бога! 🙏🙏🙏
показать весь комментарий
04.12.2022 20:11 Ответить
показать весь комментарий
04.12.2022 17:28 Ответить
Диво дивне! Інакше і скажеш, бо не віриться!
показать весь комментарий
04.12.2022 17:28 Ответить
Як анестезіолог стидаюсь спитати: ми не лікарі? Тільки приставка? А ковід показав, що існує ще й така професія (надзвичайно шанована в цивілізованих країнах).
Бо в тексті вказано про 2 лікарів і 2 анестезіологів.
показать весь комментарий
04.12.2022 17:31 Ответить
Вы как инженерные войска, делаете плацдарм для красивых блестящих слонов.
показать весь комментарий
04.12.2022 17:42 Ответить
Гарно сказано! Дякую!
показать весь комментарий
04.12.2022 18:16 Ответить
Не ображайтесь!
Кожен, хто проходив операцію, знає, що є лікар і є не менш важливий анестезіолог.
Може тому й підкреслюють ваше значення. Ну, а те що анестезіологи то - лікарі, знають всі 😁
показать весь комментарий
04.12.2022 20:20 Ответить
Моё вам уважение, когда у меня прорвался желудок и я 20 часов прождал операцию(ужасно ныли ключицы что не знал куда руки деть) и перитонит уже стучался у в окно, анестизиолог дал мне нюхнуть маску, и я проснулся с как будто с побитыми внутренностями. Так что, ваш брат как проводник от одной боли к другой... минуя страшную.
показать весь комментарий
04.12.2022 17:46 Ответить
Можливо вони думають, що анестезіолог-такий собі спеціаліст, що крутить винт на балоні із киснем. Дрібничка як натяк "А про що іще на Цензорі пишуть не маючи поняття?"
показать весь комментарий
04.12.2022 18:05 Ответить
Треба писати лікар-хірург і лікар-анестезіолог.Ви ж знаєте,як наші журналюги у школі навчалися.
показать весь комментарий
04.12.2022 18:17 Ответить
Та ну, не чіпляйся....звичайно - хоч з цим випадком, хоч взагалі - молодці, бо після вас - ...фсьо.
показать весь комментарий
04.12.2022 18:19 Ответить
Це диво, по іншому не висловившся.
показать весь комментарий
04.12.2022 17:41 Ответить
Лікарю Дмитро, ти МОЛОДЕЦЬ!!!! Всіх Благ тобі лікарю!!!!
показать весь комментарий
04.12.2022 18:07 Ответить
Всего самого самого!!!Уважуха!!!Наилучшего!!!
показать весь комментарий
04.12.2022 19:13 Ответить
Герої обидва, і пан Кубряк, і пан Самбур.
І син пана Самбура теж герой.
Вражений цією історією.
показать весь комментарий
04.12.2022 18:22 Ответить
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
04.12.2022 18:32 Ответить
Слава господу Иисусу Христу! 🙏🙏🙏 Слава всу! 💙💛 ❤️
показать весь комментарий
04.12.2022 20:19 Ответить
С физиологией и фунциональность головного мозга не так все одеозначно и изучено. Можно удалить целое полушарие и жить с этим вполне нормальнр (будут конечно некоторые изменения в темпераменте и поведении). Иногда люди вполне себе живут и без 80% могового вещества и наоборот сравнительно небольшие по объему нарущения могут серьезно повлиять на личность и функциональность вполь до необратимых последствий.
показать весь комментарий
04.12.2022 18:41 Ответить
https://interesnyefakty.org/chelovek-bez-mozga/ Человек без мозга

показать весь комментарий
04.12.2022 18:50 Ответить
Докиньте фото зеленського.
Буде дві людини без мозку.
показать весь комментарий
05.12.2022 12:54 Ответить
https://habr.com/ru/post/395965/ Мужчина, который живёт без 90% мозга, озадачил учёных

показать весь комментарий
04.12.2022 18:51 Ответить
Видужання Герою морпіху та

натхнення в роботі Героям нейрохірургу та анестезіологу!
показать весь комментарий
04.12.2022 20:24 Ответить
Лікарі добровільно полетіли в пекло!
Вони чудово знали що це - квиток в один кінець ...

Вибачте, але про таких людей треба знімати та показувати кіно.
Певен, що знайдуться талановиті кіношники, які зроблять неймовірний фільм про неймовірних Героїв!
показать весь комментарий
04.12.2022 20:29 Ответить
СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
показать весь комментарий
04.12.2022 20:34 Ответить
Низкий поклон медикам ,полетели с падать раненых в окружённый Мариуполь.Это абсолютные герой.
показать весь комментарий
05.12.2022 01:15 Ответить
 
 