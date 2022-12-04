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Новости Война
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В ООН обсуждают проект резолюции по созданию международного трибунала над руководством РФ, - The Guardian

оон

В Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке циркулирует проект резолюции о создании трибунала по привлечению российского руководства к ответственности за преступления агрессии в Украине.

Об этом пишет The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По данным издания, есть признаки того, что противодействие США этому предложению может смягчиться перед лицом лоббирования со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Бет Ван Шаак, посол США по вопросам глобального уголовного правосудия, заявила на этой неделе: "Это то, что глубоко волнует президента Зеленского. Это то, чего хочет Украина, и я думаю, что это будет иметь большой вес. Вопрос в том, будут ли у них голоса на Генеральной ассамблее".

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"До сих пор все резолюции по Украине были приняты. Число голосов было довольно большим", - добавила она.

Международный уголовный суд уже начал расследование военных преступлений в Украине, но руководство Украины утверждает, что МУС испытывает трудности, поскольку, хотя он может судить тех, кто обвиняется в отдельных военных преступлениях, он не может преследовать руководство Кремля за более широкое преступление агрессии, поскольку Россия не подписала соответствующий устав.

Ван Шаак сказала, что США не заняли твердой позиции в отношении специального трибунала. Однако, по ее мнению, есть смысл в проведении заочных судебных процессов над россиянами, обвиняемыми в военных преступлениях, если их невозможно выдать.

Она сказала, что США могут рассекретить разведданные, чтобы помочь выявить тех, кто несет наибольшую ответственность за подготовку и ведение войны, которая, по ее словам, явно нарушила устав ООН.

Ее высказывания свидетельствуют о том, что ключевые фигуры в администрации Байдена теперь более открыты для создания специального трибунала, посвященного роли российского руководства в руководстве вторжением в Украину.

Ван Шаак сказал, что рассматриваются два варианта. Первый - двусторонний договор между Украиной и ООН, "благословленный в некотором отношении Генеральной Ассамблеей, обеспечивающий политическую поддержку всего международного сообщества и создающий отдельный трибунал".

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Второй вариант, по ее словам, - это внутренний суд, созданный Украиной, с добавлением международного элемента со стороны ЕС или Совета Европы, возможно, одобренный голосованием на Генеральной ассамблее ООН.

В обоих случаях речь будет идти о рассмотрении дела о преступлении агрессии. "Это будет ограниченный круг обвиняемых, возможно, высшее политическое руководство и, возможно, некоторые высшие военные", - сказала она.

Автор: 

ООН (4162) россия (95381) США (26439) трибунал (269) военные преступления (1427)


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Топ комментарии
+6
Та над народцем мєрзкім теж потрібно трибунал створювати. ***** та його народєц - це одна плоть і кров.
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04.12.2022 18:30
+6
Судити всіх рашистів, які довели своє стадо до рашизму і напали на Україну. Забрати ядерну зброю і заборонити мати свою армію. Відбудувати за бюджет росії все те, що вони тут знищили і заплатити репарації сім'ям, чиї родичі загинули від рук російських терористів.
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04.12.2022 18:30
+5
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04.12.2022 18:30
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04.12.2022 18:30 Ответить
PS: "Russian troops"
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04.12.2022 18:34 Ответить
Та над народцем мєрзкім теж потрібно трибунал створювати. ***** та його народєц - це одна плоть і кров.
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04.12.2022 18:30 Ответить
Судити всіх рашистів, які довели своє стадо до рашизму і напали на Україну. Забрати ядерну зброю і заборонити мати свою армію. Відбудувати за бюджет росії все те, що вони тут знищили і заплатити репарації сім'ям, чиї родичі загинули від рук російських терористів.
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04.12.2022 18:30 Ответить
В чём смысл разговора???СДЕЛАЛИ!!!путинХуйло!вс чём РАЗГОВОР?
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04.12.2022 18:31 Ответить
Коротше кажучи домовились домовлятися.
Грантоїди в своєму стилі
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04.12.2022 18:33 Ответить
Другий варіант, про український суд,- це прям в стилі 95кварталу...
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04.12.2022 18:41 Ответить
Тока подмуйловного макарона не ставьте начальником трибунала.
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04.12.2022 18:44 Ответить
Не поспішайте, хлопці. Обговоріть, подумайте, зтурбуйтесь та занепокойтесь. Знову зберіться, подумайте. Заплануйте плани.
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04.12.2022 18:45 Ответить
ВЕЛИКАЯ БИТВА!ЗЕЛЕНСКИЙ vs путинХуйло!!!!два ВОЛОДЬКИ!!!НА МЕЧАШ!!!КАК НАСТОЯЩИЕ ПРАВИТЕЛИ!!!БИБА И БОБА!!!ДВА ПУСТОТЫ!!!
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04.12.2022 18:55 Ответить
Не нужен никакой трибунал (ООН - это импотентная и декоративная ширма для идиотов и лохов), нужно выслеживать (всеми имеющимися техническим средствами и смекалкой) и физически уничтожать этих гнид (тихо и молча, без комментариев и обсуждений, а потом еще в недоумении и пожимать плечами: "надо же как оно случилось, а кто же это сделал?)
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04.12.2022 19:16 Ответить
А хто такі рускіє? Це суміш мордвина, удмурта, чуваша, марійця.....................
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04.12.2022 19:46 Ответить
Резолюція за резолюцією((Ну,ну.
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04.12.2022 19:53 Ответить
ООН - мертва організація...
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05.12.2022 00:01 Ответить
 
 