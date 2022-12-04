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Новости Война
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"Чувствительны к морозам и погодным условиям": в Объединенных силах объяснили, почему Россия использует меньше иранских дронов

дрон,іран

Представитель командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин предполагает, что россияне реже используют иранские дроны, поскольку те чувствительны к морозам.

Об этом сообщил Силкин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

На вопрос, уменьшается ли динамика использования иранских дронов, он сказал: "Считаю, что она уменьшается, потому что любые летательные аппараты, которыми являются дроны, изготовлены из пластика и из таких материалов, которые чувствительны к морозам и погодным условиям...

Мы имеем в настоящее время только тренировки бомбардировочной авиации, которая осуществляет перемещение, которая тренируется с дозаправкой в небе. А дроны пока приостановили свою деятельность".

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Спикер отметил, что Украина не имеет возможности остановить поставки бомб и дронов для России, но получает "достаточное количество средств противовоздушной обороны от западных партнеров".

"Наши военнослужащие учатся управлять этими комплексами, и в настоящее время мы уже можем говорить, что мы сбиваем порядка 75-80% воздушных целей. Это очень хорошо", - считает он.

Автор: 

Иран (1776) россия (95381) дроны (3848)


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Топ комментарии
+17
Хаи запускают іх назад на Іран -- там тепло .
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04.12.2022 19:11
+13
"Речник зазначив, що Україна не має можливості постачання бомб і дронів для Росії"
Это шо за понос?
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04.12.2022 19:12
+11
Патамушта мы всю жизнь не к войне готовились а на Луну или Марс готовились лететь. Или у нас все ракетные и авиапредприятия работали только на росийский рынок. Другого обяснения не вижу как такие предприятия как Южмаш, делающие космические и стратегические ракеты не могут склепать мопед с сотней килограмов тротила на борту.
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04.12.2022 19:50
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Правила форума Совет форумчан
пусть электронику в тёплые тюрбаны кутают.
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04.12.2022 19:11 Ответить
а от не надо подсказывать)))
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04.12.2022 19:36 Ответить
Хаи запускают іх назад на Іран -- там тепло .
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04.12.2022 19:11 Ответить
А якщо без жартів-то слушна пропозиція,мені подобається Тре якось підказать козломордим
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04.12.2022 20:21 Ответить
можна портрет хамнеї показати-обсеруться і полетять
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04.12.2022 20:42 Ответить
"Речник зазначив, що Україна не має можливості постачання бомб і дронів для Росії"
Это шо за понос?
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04.12.2022 19:12 Ответить
Малось наувазі постачання бомб та дронів на голови расєян.
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04.12.2022 19:14 Ответить
Так про це треба чітко по військовому доповідати. Чи то редактори цензору 'лєпілово' ГОНЯТЬ.
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04.12.2022 20:21 Ответить
забыли поставить"". постачання типа ответочка
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04.12.2022 19:15 Ответить
Щось багато ляпів останнього часу роблять, дуже поспішають? ))
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04.12.2022 19:16 Ответить
Стьоб
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04.12.2022 19:24 Ответить
Пропустили слово "зупинити".
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04.12.2022 20:03 Ответить
*Трудности перевода*,в рос варіанті все норм.
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04.12.2022 20:09 Ответить
Они их применять перестали еще до холодов. Закончилась партия просто
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04.12.2022 19:21 Ответить
скорее всего вы ближе к истине
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04.12.2022 20:14 Ответить
Иранские дроны? В любом пионерском кружке их можно изготовить.НЕ ПОНТНО ПОЧЕМУ УКРАИНА, С ЕЕ ЮЖМАШАМИ И КБ, ЕЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ, НЕ МОЖЕТ ИХ ШТАМПОВАТЬ ПАЧКАМИ???
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04.12.2022 19:28 Ответить
Патамушта мы всю жизнь не к войне готовились а на Луну или Марс готовились лететь. Или у нас все ракетные и авиапредприятия работали только на росийский рынок. Другого обяснения не вижу как такие предприятия как Южмаш, делающие космические и стратегические ракеты не могут склепать мопед с сотней килограмов тротила на борту.
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04.12.2022 19:50 Ответить
у иранцев -сопли
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04.12.2022 19:30 Ответить
то нехай летять додому...в теплі краї... своїм ходом )))) зі своїми подарунками)))
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04.12.2022 19:38 Ответить
кто чувствительнее к холодам, так это сами "инструкторы" (которые возможно и были истинными операторами, а не жопорукие "ваньки") и вроде их недавно прилично так "минусовали"!
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04.12.2022 20:20 Ответить
Ці дрони поодинці неефективні, накопичують для масових ударів....
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04.12.2022 21:19 Ответить
Закончились просто наверное
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04.12.2022 22:56 Ответить
Чекати цього, все одно, що біля моря погоди
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09.12.2022 22:37 Ответить
 
 