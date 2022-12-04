В оккупированном Скадовске на почте прекратили выплату пенсий и заставляют людей получать российские паспорта, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об усилении притеснений прав украинцев на оккупированных территориях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"Оккупанты ограничивают права и свободы гражданских на временно оккупированной территории Херсонской области. Так, под видом проведения мероприятий по борьбе с диверсионными разведывательными группами, оккупанты установили блокпост на реке Чайка и запретили проход для частных лодок.
Во временно оккупированном Скадовском районе работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам. В отделениях почты для получения пенсий захватчики заставляют людей писать заявления и получать паспорта и гражданство российской федерации", - отмечается в сообщении.
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Це мова, як я розумію, про українські пенсії.
Україна продовжує підпитувати окуповані території...
В спам.
І що з того що Україна продовжує "підпитувати" окуповані території?