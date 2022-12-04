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Новости Агрессия России против Украины Война
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В оккупированном Скадовске на почте прекратили выплату пенсий и заставляют людей получать российские паспорта, - Генштаб

скадовськ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об усилении притеснений прав украинцев на оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Оккупанты ограничивают права и свободы гражданских на временно оккупированной территории Херсонской области. Так, под видом проведения мероприятий по борьбе с диверсионными разведывательными группами, оккупанты установили блокпост на реке Чайка и запретили проход для частных лодок.

Во временно оккупированном Скадовском районе работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам. В отделениях почты для получения пенсий захватчики заставляют людей писать заявления и получать паспорта и гражданство российской федерации", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты продолжают вести наступление на Авдеевском и Бахмутском направлениях, - Генштаб

гражданство (1312) оккупация (10119) Скадовск (49)


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Топ комментарии
+5
Блин, ну допупустим пенсионеры получат паспорта недоимперии, получат пенсию... И что с того? В чем трагедия? Все знают, что свинособачий паспорт - мусор. Что дальше то? В чем проблема с этой бумажкой?
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04.12.2022 19:44
+5
Це своєрідний аусвайс. Він потрібен для виживання. Потім викинув без проблем. Нам не потрібні мертві герої.
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04.12.2022 20:02
+2
Які пенсії? Яка пошта?
Це мова, як я розумію, про українські пенсії.
Україна продовжує підпитувати окуповані території...
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04.12.2022 19:44
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Потому, что сатанинская шлюха - х.йло ещё не напилась человеческой крови !
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04.12.2022 19:43 Ответить
Які пенсії? Яка пошта?
Це мова, як я розумію, про українські пенсії.
Україна продовжує підпитувати окуповані території...
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04.12.2022 19:44 Ответить
Ви були в окупації?
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04.12.2022 20:06 Ответить
Ви щойно зареєструвались та почали питанням на питання розмовляти?

В спам.
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04.12.2022 20:12 Ответить
Значіть не були. Тоді стосовно того що там відбується вам не зрозуміти.
І що з того що Україна продовжує "підпитувати" окуповані території?
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04.12.2022 20:23 Ответить
Оккупационная власть в принцыпе не может платить украинские пенсии . Это они сами от себя типа облагодетельствуют .
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04.12.2022 20:28 Ответить
Блин, ну допупустим пенсионеры получат паспорта недоимперии, получат пенсию... И что с того? В чем трагедия? Все знают, что свинособачий паспорт - мусор. Что дальше то? В чем проблема с этой бумажкой?
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04.12.2022 19:44 Ответить
Це своєрідний аусвайс. Він потрібен для виживання. Потім викинув без проблем. Нам не потрібні мертві герої.
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04.12.2022 20:02 Ответить
а вы знаете сколько таких паспортов получили граждане Украины? И сколько таких "граждан" живут и учатся на рф? или вы думаете что их прямо под расстрелом заставляют их получать. Только потом они никогда уже не признаются и не отдадут эту бумажку. А по Конституции Украины одно гражданство. Может для них ввести двойное хотите?
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04.12.2022 21:17 Ответить
ты эти кавычки для себя прибереги. еще неизвестно чем ТЫ дышишь "гражданин"! а пи..деть с расстояния можно что угодно
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05.12.2022 02:00 Ответить
а что ты так переживаешь? может и сам взял паспорт и молчишь.
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05.12.2022 06:04 Ответить
зато бындэр - нєту!!!!
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05.12.2022 05:50 Ответить
 
 