В оккупированном Скадовске на почте прекратили выплату пенсий и заставляют людей получать российские паспорта, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию об усилении притеснений прав украинцев на оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Оккупанты ограничивают права и свободы гражданских на временно оккупированной территории Херсонской области. Так, под видом проведения мероприятий по борьбе с диверсионными разведывательными группами, оккупанты установили блокпост на реке Чайка и запретили проход для частных лодок.

Во временно оккупированном Скадовском районе работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам. В отделениях почты для получения пенсий захватчики заставляют людей писать заявления и получать паспорта и гражданство российской федерации", - отмечается в сообщении.

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