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Новости Война
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На Запорожском направлении ВСУ за неделю уничтожили 20 баз российских оккупантов, - мэр Мелитополя Федоров

війна

Около 20 военных баз захватчиков уничтожены за неделю на Запорожском направлении.

Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Только на Запорожском направлении за эту неделю было уничтожено 20 военных баз... в Мелитополе, Пологах, Михайловке, Веселом. Если опираться на официальные данные Генштаба, то это 1 200 рашистов, которые никогда не смогут больше воевать", - сказал Фёдоров.

По его словам, в Мелитополь грузовиками свозят убитых и раненых российских военных.

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В то же время, заявил мэр, захватчики пытаются завезти в Мелитополь учителей из Дагестана, однако ехать никто не хочет.

Автор: 

армия РФ (19079) ликвидация (3492) уничтожение (6837) Запорожская область (3051)


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Красунчики. Бережи і допомагай вам Господь та Матінка Богородиця.
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04.12.2022 19:48 Ответить
Результат дуже високий на цьому напрямку.
Так тримати.
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04.12.2022 19:50 Ответить
Ніколи не слухайте всіляких там мерів, голов адміністрацій, блогерів, вони не є представниками генерального штабу і лише хайпують на темі, а протіше кажучи, брехуни.
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04.12.2022 20:10 Ответить
якщо це Голова ЦВК, то вони на деяких речах досить добре обізнані, але, в цілому, не те щоб брехуни, але пи*доболи і піарщики добрі
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04.12.2022 20:23 Ответить
Як же цей абдристович вже задовбав. І все він знає. Орки вночі 24.02 розстрілюють місцеве сбу, а воно під прапором відосік знімає - ніби все в місті під контролем. Ах орден відпрацьовувати треба.
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04.12.2022 20:15 Ответить
Не надо вонять 🇷🇺💩 в Мелитополе ,💙💛пусть русня пользуются своими передвижными крематориями
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04.12.2022 20:18 Ответить
 
 