На Запорожском направлении ВСУ за неделю уничтожили 20 баз российских оккупантов, - мэр Мелитополя Федоров

Около 20 военных баз захватчиков уничтожены за неделю на Запорожском направлении.

Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Только на Запорожском направлении за эту неделю было уничтожено 20 военных баз... в Мелитополе, Пологах, Михайловке, Веселом. Если опираться на официальные данные Генштаба, то это 1 200 рашистов, которые никогда не смогут больше воевать", - сказал Фёдоров.

По его словам, в Мелитополь грузовиками свозят убитых и раненых российских военных.

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В то же время, заявил мэр, захватчики пытаются завезти в Мелитополь учителей из Дагестана, однако ехать никто не хочет.