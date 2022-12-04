Давать России шанс избежать поражения – идти против интересов Европы, – глава МИД Литвы Ландсбергис

Идея спасти Россию от поражения в надежде на новое партнерство с ней токсична и угрожает будущей безопасности Европы.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Ландсбергис считает, что у некоторых политиков Европы до сих пор жива вера в то, что после войны можно будет вернуться в "обычный бизнес" с Россией, вроде бы 24 февраля не было.

Однако попытки оставить Россию непобежденной и ради будущего гипотетического партнерства токсичны, считает Ландсбергис. Именно они приводит к призывам закончить войну путем переговоров вместо того, чтобы закончить ее победой Украины. "Некоторые даже предлагают территориальные уступки оккупантам в качестве подарка", – пишет он.

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С его точки зрения, однако, основанный на правилах международный порядок так не работает, и Россию нельзя поощрять мирными переговорами за то, что она снова и снова вторгается, оккупирует и убивает своих соседей.

Он также не считает оправданным мнение, что "нынешняя архитектура безопасности многосторонних региональных и глобальных организаций должна быть сохранена как лучшее, что у нас есть".

Ландсбергис указывает на провал международных организаций, которым "не удалось предотвратить конфликт масштабов, невиданных в Европе со времен Второй мировой войны", а это значит, что изменения в мировой системе безопасности необходимы. Поэтому нельзя исключать возможность исчезновения некоторых организаций и новых.

Но "сначала России придется потерпеть поражение на поле боя", пишет он. Для этого Украине понадобится вся возможная помощь, поскольку "иначе Россия продолжит попытки заново переформатировать континент в соответствии со своим империалистическим мировоззрением".

"В интересах Европы дать отпор захватчику и победить его", а затем "создать новую систему на основе уроков, сделанных из предыдущих ошибок".

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Ландсбергис отмечает, что не оправдали себя такие механизмы, как право агрессоров на вето по безопасности, экономический обмен как принцип взаимных гарантий и другие.

"Наша стратегия нуждается в переосмыслении и отображении в новой архитектуре безопасности, которая обеспечит мир на континенте на десятилетие вперед. И мы должны начать создавать эту новую систему из Украины, а не из путинской России", – подчеркнул министр.