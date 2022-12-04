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Новости Война
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Давать России шанс избежать поражения – идти против интересов Европы, – глава МИД Литвы Ландсбергис

ландсбергіс

Идея спасти Россию от поражения в надежде на новое партнерство с ней токсична и угрожает будущей безопасности Европы.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Ландсбергис считает, что у некоторых политиков Европы до сих пор жива вера в то, что после войны можно будет вернуться в "обычный бизнес" с Россией, вроде бы 24 февраля не было.

Однако попытки оставить Россию непобежденной и ради будущего гипотетического партнерства токсичны, считает Ландсбергис. Именно они приводит к призывам закончить войну путем переговоров вместо того, чтобы закончить ее победой Украины. "Некоторые даже предлагают территориальные уступки оккупантам в качестве подарка", – пишет он.

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С его точки зрения, однако, основанный на правилах международный порядок так не работает, и Россию нельзя поощрять мирными переговорами за то, что она снова и снова вторгается, оккупирует и убивает своих соседей.

Он также не считает оправданным мнение, что "нынешняя архитектура безопасности многосторонних региональных и глобальных организаций должна быть сохранена как лучшее, что у нас есть".

Ландсбергис указывает на провал международных организаций, которым "не удалось предотвратить конфликт масштабов, невиданных в Европе со времен Второй мировой войны", а это значит, что изменения в мировой системе безопасности необходимы. Поэтому нельзя исключать возможность исчезновения некоторых организаций и новых.

Но "сначала России придется потерпеть поражение на поле боя", пишет он. Для этого Украине понадобится вся возможная помощь, поскольку "иначе Россия продолжит попытки заново переформатировать континент в соответствии со своим империалистическим мировоззрением".

"В интересах Европы дать отпор захватчику и победить его", а затем "создать новую систему на основе уроков, сделанных из предыдущих ошибок".

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Ландсбергис отмечает, что не оправдали себя такие механизмы, как право агрессоров на вето по безопасности, экономический обмен как принцип взаимных гарантий и другие.

"Наша стратегия нуждается в переосмыслении и отображении в новой архитектуре безопасности, которая обеспечит мир на континенте на десятилетие вперед. И мы должны начать создавать эту новую систему из Украины, а не из путинской России", – подчеркнул министр.

Литва (2446) россия (95381) Габриэлюс Ландсбергис (157)


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Ідея врятувати Росію від поразки в надії на нове партнерство з нею токсична та загрожує майбутній безпеці Європи.

Але ж Макрон - адвокат Кремля, який закликає світ дати насильнику гарантії.
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04.12.2022 20:35 Ответить
У ваты, при упоминании фамилии Ландсбергис, начинается нервный тик
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04.12.2022 20:56 Ответить
Річ Посполита 2 - конфедеративна держава поляків, українців та литовців

Ці три самі злі народи Європи порвуть рашку!

Тільки спільно будемо у безпеці!
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04.12.2022 21:01 Ответить
самое интересное - свиноцабаки на подсознании знают что они уже проиграли...!
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04.12.2022 21:06 Ответить
Ну, в этот раз хотя бы не сдали (до конца, если не считать два Мюнхена "Минска)" Украину агрессору (как Чехословакию в 1938-39) - это уже прогресс сопливой европейской дипломатии (благодоря исторической памяти Польши и стран Балтии, принципиальной позиции Бориса Дж. и давлению США. "Чемберленом" насэтот раз хотел быть Макрон, а "Даладье" Шольц)!
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04.12.2022 21:09 Ответить
Макрона тягне до історії Франції ‼️‼️💯Капітуляція Франції була підписана 22 червня 1940 року в Комп'єнському лісі (регіон Пікардія), де 22 роки перед тим було укладене принизливе для Німеччини перемир'я, що знаменувало падіння Кайзерівської імперії.
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04.12.2022 21:20 Ответить
Давати Росії шанс уникнути поразки - йти проти інтересів Європи, - глава МЗС Литви Ландсбергіс Джерело:
СВЯТА ІСТИНА
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05.12.2022 01:52 Ответить
 
 