Давать России шанс избежать поражения – идти против интересов Европы, – глава МИД Литвы Ландсбергис
Идея спасти Россию от поражения в надежде на новое партнерство с ней токсична и угрожает будущей безопасности Европы.
Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Ландсбергис считает, что у некоторых политиков Европы до сих пор жива вера в то, что после войны можно будет вернуться в "обычный бизнес" с Россией, вроде бы 24 февраля не было.
Однако попытки оставить Россию непобежденной и ради будущего гипотетического партнерства токсичны, считает Ландсбергис. Именно они приводит к призывам закончить войну путем переговоров вместо того, чтобы закончить ее победой Украины. "Некоторые даже предлагают территориальные уступки оккупантам в качестве подарка", – пишет он.
С его точки зрения, однако, основанный на правилах международный порядок так не работает, и Россию нельзя поощрять мирными переговорами за то, что она снова и снова вторгается, оккупирует и убивает своих соседей.
Он также не считает оправданным мнение, что "нынешняя архитектура безопасности многосторонних региональных и глобальных организаций должна быть сохранена как лучшее, что у нас есть".
Ландсбергис указывает на провал международных организаций, которым "не удалось предотвратить конфликт масштабов, невиданных в Европе со времен Второй мировой войны", а это значит, что изменения в мировой системе безопасности необходимы. Поэтому нельзя исключать возможность исчезновения некоторых организаций и новых.
Но "сначала России придется потерпеть поражение на поле боя", пишет он. Для этого Украине понадобится вся возможная помощь, поскольку "иначе Россия продолжит попытки заново переформатировать континент в соответствии со своим империалистическим мировоззрением".
"В интересах Европы дать отпор захватчику и победить его", а затем "создать новую систему на основе уроков, сделанных из предыдущих ошибок".
Ландсбергис отмечает, что не оправдали себя такие механизмы, как право агрессоров на вето по безопасности, экономический обмен как принцип взаимных гарантий и другие.
"Наша стратегия нуждается в переосмыслении и отображении в новой архитектуре безопасности, которая обеспечит мир на континенте на десятилетие вперед. И мы должны начать создавать эту новую систему из Украины, а не из путинской России", – подчеркнул министр.
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Але ж Макрон - адвокат Кремля, який закликає світ дати насильнику гарантії.
Ці три самі злі народи Європи порвуть рашку!
Тільки спільно будемо у безпеці!
Мюнхена"Минска)" Украину агрессору (как Чехословакию в 1938-39) - это уже прогресс сопливой европейской дипломатии (благодоря исторической памяти Польши и стран Балтии, принципиальной позиции Бориса Дж. и давлению США. "Чемберленом" насэтот раз хотел быть Макрон, а "Даладье" Шольц)!
СВЯТА ІСТИНА