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Киев и еще четыре области уже завтра возвращаются к плановым отключениям света, - ДТЭК

електроенергія,електрика,світло,леп

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях уже с завтрашнего дня, 5 декабря, будут действовать плановые отключения света.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram ДТЭК.

Несмотря на планы компании, ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому в ДТЭК просят с пониманием относиться к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины.

"Делаем все возможное, чтобы их было меньше", - подчеркнули в компании.

Читайте также: К установившимся графикам отключений вернемся после увеличения мощностей в системе, - ДТЭК

Автор: 

ДТЭК (520) отключение света (422)


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Топ комментарии
+10
Внеплановую проверку бы заслать в ДТЭК - куда какие объёмы электроэнергии направляют бесперебойно или вне графика отключений.
Вот уверен, что там не только критическая инфраструктура есть, или запитывают "привелегированных" потребителей, или в интересах плешивого ничтожества просто без потребности отключают тех, кого могли бы не отключать, чтобы больше народа сидели без света и захотели закончить войну на любых условиях.

Если генерация восстановлена полностью или почти полностью - почему, тварь прокацапская, не ремонтируешь свои подстанции? Если не можешь или не хочешь обеспечивать людей электричеством - передай объекты энергетики тем, кто сможет. После войны с внешним врагом предстоит ещё более длительная война с врагами внутренними, а враги внутренние ещё не поняли, что в народе созрели десятки тысяч тех, кто готов с оружием отстаивать свои права, и всех их купить не получится.
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04.12.2022 21:15
+5
У меня тоже такое впечатление , что это саботаж, намеренно создают дополнительное напряжение в обществе. Раньше при отсутствии света раловались , когда вышка в село приезжала, теперь , как только ее видишь, 100% гарантия, что через 5-10 мин свет рубанут. Постоянно перекидывают с линии на линию, В хатах 13_15 градусов, потому как котлы без света не работают. Убогая конченая контора этот дтек, во глава с главным жлобом ахметкой
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04.12.2022 23:06
+4
Хай спробують з Середземного запустити.
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04.12.2022 20:57
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А тим часом у морі вже 100 ракет приготовано
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04.12.2022 20:49 Ответить
Хай спробують з Середземного запустити.
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04.12.2022 20:57 Ответить
А тим часом і в нас з'явились нові можливості по дальності ураження.
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04.12.2022 20:59 Ответить
Вони то з'явилися, але чи дозволено буде ці можливості нам застосовувати....
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04.12.2022 21:17 Ответить
Максимум який до нас може полетіти 24 ракети інші 76 в Середземному, вони до нас не полетять
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04.12.2022 21:04 Ответить
А знаєте чому деякі ракети таки долітають до цілей? Все дуже просто. У нас просто мало засобів ППО. Тому коли нашому розрахунку комплексу ППО треба перезарядитися, вони і прослизають. Було б більше - збивали б майже всі...
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04.12.2022 21:26 Ответить
Внеплановую проверку бы заслать в ДТЭК - куда какие объёмы электроэнергии направляют бесперебойно или вне графика отключений.
Вот уверен, что там не только критическая инфраструктура есть, или запитывают "привелегированных" потребителей, или в интересах плешивого ничтожества просто без потребности отключают тех, кого могли бы не отключать, чтобы больше народа сидели без света и захотели закончить войну на любых условиях.

Если генерация восстановлена полностью или почти полностью - почему, тварь прокацапская, не ремонтируешь свои подстанции? Если не можешь или не хочешь обеспечивать людей электричеством - передай объекты энергетики тем, кто сможет. После войны с внешним врагом предстоит ещё более длительная война с врагами внутренними, а враги внутренние ещё не поняли, что в народе созрели десятки тысяч тех, кто готов с оружием отстаивать свои права, и всех их купить не получится.
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04.12.2022 21:15 Ответить
ДТЕК, чувак, до привілегійованих невідключантів має 0% відношення...
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04.12.2022 23:40 Ответить
ДТЄК це економічний терорист Ахметов, який вкрав в держави сотні млрд долл та втрачений розвиток країни...
Для чого він крав всі обленерги? Є вірогідність для того що зараз робить: продавати в ЕС а нас без Е.Е. залишити.

Чому такий варіант? Тому що з 2010 країна втратила 30-50% населення та 30-70% заводів, а отже питання: чому АЕСи спущені до 30% виробництва? Тобто сумарна кількість можливої генерації 200-300% від того що зараз потрібно з урахуванням "розбомблено"...

також питання: пам'ятаєте "блукаут" якого дідька в той же самий час в Молдові пропало світло?) Розумієте питання?

Відповідь очевидна - що олігархи - то геноцидні тварини, призвані для грошового геноциду а зараз таки чином "виганяють" за кордон: 5-10к Уе - і ти спокійно визжаєш автівкою...
_________________
НКВД ганяло хлопців та вбивало ОУН/УПА та навіть Сашка Білого... навіщо? Щоб вони не впливали на "державних" чиновників, щоб їх спокійно мог купляти будь який "міліордер"...

____________
Не тіште себе мріями, доки не братаємося та не вирішуємо снагальні проблеми як козаки - тупе стадо 73% скупляється для продовження геноциду, етноциду, енергоциду і тд і тп.
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05.12.2022 01:03 Ответить
Звідки у середнього українця 5к і тим більше 10к баксів лише за виїзд, а за що жити після виїзду? Це треба хату продати і виїхати внікуди, а кому дорого продати хату у державі, яка знаходиться у стані війни, яка ще невідомо чим закінчиться (вибачайте, але те, що відбувається з демократами, республіканцями, Макроном, Ердоганом, оптимізму взагалі не додає)? Та й автівок у більшості нема...
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05.12.2022 01:14 Ответить
я про тих які чкурнули... та в руки брати зброю та захищати неньку не схотіли...
Маю статистику від поляків, які вже дуже стурбовані кількістю чоловічого населення України 18-50 яке живе припіваючи в кафе/барах... Хочуть ввести депортацію але опозиція блокує потихеньку, мовляв таким чином обурять "Братній нарід"... в німців франції іспанії їх явно ще більше...

Якщо маєте інфу про Трампа яка сюди не доберається - накопіпастіть будь ласка. я втратив інформканал після програшу Трампу та відмови йому в подачі позову в суди. Буду дуже вдячний.

також що ви думаєте про "зміну клімату" та останнє дослідження стосовно підігрівання глибинного океану(зона глибше 1 км на який не має вплив парниковий газ) з шаленою швидкістю порібнянно з початком серединою 20ст.
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05.12.2022 01:52 Ответить
Деякі області приклад.Є ліміт серед неділі 2 години є світло 4 немає на вихідних коли не працюють підприємства які в більшості роблять нагрузку і графік залишається 2+4 пишуть перевищений ліміт нагрузка системи.Тобто серед неділі коли все працює типу норм ,а на виходні приїхали.Як так?Бізнесу теж приходить кінець.Хоча багато писали і просили перенести бізнес на ніч щоб збалансувати систему ,а не робити нагрузку на день і вбивчий графік.Рішення немає.
Потрібно виключати світло робіть це.Питань немає хлопці на нулі там жахіття переживають і ніякого світла і іншого.
Але все таки бізнес повинен робити на країну в тому числі і на ЗСУ.Але з цими відключеннями якась маячня.Людини і бізнес взагалі нічого не розуміють.Багато рішень мерів взагалі викликає мягко кажучи дивину.Немає питань і рішень по воді насосних станцій і підкачок та елементарних колонок на вулиці ба більше вони ,або зрізані або заблоковані.В той час коли потрібно їх відкрити і реанімувати робити нові.який місяць війни,а таке враження що на 3-4 місяця в людей тормозуха відстає, або відверто саботують.
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04.12.2022 21:46 Ответить
У меня тоже такое впечатление , что это саботаж, намеренно создают дополнительное напряжение в обществе. Раньше при отсутствии света раловались , когда вышка в село приезжала, теперь , как только ее видишь, 100% гарантия, что через 5-10 мин свет рубанут. Постоянно перекидывают с линии на линию, В хатах 13_15 градусов, потому как котлы без света не работают. Убогая конченая контора этот дтек, во глава с главным жлобом ахметкой
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04.12.2022 23:06 Ответить
Велике Дякую за розумне (РА з УМ) мислення про окупаційну "владу" олігократії. Скупляли рейдери та крали видно саме для цього фіналу...

що думаєте про "зміну клімату..." (повний текст питання вище в 3 абзаці. Дякую.
Щастя, здоровья, та мужніх побратимів проти ЗЛА.
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05.12.2022 01:55 Ответить
Видать эта новость адресована жителям Крещатика,которым неизвестно что такое плановое и внеплановое отключение света.
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04.12.2022 21:57 Ответить
Есть в Хмельницкой области дунаевецький р-н,за сутки свет есть 6.5 часов вообще. Отключают как хотят и когда хотят. Никаких графиков не соблюдают на своем же долбаном сайте. ****** просто суки уже вкрай. Вопрос от к зебилам,которые продают э/ э как хотят,посколько ее переизбыток - где же ваши всранные комиссии и ответственность глав Облэнерго??
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04.12.2022 22:31 Ответить
 
 