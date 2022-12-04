Киев и еще четыре области уже завтра возвращаются к плановым отключениям света, - ДТЭК

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях уже с завтрашнего дня, 5 декабря, будут действовать плановые отключения света.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram ДТЭК.

Несмотря на планы компании, ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому в ДТЭК просят с пониманием относиться к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины.

"Делаем все возможное, чтобы их было меньше", - подчеркнули в компании.

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