Киев и еще четыре области уже завтра возвращаются к плановым отключениям света, - ДТЭК
В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях уже с завтрашнего дня, 5 декабря, будут действовать плановые отключения света.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram ДТЭК.
Несмотря на планы компании, ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому в ДТЭК просят с пониманием относиться к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины.
"Делаем все возможное, чтобы их было меньше", - подчеркнули в компании.
Топ комментарии
+10 #511418
показать весь комментарий04.12.2022 21:15
+5 Igor Nikitin #336375
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+4 Andrii Husach
показать весь комментарий04.12.2022 20:57
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Вот уверен, что там не только критическая инфраструктура есть, или запитывают "привелегированных" потребителей, или в интересах плешивого ничтожества просто без потребности отключают тех, кого могли бы не отключать, чтобы больше народа сидели без света и захотели закончить войну на любых условиях.
Если генерация восстановлена полностью или почти полностью - почему, тварь прокацапская, не ремонтируешь свои подстанции? Если не можешь или не хочешь обеспечивать людей электричеством - передай объекты энергетики тем, кто сможет. После войны с внешним врагом предстоит ещё более длительная война с врагами внутренними, а враги внутренние ещё не поняли, что в народе созрели десятки тысяч тех, кто готов с оружием отстаивать свои права, и всех их купить не получится.
Для чого він крав всі обленерги? Є вірогідність для того що зараз робить: продавати в ЕС а нас без Е.Е. залишити.
Чому такий варіант? Тому що з 2010 країна втратила 30-50% населення та 30-70% заводів, а отже питання: чому АЕСи спущені до 30% виробництва? Тобто сумарна кількість можливої генерації 200-300% від того що зараз потрібно з урахуванням "розбомблено"...
також питання: пам'ятаєте "блукаут" якого дідька в той же самий час в Молдові пропало світло?) Розумієте питання?
Відповідь очевидна - що олігархи - то геноцидні тварини, призвані для грошового геноциду а зараз таки чином "виганяють" за кордон: 5-10к Уе - і ти спокійно визжаєш автівкою...
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НКВД ганяло хлопців та вбивало ОУН/УПА та навіть Сашка Білого... навіщо? Щоб вони не впливали на "державних" чиновників, щоб їх спокійно мог купляти будь який "міліордер"...
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Не тіште себе мріями, доки не братаємося та не вирішуємо снагальні проблеми як козаки - тупе стадо 73% скупляється для продовження геноциду, етноциду, енергоциду і тд і тп.
Маю статистику від поляків, які вже дуже стурбовані кількістю чоловічого населення України 18-50 яке живе припіваючи в кафе/барах... Хочуть ввести депортацію але опозиція блокує потихеньку, мовляв таким чином обурять "Братній нарід"... в німців франції іспанії їх явно ще більше...
Якщо маєте інфу про Трампа яка сюди не доберається - накопіпастіть будь ласка. я втратив інформканал після програшу Трампу та відмови йому в подачі позову в суди. Буду дуже вдячний.
також що ви думаєте про "зміну клімату" та останнє дослідження стосовно підігрівання глибинного океану(зона глибше 1 км на який не має вплив парниковий газ) з шаленою швидкістю порібнянно з початком серединою 20ст.
Потрібно виключати світло робіть це.Питань немає хлопці на нулі там жахіття переживають і ніякого світла і іншого.
Але все таки бізнес повинен робити на країну в тому числі і на ЗСУ.Але з цими відключеннями якась маячня.Людини і бізнес взагалі нічого не розуміють.Багато рішень мерів взагалі викликає мягко кажучи дивину.Немає питань і рішень по воді насосних станцій і підкачок та елементарних колонок на вулиці ба більше вони ,або зрізані або заблоковані.В той час коли потрібно їх відкрити і реанімувати робити нові.який місяць війни,а таке враження що на 3-4 місяця в людей тормозуха відстає, або відверто саботують.
що думаєте про "зміну клімату..." (повний текст питання вище в 3 абзаці. Дякую.
Щастя, здоровья, та мужніх побратимів проти ЗЛА.