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В течение 4 декабря оккупанты нанесли два ракетных удара и совершили десять обстрелов с РСЗО, - Генштаб

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал информацию об обстрелах территории Украины российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Российские оккупанты в течение суток нанесли два ракетных удара, а также совершили более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения.

В частности, снова были удары по объектам гражданской инфраструктуры городов Никополь и Херсон",- отмечается в сообщении.

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Генштаб ВС (6202) обстрел (26942)


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