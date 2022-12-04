В течение 4 декабря оккупанты нанесли два ракетных удара и совершили десять обстрелов с РСЗО, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ опубликовал информацию об обстрелах территории Украины российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Российские оккупанты в течение суток нанесли два ракетных удара, а также совершили более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения.

В частности, снова были удары по объектам гражданской инфраструктуры городов Никополь и Херсон",- отмечается в сообщении.

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