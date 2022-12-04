Российские оккупанты семь раз обстреливали Никопольский район с территории Энергодара, - ОВА

Никопольский район сегодня подвергся около семи обстрелам, захватчики ведут огонь с территории временно оккупированного Энергодара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Зафиксировано около семи вражеских обстрелов территории Никопольщины... Обстрелами в районе разбито полдесятка домов, хозяйственные постройки, автомобиль, электросети, газопровод", - написал Лукашук.

Он также подчеркнул, что ПВО "работает по ракетам, а не по снарядам от "Градов" или тяжелой артиллерии", поэтому не может защитить район.

"Еще раз объясняю: россияне цинично обстреливают по Никопольскому району с территории, которая рядом с АЭС в оккупированном Энергодаре. Никто не станет стрелять в ответ по атомной электростанции или рядом с ней... российские оккупанты это знают, понимают и пользуются", - заявил глава облсовета.

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