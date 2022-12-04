В Херсонской области от автоматной очереди погибла женщина, которая переплывала на лодке Днепр
В Херсонской области автоматной очередью убита женщина, которая вместе с мужем пересекали Днепр на лодке, уезжая с дачи.
Об этом сообщил Херсонский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
"4 декабря автоматной очередью была ранена 65-летняя женщина, которая вместе с мужчиной на лодке пересекали Днепр, уезжая с дачи в Голопристанском районе. К сожалению, женщина не выжила, сообщают в отделе гражданской защиты г.Херсона. Мужчина не пострадал", - говорится в сообщении.
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тікали до наших в Херсон.....
Земля пухом .
ця черга оправдана
повна безвідповідальність населення...