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Новости Война
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В Херсонской области от автоматной очереди погибла женщина, которая переплывала на лодке Днепр

херсон

В Херсонской области автоматной очередью убита женщина, которая вместе с мужем пересекали Днепр на лодке, уезжая с дачи.

Об этом сообщил Херсонский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"4 декабря автоматной очередью была ранена 65-летняя женщина, которая вместе с мужчиной на лодке пересекали Днепр, уезжая с дачи в Голопристанском районе. К сожалению, женщина не выжила, сообщают в отделе гражданской защиты г.Херсона. Мужчина не пострадал", - говорится в сообщении.

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армия РФ (19079) Днепр (4399) жертва (296) Херсонская область (4724)


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Топ комментарии
+14
уезжая с дачи в Голопристанском районе

тікали до наших в Херсон.....
Земля пухом .
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04.12.2022 21:41
+10
Люди втікали з лівого на правий берег бо так званий голова херсонської янушевич, який призначений нашим ясноликим зеневтікшим, заявив офіційно що з 3 по 5 грудня в світлу пору дня буде дозволено перетин дніпра в районі річпорту на власному плавзасобу з метою евакуації мншканців дач на лівому березі, і офіційно закликав всіх скористатися цим коридором, так що всім кто пише про дурість і маразм херсонців, що це вони загинули через свою дурість, скажу що смерть цих людей і інших які загинуть через цей «коридор» лежить на янушевичи і всій зекоманді, які закликали людей евакуюватися і гарантували безпеку, херсон вкотре був зраджений зекомандою і вкотре за це гинуть херсонці.
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04.12.2022 22:57
+6
Яка різниця? Йде війна, там лінія фронту.
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04.12.2022 21:40
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Як нам на це реагувати? Їм напевна війна була неписана... безпечність чи просте нехтування? хрін не солодше редьки.
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04.12.2022 21:30 Ответить
уезжая с дачи в Голопристанском районе

тікали до наших в Херсон.....
Земля пухом .
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04.12.2022 21:41 Ответить
Вони ще б в ліс по гриби поїхали.Що в людей в голові проживши вік ?
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04.12.2022 21:35 Ответить
Тікали від окупантів.
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04.12.2022 22:03 Ответить
це ваше припущення... реалії невідомі.
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04.12.2022 22:15 Ответить
С какого берега стреляли?
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04.12.2022 21:37 Ответить
Яка різниця? Йде війна, там лінія фронту.
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04.12.2022 21:40 Ответить
Ну невже не видно із скріну?
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04.12.2022 21:40 Ответить
Нет, не видно. Вам видно, тогда объясните, с КАКОГО берега стреляли?
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05.12.2022 00:35 Ответить
навіть стріляь як що це наші стріляли,
ця черга оправдана
повна безвідповідальність населення...
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04.12.2022 21:43 Ответить
Чого туди вештатись? Забрати барахло? Сказано - тікайте та не обертайтеся!
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04.12.2022 21:46 Ответить
На одному березі дача, а на іншому життя. Ось і вибирай...
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04.12.2022 21:50 Ответить
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04.12.2022 22:12 Ответить
Люди втікали з лівого на правий берег бо так званий голова херсонської янушевич, який призначений нашим ясноликим зеневтікшим, заявив офіційно що з 3 по 5 грудня в світлу пору дня буде дозволено перетин дніпра в районі річпорту на власному плавзасобу з метою евакуації мншканців дач на лівому березі, і офіційно закликав всіх скористатися цим коридором, так що всім кто пише про дурість і маразм херсонців, що це вони загинули через свою дурість, скажу що смерть цих людей і інших які загинуть через цей «коридор» лежить на янушевичи і всій зекоманді, які закликали людей евакуюватися і гарантували безпеку, херсон вкотре був зраджений зекомандою і вкотре за це гинуть херсонці.
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04.12.2022 22:57 Ответить
Сьогодні до Олешок з усієї області зїхались мешканці окупованої херсонщини з метою скористатись зеленим коридором оголошеного зебілом янушевичем, головою херсонської ода, та переправитись через дніпро в херсон, орки чомусь незнали про дозвіл янушевича на коридор, і пригрозили всім хто буде перепливати дніпро, будуть стріляти, тому загиблих могло бути більше ніж одна жінка, та чомусь про це ніхто не пише, про евакуацію, про дебіла янушевича та всю ту прибиту проросійську владу херсона призначену нашим ясноликим зе
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04.12.2022 23:15 Ответить
Меня сильно настораживает что не пишут откуда стреляли - с нашего берега или оттуда. Если рашка, то хрен им поделаешь, но если наши стреляли во время объявленного коридора, то головы поотрывать кому то точно нужно...
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05.12.2022 00:24 Ответить
Рашка в спину
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05.12.2022 00:33 Ответить
 
 