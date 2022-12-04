Призываю киевлян не пользоваться лифтом перед плановыми отключениями света, в графике могут быть отклонения, - Кличко
Жителям Киева советуют не пользоваться лифтами в период перед плановыми отключениями света, поскольку могут быть отклонения от графиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме мэра Киева Виталия Кличко.
"Напоминаю жителям многоэтажек ради безопасности не пользоваться лифтами в периоды перед стабилизационными отключениями электроэнергии в доме. С графиками отключений можно ознакомиться на сайте ДТЭК", - отметил городской голова.
Он подчеркнул, что не следует пользоваться лифтами за 30-40 минут до начала отключений электроэнергии.
Топ комментарии
+10 Юрий Неважно #512041
показать весь комментарий04.12.2022 22:04
+9 Юрий Неважно #512041
показать весь комментарий04.12.2022 21:44
+2 Valter Valter
показать весь комментарий04.12.2022 21:51
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоча судячи з того що ти несеш, вже запізно.
а) если здоровье позволяет - спукаться вниз пешком
б) вверх вызывать ТОЛЬКО ОДИН лифт.