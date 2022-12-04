Призываю киевлян не пользоваться лифтом перед плановыми отключениями света, в графике могут быть отклонения, - Кличко

Жителям Киева советуют не пользоваться лифтами в период перед плановыми отключениями света, поскольку могут быть отклонения от графиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме мэра Киева Виталия Кличко.

"Напоминаю жителям многоэтажек ради безопасности не пользоваться лифтами в периоды перед стабилизационными отключениями электроэнергии в доме. С графиками отключений можно ознакомиться на сайте ДТЭК", - отметил городской голова.

Он подчеркнул, что не следует пользоваться лифтами за 30-40 минут до начала отключений электроэнергии.

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