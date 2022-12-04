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Призываю киевлян не пользоваться лифтом перед плановыми отключениями света, в графике могут быть отклонения, - Кличко

лифт

Жителям Киева советуют не пользоваться лифтами в период перед плановыми отключениями света, поскольку могут быть отклонения от графиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме мэра Киева Виталия Кличко.

"Напоминаю жителям многоэтажек ради безопасности не пользоваться лифтами в периоды перед стабилизационными отключениями электроэнергии в доме. С графиками отключений можно ознакомиться на сайте ДТЭК", - отметил городской голова.

Он подчеркнул, что не следует пользоваться лифтами за 30-40 минут до начала отключений электроэнергии.

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Кличко Виталий (4636) лифт (56) отключение света (422)


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Топ комментарии
+10
ну не надо показывать свою тупость на людях. во первых,свет может отключиться и без войны,а во вторых,это норма в нормальных странах!
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04.12.2022 22:04
+9
лифты должны иметь резервное питание,достаточное,чтобы остановится на ближайшем этаже.
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04.12.2022 21:44
+2
А может еще унитазом и телевизором оборудовать лифты? Во время войны можно и пешком походить. Нехер было по 30 етажей строить там где и пятиетажка не влазит
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04.12.2022 21:51
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лифтеры заманалась чюдикофф вытаскивать
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04.12.2022 21:43 Ответить
лифты должны иметь резервное питание,достаточное,чтобы остановится на ближайшем этаже.
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04.12.2022 21:44 Ответить
А может еще унитазом и телевизором оборудовать лифты? Во время войны можно и пешком походить. Нехер было по 30 етажей строить там где и пятиетажка не влазит
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04.12.2022 21:51 Ответить
ну не надо показывать свою тупость на людях. во первых,свет может отключиться и без войны,а во вторых,это норма в нормальных странах!
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04.12.2022 22:04 Ответить
Мізками свою голову облаштуй: буде корисніше.
Хоча судячи з того що ти несеш, вже запізно.
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04.12.2022 23:45 Ответить
Угу, і аварійну катапульту через дах. З парашутом...
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04.12.2022 22:23 Ответить
мне вот интересно,в какой заднице таких как ты делали?
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04.12.2022 22:34 Ответить
Русскій, ти нечемний...
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04.12.2022 22:37 Ответить
чуєшь,москалику...ти для початку запам'ятай,що немає в українській мові слова "русскій"...
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04.12.2022 22:49 Ответить
Не показуйте свою дурість на людях.
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04.12.2022 23:46 Ответить
краще рукоять катапультування
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05.12.2022 05:07 Ответить
Без резерноего питания, хотя бы аварийного (на аккомуляторах, чтоб закончить движение лифта и отрыть двери на ближайщем этаже, это все равно, что в "рулетку играть". Природная клаустрофобия присуща большинству людей, от нее может возникнуть паника, скачки давления и как следствие инсульт или седечный приступ с возмозным смертельным исходом!
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04.12.2022 21:55 Ответить
вообще-то такое должно быть предусмотрено изначально по правилам строительтва и эксплуатации (и запрет на пользование, есоине соответствует правилам)!
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04.12.2022 21:59 Ответить
Тю, а я думала, що акумулятори більш потрібні для танків на фронті...
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04.12.2022 22:25 Ответить
они везде потребны, если на фронте требуется горючее, то это не значит, что весь не военный транспорт нужно остановить, поэтому ваше замечание некоррекно!
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04.12.2022 22:38 Ответить
У меня в доме на Оболони (16-этажка 88 г) лифт работает всегда, даже при отключениях. А в новых супер-пупер новостроях на Печерске - нет. Не разбираюсь в вопросе, но факт примечательный.
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04.12.2022 22:34 Ответить
На конской тяге?
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04.12.2022 22:58 Ответить
Да хз, я ж говорю, не знаю как оно работает. Но работает.
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04.12.2022 23:40 Ответить
При советах в некоторых домах было резервное питание (отдельная сеть) которое давало освещение лестничных клеток при выключении света. В некоторых и лифты так запитывались.
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05.12.2022 11:00 Ответить
..ага, подскажіть Зе про дублювання енергоживлення ліфтів і ... отримаете в додаток Великому Будівництву ще і Велетеньське Супербудівництво
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05.12.2022 05:13 Ответить
для живлення ліфта, щоб він доїхав до ближнього поверху може достатньо й невеликого за потужністю акумулятора..., я думаю, це не проблема, а ті, хто радить ходити сходами на 10-20-30 поверхи, або чекати 4 години в ліфті, коли ввімкнуть світло, самі ніколи не ходили та не застрягали, а мають особняки максимум на 2 поверхи та не мають совісті...
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05.12.2022 09:55 Ответить
Пользуясь темой лифтов призываю сознательных граждан в целях экономии электрики
а) если здоровье позволяет - спукаться вниз пешком
б) вверх вызывать ТОЛЬКО ОДИН лифт.
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05.12.2022 11:02 Ответить
а может проще расстрелять весь руководящий состав ДТЕК за саботаж?
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15.12.2022 15:40 Ответить
 
 