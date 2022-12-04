При новых блекаутах в Киеве будут вынуждены как можно быстрее сливать воду из домов

В случае новых блекаутов, обслуживающие организации должны как можно быстрее слить воду из домов, подключенных к центральной системе теплоснабжения, чтобы избежать замерзания воды в трубах.

Об этом сообщил заместитель городского головы и секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую апрвду.

"В случае длительного отсутствия света, обслуживающим организациям придется как можно быстрее сливать воду из домов, подключенных к центральной системе теплоснабжения, чтобы избежать замерзания воды в трубах, поскольку это может сделать дом непригодным для отопления в будущем", – отметил Бондаренко.

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Он также добавил, что кроме бюветных комплексов по состоянию на данный момент пополняется список магазинов, которые будут работать даже при условии полного блекаута от резервного питания. При длительных отключениях для бюветных комплексов также будет применяться отдельный почасовой график работы.