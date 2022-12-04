При новых блекаутах в Киеве будут вынуждены как можно быстрее сливать воду из домов
В случае новых блекаутов, обслуживающие организации должны как можно быстрее слить воду из домов, подключенных к центральной системе теплоснабжения, чтобы избежать замерзания воды в трубах.
Об этом сообщил заместитель городского головы и секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую апрвду.
"В случае длительного отсутствия света, обслуживающим организациям придется как можно быстрее сливать воду из домов, подключенных к центральной системе теплоснабжения, чтобы избежать замерзания воды в трубах, поскольку это может сделать дом непригодным для отопления в будущем", – отметил Бондаренко.
Он также добавил, что кроме бюветных комплексов по состоянию на данный момент пополняется список магазинов, которые будут работать даже при условии полного блекаута от резервного питания. При длительных отключениях для бюветных комплексов также будет применяться отдельный почасовой график работы.
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Варіант - власна котельня чи бойлер на даху/підвалі будинку, але це кошти, і без електрики - ще й генератори.
повертаючись до основного питання - як ти заведеш газ на котел, в багатоповерхівку, якщо за планом його там не було? а таких мікрорайонів тільки на лівому березі достобіса.
У нас блекаут може статись ось ось. а переобладнання навіть одного будинку - декілька років.
Хоч один з вас, дебілів, скаже, як оформити індивідуальне опалення БЕЗ електрики в будинку на 700 квартир?
ну Кузьма стоїть перед очима - Якщо людина дебіл, то їй треба про це сказати, бо воно ж не в курсі.
якщо і генератор, то тільки дизельний, і поза житловими приміщеннями. котел - тут варіантів майже немає.
Ті, що Кірюша Тимошенко, вже прилагодив тим людям, які потерпають найбільше з точки зору ЗЕлених ******?
На такий випадок у нас має бути зброя судного дня.
Наприклад брудні бомби московське метро і водогін
Вірно - ОПЗЕ та СН.
То де загубилися всі трансформатори та дизель-генератори?
Може все це в центрах незламності?
*****!!! Там теж тільки ЗЕлений свист та сподівання.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-63516119
Але тоді все доволі швидко зробили. А якщо тут постійно обстрілюватимуть, то наслідки усунути може взагалі не вдасться...
На жаль на нас напала не нормально воююча країна ....
А країна - ******* - яка вважає масові удари по мирним (які навіть близько не перебувають у зоні бойових дій ) містам - "геройськими діями"
Я так розумію - там політика така :
"Не переможемо , так хоч їм багато гімна наложемо !"
П.С. Специалістів по теплозабезпеченню тут налетіло багато ...
Але усі ці поради - явне незнання фізики шкільного рівня
Щиро надіюсь , що таке не станеться ...
Але фізика говорить - що вода при утворенні льоду - займає більший об"єм ...
І б"яки полізуть у самих несподіваних місцях ...
МАГАТЕ, в свою чергу, висловило своє здивування одночасним вимкненням всіх атомних енергоблоків країни, якого ще не було в усій історії використання атомної енергетики, що відповідно створює реальну загрозу ядерної катастрофи глобального масштабу, і розпочало перевірку всіх АЕС в Україні, чим викликало гнівний лемент різноманітної ботви на кшталт: "що вони там забули", "нехай повертаються на ЗАЕС" і т.п.
Тому, усі заяви про новий блекаут, у тому числі й у газовій галузі, повинні як мінімум викликати занепокоєння і терміново вживатися превентивні заходи щодо запобігання подібним наслідкам у майбутньому.