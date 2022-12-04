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Новости Война
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При новых блекаутах в Киеве будут вынуждены как можно быстрее сливать воду из домов

опалення

В случае новых блекаутов, обслуживающие организации должны как можно быстрее слить воду из домов, подключенных к центральной системе теплоснабжения, чтобы избежать замерзания воды в трубах.

Об этом сообщил заместитель городского головы и секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую апрвду.

"В случае длительного отсутствия света, обслуживающим организациям придется как можно быстрее сливать воду из домов, подключенных к центральной системе теплоснабжения, чтобы избежать замерзания воды в трубах, поскольку это может сделать дом непригодным для отопления в будущем", – отметил Бондаренко.

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Он также добавил, что кроме бюветных комплексов по состоянию на данный момент пополняется список магазинов, которые будут работать даже при условии полного блекаута от резервного питания. При длительных отключениях для бюветных комплексов также будет применяться отдельный почасовой график работы.

Бондаренко Владимир Батькивщина (450) Киев (25483) Тарифы на отопление (721) Тарифы на электроэнергию (2163) отопительный сезон (528)


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Топ комментарии
+13
як у воду перднув. чим ти будеш опалювати багатоповерхівку 25 поверхів на 7-8 підїздів? газ недозволений за будівельними нормами, електрики немає - все.
Варіант - власна котельня чи бойлер на даху/підвалі будинку, але це кошти, і без електрики - ще й генератори.
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04.12.2022 21:54
+7
слив воды из системы,повлечёт *********** катастрофу всей отопительной линии. всю воду не сольют по любому,это во первых,а во вторых,трубы придут в негодность практически за сезон...оставшаяся в тубах вода,на границе с воздухом,прогрызёт трубы на раз...
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04.12.2022 22:09
+6
от соли будет неслабая коррозия по итогу
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04.12.2022 22:06
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як у воду перднув. чим ти будеш опалювати багатоповерхівку 25 поверхів на 7-8 підїздів? газ недозволений за будівельними нормами, електрики немає - все.
Варіант - власна котельня чи бойлер на даху/підвалі будинку, але це кошти, і без електрики - ще й генератори.
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04.12.2022 21:54 Ответить
/25 поверхів на 7-8 підїздів/ і коштів немає? Бажання немає подумати.https://uagolos.com/iedine-misto-na-zemli-de-vse-naselennia-jive-v-odnomy-bydinky/ Приклад з життя в одному будинку.
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04.12.2022 22:19 Ответить
клас, ну молодець, знайшов будинок! доречі, в чехії досить багато будинків мають свої котельні. цікавився б місциною, де живеш. І, о диво, вони опалення собі включають за погодженням більшості мешканців будинку. а ще, в Чехії популярне газове опалення, і суворі норми на багатоповерхівки.
повертаючись до основного питання - як ти заведеш газ на котел, в багатоповерхівку, якщо за планом його там не було? а таких мікрорайонів тільки на лівому березі достобіса.
У нас блекаут може статись ось ось. а переобладнання навіть одного будинку - декілька років.
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04.12.2022 22:25 Ответить
Не патякайте. Ужгород вже давно відмовився від централізованого опалення. І не лише Ужгород.
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04.12.2022 22:42 Ответить
блін, ну ви ТУПІ чи прикидуєтесь? в Ужгороді найвищий будинок - 16 поверхів! В передмісті Києва більшість забудов - 5-8 поверхів, то мають автономне опалення. Чого ви лізите зі своїми недоречними коментарями, навіть не прочитавши чи подумавши.
Хоч один з вас, дебілів, скаже, як оформити індивідуальне опалення БЕЗ електрики в будинку на 700 квартир?
ну Кузьма стоїть перед очима - Якщо людина дебіл, то їй треба про це сказати, бо воно ж не в курсі.
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04.12.2022 22:46 Ответить
Скільки кондиків, а на затеплення немає. Моє рішення: Викупляють одну 1кім. кв в 25 пов. будинку, ставлять генератор,1газовий і 1 котел на мазуті . Не обзивай нікого дебілами, а сам знайди рішення.
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04.12.2022 22:59 Ответить
не, ну капець. газу немає, все, крапка. котел на мазуті? у квартирі? і генератор? де живе понад 3000 людей? тобто на пожежні, і безпекові норми ми просто начхаємо?
якщо і генератор, то тільки дизельний, і поза житловими приміщеннями. котел - тут варіантів майже немає.
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04.12.2022 23:33 Ответить
Машини під будинком можна а генератор і котел - ні? То намалюй, щоб жильцям було тепліше, як Бенксі, "Вогонь на стіні"
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04.12.2022 23:59 Ответить
що за маячня? у випадку довготривалого блекауту газ перекриють в усіх будинках незалежно від того є там автономле опалення чи ні. І питання навіть не в тому що можуть вдарити по гадорозподільчих станціях і його просто не буде, а тому що кількість загиблих від чадного газу та вибухів гримучої суміші в спробах зігрітись (чере камфорку) буде в сотні разів більша ніж кількість замерзлих. І ніяких бензинових генераторів не вистачить щоб виробити достатню кількіть енергії (в джоулях вимірюється) щоб зігріти навіть соту чатину багатоповерхівок. Якщо немає куди виїхати на час зими з мегаполісу - то краще готувати пухові теплі речі та дрова, готувати іжу на вулиці, і радіти що не прийде москаль. бо прийде москаль - світла води загу взагалі не буде, тільки бабин як розконсерувється. Віримо в ЗСУ.
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05.12.2022 01:39 Ответить
Вспоминается категорическое НИЗЗЯ на автономное отопление...
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05.12.2022 08:27 Ответить
соль или гликоль(антифриз)
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04.12.2022 21:56 Ответить
Напиши тому Бондаренку, сам не допетрає
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04.12.2022 22:05 Ответить
от соли будет неслабая коррозия по итогу
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04.12.2022 22:06 Ответить
в отопительную систему всегда добавляют соль. чтобы трубы не закоксовывались.
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04.12.2022 22:10 Ответить
Труби тоді треба все рівно міняти.
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04.12.2022 22:09 Ответить
слив воды из системы,повлечёт *********** катастрофу всей отопительной линии. всю воду не сольют по любому,это во первых,а во вторых,трубы придут в негодность практически за сезон...оставшаяся в тубах вода,на границе с воздухом,прогрызёт трубы на раз...
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04.12.2022 22:09 Ответить
А встановити потужні генератори для насосів в котельнях?
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04.12.2022 22:31 Ответить
Наверное это про дома которые подключены к ТЕЦ
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04.12.2022 23:22 Ответить
Які генератори?

Ті, що Кірюша Тимошенко, вже прилагодив тим людям, які потерпають найбільше з точки зору ЗЕлених ******?
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04.12.2022 23:23 Ответить
Це буде армагедон.
На такий випадок у нас має бути зброя судного дня.
Наприклад брудні бомби московське метро і водогін
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04.12.2022 22:31 Ответить
Алеж це чистої води гуманітарна катастрофа...
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04.12.2022 22:32 Ответить
А что мешает в таком случае ****** по Курской АЭС? Или Данилов напрасно ****** о политической воле зеленых соплей?
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04.12.2022 22:43 Ответить
Террористам ничего не мешает.
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05.12.2022 00:01 Ответить
А украинцам эта АЭС еще пригодится в качестве репараций.
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05.12.2022 00:02 Ответить
Хто в нас курує всі фінансові потоки, всю гуманітарку та ******* це все?

Вірно - ОПЗЕ та СН.

То де загубилися всі трансформатори та дизель-генератори?

Може все це в центрах незламності?
*****!!! Там теж тільки ЗЕлений свист та сподівання.
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04.12.2022 23:20 Ответить
А транмформатори та генератори, що надали Україні союзники, ЗЕлені ***** по своїх маєтках розвезли?
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04.12.2022 23:15 Ответить
330кв трансформатор в маєтку ні до чого)
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05.12.2022 00:05 Ответить
А, якщо продати партерам ЗЄрмаків на Роісє чи в Ірані?
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05.12.2022 01:03 Ответить
Це буде другий Алчевськ. Ось що може очыкувати на киян:

https://www.bbc.com/ukrainian/features-63516119

Але тоді все доволі швидко зробили. А якщо тут постійно обстрілюватимуть, то наслідки усунути може взагалі не вдасться...
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04.12.2022 23:55 Ответить
Постійно обстрілювати кацапам вже нема чим. Якби було - обстрілювали б постійно.
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05.12.2022 00:03 Ответить
Зрозуміли, що все швидко відновлюють, тому й не витрачають дарма. Накопичують запаси. А потім вдарять. І у тому, що вдарять, ніхто не сумнівається. Питання лише коли....
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05.12.2022 00:09 Ответить
Так !
На жаль на нас напала не нормально воююча країна ....
А країна - ******* - яка вважає масові удари по мирним (які навіть близько не перебувають у зоні бойових дій ) містам - "геройськими діями"
Я так розумію - там політика така :
"Не переможемо , так хоч їм багато гімна наложемо !"

П.С. Специалістів по теплозабезпеченню тут налетіло багато ...
Але усі ці поради - явне незнання фізики шкільного рівня
Щиро надіюсь , що таке не станеться ...
Але фізика говорить - що вода при утворенні льоду - займає більший об"єм ...
І б"яки полізуть у самих несподіваних місцях ...
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05.12.2022 01:24 Ответить
Стоит почитать как выживали города бывшей Югославии.
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05.12.2022 03:33 Ответить
Памятається, ще до ракетної атаки, першим про блекаут почав патякати дтек, потім виборні чиновники, начебто заспокоюючи незадоволені маси, все спростували. Питання має виникати наступного штибу: звідки вони знали про запланований блекаут? Адже, зі слів профільних фахівців (хоча б депутата Кучеренка), той рівень незначних ушкоджень, у масштабах усієї енергосистеми України, завданих ракетами, не мав би призвести до таких наслідків. З цього приводу уже навіть створили якусь "надсекретну" урядову комісію по розслідуванню цього блекауту та терміново зібралися вносити зміни в законодавство щодо поширення режиму воєнного стану і на енергосистему країни, зокрема її централізованого управління, яке, до слова, зараз знаходиться у чиїхось приватних руках.
МАГАТЕ, в свою чергу, висловило своє здивування одночасним вимкненням всіх атомних енергоблоків країни, якого ще не було в усій історії використання атомної енергетики, що відповідно створює реальну загрозу ядерної катастрофи глобального масштабу, і розпочало перевірку всіх АЕС в Україні, чим викликало гнівний лемент різноманітної ботви на кшталт: "що вони там забули", "нехай повертаються на ЗАЕС" і т.п.
Тому, усі заяви про новий блекаут, у тому числі й у газовій галузі, повинні як мінімум викликати занепокоєння і терміново вживатися превентивні заходи щодо запобігання подібним наслідкам у майбутньому.
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05.12.2022 04:56 Ответить
Блекаут начинается в отбитых головах декотрих очільників.
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05.12.2022 07:27 Ответить
 
 