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Российская армия в течение дня нанесла более 60 ударов по Сумщине, - ОВА

сумщина

В течение дня армия РФ нанесла 64 удара по территории Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"В течение дня россияне нанесли 64 удара по территории области. Под вражеским огнем было 4 громады. А именно: Юнакивскую громаду российские войска обстреляли из минометов 120 мм калибра. 35 мин разорвались в окрестностях пограничного села. Без пострадавших", – написал он.

Также глава Сумской ОВА сообщил, что по Новослободской громаде работала вражеская артиллерия (5 "прилетов"). Известно о 7 поврежденных частных домах. Также повреждены хозяйственные постройки и линия электропередач.

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обстрел (26942) Сумская область (3011)


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Людей просто віддають на розстріл. Треба знищувати москальських терористів на будь-якій території. Але у довбаному телемарафоні це навіть не обговорюється.
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04.12.2022 22:56 Ответить
Враження, що на прикордонних територіях українських військових замінили на статистиків. Скільки прильотів сьогодні вже було, скільки буде завтра, скільки шиферу на покрівлі. скільки домовин. А, курва, взад влупити тими ж 120 мінометами нє?
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04.12.2022 23:02 Ответить
 
 