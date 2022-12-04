Российская армия в течение дня нанесла более 60 ударов по Сумщине, - ОВА
В течение дня армия РФ нанесла 64 удара по территории Сумской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"В течение дня россияне нанесли 64 удара по территории области. Под вражеским огнем было 4 громады. А именно: Юнакивскую громаду российские войска обстреляли из минометов 120 мм калибра. 35 мин разорвались в окрестностях пограничного села. Без пострадавших", – написал он.
Также глава Сумской ОВА сообщил, что по Новослободской громаде работала вражеская артиллерия (5 "прилетов"). Известно о 7 поврежденных частных домах. Также повреждены хозяйственные постройки и линия электропередач.
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Trevo Trow
показать весь комментарий04.12.2022 22:56 Ответить Мне нравится 1
Михаил Дужик #512165
показать весь комментарий04.12.2022 23:02 Ответить Мне нравится 0
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