Российская армия в течение дня нанесла более 60 ударов по Сумщине, - ОВА

В течение дня армия РФ нанесла 64 удара по территории Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"В течение дня россияне нанесли 64 удара по территории области. Под вражеским огнем было 4 громады. А именно: Юнакивскую громаду российские войска обстреляли из минометов 120 мм калибра. 35 мин разорвались в окрестностях пограничного села. Без пострадавших", – написал он.

Также глава Сумской ОВА сообщил, что по Новослободской громаде работала вражеская артиллерия (5 "прилетов"). Известно о 7 поврежденных частных домах. Также повреждены хозяйственные постройки и линия электропередач.

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