Конгресс США работает над альтернативой признанию РФ страной-спонсором терроризма, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Конгрессе идет работа над альтернативой признанию России "страной-спонсором терроризма".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы постоянно рассматриваем, какие меры можем принять, чтобы увеличить давление. Мы сейчас работаем с Конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием назначения "страной-спонсором терроризма", у которого были бы нежелательные последствия. Мы работаем над разработкой пути для достижения этой цели", - сказал Блинкен.

Читайте также: США не наблюдают интереса к переговорам у России, - Блинкен