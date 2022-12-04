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Новости Война
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Конгресс США работает над альтернативой признанию РФ страной-спонсором терроризма, - Блинкен

блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Конгрессе идет работа над альтернативой признанию России "страной-спонсором терроризма".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы постоянно рассматриваем, какие меры можем принять, чтобы увеличить давление. Мы сейчас работаем с Конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием назначения "страной-спонсором терроризма", у которого были бы нежелательные последствия. Мы работаем над разработкой пути для достижения этой цели", - сказал Блинкен.

Читайте также: США не наблюдают интереса к переговорам у России, - Блинкен

Автор: 

Конгресс США (1229) США (26439) терроризм (18689) Блинкен Энтони (936)


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Топ комментарии
+17
обто альернативний статус буде "підороссія це країна яка визиває глубокоє занепокоєння"?
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04.12.2022 22:11
+15
Альтернативою террористам? Интересно как террориста и убийцу мирных жителей можно назвать альтернативно? Что то Игил вы сразу заклемили террористами хотя те никого ни в США ни в Европе не убили. И как же ни Европа ни США не хотят чтобы московский режим рухнул. США пытаются говно завернуть в красивую обертку чтобы его хавали с удовольствием.
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04.12.2022 22:23
+14
Так уже было. Попытка захвата Вашингтона и штурм Капитолия 2021 году. Но ето так ничему и не научило американцев.
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04.12.2022 22:34
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Непросто от титана кацапского отказаться
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04.12.2022 22:10 Ответить
так Аеробус відмовився і не кашляє
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04.12.2022 22:24 Ответить
знову ти ******, то ти мене назвав кацапом бо, з твоїх слів 2 вересня "Кисилівку звільнять за два дні", а звільнили за 10 тижнів. Тепер накидаеш про титан , не розуміючи про що ляпаєш, бо ПЛАНУЄ і ВІДМОВИВСЯ це різні речі. Хоч би погуглив, чи ти брат арестовича?

https://delo.ua/industry/airbus-planuje-vidmovitisya-vid-rosiiskogo-titanu-407620/

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/airbus-says-decouple-russian-titanium-in-months-2022-12-01/
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05.12.2022 13:04 Ответить
Країна - занепокоєний спонсор тероризму.
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04.12.2022 22:10 Ответить
обто альернативний статус буде "підороссія це країна яка визиває глубокоє занепокоєння"?
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04.12.2022 22:11 Ответить
О! Как интригующе звучит. Предлагаю альтернативу: просто - росия спонсор.
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04.12.2022 22:14 Ответить
та ні, ви вдумайтесь в "фігуру рєчі" альтернатива визнання спонсором тероризму

тобто, не терористи вони, а навпаки, голуби миру сизокрилі !

Тоні, дорогой, ти гарний хлопець, багато поміг Україні, зрештою, зьома по дідусю - киянин. Але, вибач, у вашій адміністрації якийсь повний бардак і безхребетність!
женіть глиста Салівана к епеням, бо продуєте і Україну, і владу програєте трампістам !
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04.12.2022 22:30 Ответить
"Країна-терорист". І тиску більше, і альтернатива до "країна-спонсор тероризму"
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04.12.2022 22:15 Ответить
Чи просто з принципу "немає країни - немає терористів". Теж собі альтернатива...
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05.12.2022 00:25 Ответить
ну щоб не образити
ми тіпа знаємо що рф є країною, спонсором тероризму
ми знаєм що ця війна це геноцид Українського народу
але спробуємо підібрати якісь інакші слова щоб не ображати *****...
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04.12.2022 22:15 Ответить
коли кажуть про морду ліца буйла треба запікувати, бо це полная нецензурщина й словєсна порнографія !!!

ви незгодні ? а тепер уявіть собі цю "морду" !
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04.12.2022 22:34 Ответить
Як жеж ж ви боїтеся називати речі своїми іменами. То ***** вбивцею ніяк не могли наважитися назвати. Тепер кацапію спонсором тероризму бояться... І це країна з найпотужнішою армією у світі....
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04.12.2022 22:23 Ответить
Альтернативою террористам? Интересно как террориста и убийцу мирных жителей можно назвать альтернативно? Что то Игил вы сразу заклемили террористами хотя те никого ни в США ни в Европе не убили. И как же ни Европа ни США не хотят чтобы московский режим рухнул. США пытаются говно завернуть в красивую обертку чтобы его хавали с удовольствием.
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04.12.2022 22:23 Ответить
Щас раша знову возрадується: "сматрітє, ми нємножко нє терорісти".
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04.12.2022 22:26 Ответить
Не дай, Боже, звісно, але для протверезіння цих лібералів, ***** мав би висадити десант десь у Каліфорнії.
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04.12.2022 22:27 Ответить
Так уже было. Попытка захвата Вашингтона и штурм Капитолия 2021 году. Но ето так ничему и не научило американцев.
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04.12.2022 22:34 Ответить
Тю, яка проблема альтернативи? "Країна янголів"! І по всьому...
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04.12.2022 22:28 Ответить
Это не страна-"спонсор", а анклав бандюг и террористов (который и нельзя страной назвать, а значит иметь с ней ЛЮБЫЕ отношения, а тем более состоять с ней в международных организациях).
Но политика дедушки - маразматика вполне прагматическая (политика медленно свареной лягушки), но здесь кроется ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ОШИБКА, мы имеем дело не с ЖАБОЙ, а с ГАДЮКОЙ, поэтому политика должна быть другой (привентивной), моментальное обезглавливание змеи, пока она не успела атаковать и смертельно укусить!
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04.12.2022 22:29 Ответить
Этот чел сам себя слышит? Какая альтернатива терроризму может быть?
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04.12.2022 22:30 Ответить
Ми зараз працюємо з Конгресом над нормами, які допоможуть нам з деякими спірними моментами, пов'язаними з використанням призначення "країною-спонсором тероризму", який мав би небажані наслідки

И ето говорят руководители страны которые знают что такое 11 сентября? И как теперь по вашему будут называться террористы и теракты? Случайное совпадение или беспокойство? Предлагаю встречное предложение. Ввести новое понятие для педофилов и насильников. Например любители женщин и детей. Чтобы тоже избежать нежелательных последствий и декриминализировать их. Куда катится етот мир х*** его знает. Смотрите чтобы Бог не выдержал и не отправил на Землю метеорит или чуму которая обнулит все человечество
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04.12.2022 22:32 Ответить
Очень правильно сказано.
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05.12.2022 00:28 Ответить
Як щодо "країна-кінчений утирок"?
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04.12.2022 22:32 Ответить
Блінкен. Може Конгресу варто задуматись над тим, що країни, які не хочуть визнавати очевидного - рашка сама могутня терористична організація світу, якраз і є спонсорами того тероризму. Країни чи уряди країн, які свідомо залишають можливість терористам заробляти і фінансувати свої злочини, є спонсорами тих терористів.
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04.12.2022 22:37 Ответить
Это как альтернативно? Как альтернативно беременная ?
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04.12.2022 22:45 Ответить
Так,вагітна з полшишечки бгг)
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05.12.2022 06:40 Ответить
Ніколи не думав що найпотужніша країна світу буде займатись словесною еквілибристикою. Вже всрались, ковбої, чи ще тільки всцялися?
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04.12.2022 22:51 Ответить
Це демократія
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04.12.2022 23:16 Ответить
якого саме народу це кратія?
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05.12.2022 00:43 Ответить
тут усе прозоро: ще до виборів бабця Ненсі обіцяла прийняти закон про "кацапія - спонсор тероризму", дідусь Джо відмовлявся категорично - виникла колізія, бо обоє демократи (партія така і нічого більшого в цім слові)

тепер палату представників профукали, можна спокійно займатися філологічними студіями, мовляв, яка ж альтернатива "спонсору тероризму" - є й час, і натхнення, а там весна, погожі дні, канікули, відпустки...
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04.12.2022 22:51 Ответить
Десь так за років 10 може і визнають!
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04.12.2022 23:18 Ответить
Як ще назвати рашку.. оркостан, рабские вымираты
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04.12.2022 23:28 Ответить
Гроши ,тільки гроши.
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04.12.2022 23:28 Ответить
Почти по- кацапски...альтернативное название..х.йня якась
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04.12.2022 23:30 Ответить
Країни спонсори рашки:
1. Білорусія
2. Іран
3. Китай

Питання -- що таке тоді рашка???
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04.12.2022 23:31 Ответить
Какая может быть альтернатива стране-серийному убийце-террористу, пытающемуся стереть с лица земли целые народы. Нет такой альтернативы, возможно -"прекрасная россия будущего", о которой мечтает нынешняя недоразвитая молодёжь из числа псевдоопозиции.
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04.12.2022 23:40 Ответить
Блінкен наш найбільший союзник.. переконаний, що мав на увазі перекваліфікацію зі "спонсора" до "терориста"
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04.12.2022 23:54 Ответить
До біса таке - покажіть ділом! Нас розброїли, а тепер... Очікую рішучих і важких дій від США!
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04.12.2022 23:59 Ответить
no balls...
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05.12.2022 01:05 Ответить
Упрямо оставляют лазейку для возможности переговоров, потому что немалое количество обычных граждан проголосовало за республиканцев за призывы трампистов во что бы то ни стало закончить войну. И можно ли их за это сильно критиковать, если Украина за тридцатилетие независимости никак о себе не заявила, если Украина моталась между кацапами и Западом и всего-то 3 года назад выбрала окончание войны на Донбассе на любых условиях? А в НАТО люди живут сыто и тихо и им ядерная война не нужна, потому любые выступления трампа с запугиванием Третьей мировой войной находят отклик и поддержку, а что далёкой Украине придётся отдать половину территорий - ну, сами же виноваты, где собственная ракетная программа, в асфальте? Кто-то 30 лет тупил, а НАТО за это рисковать?
Вот почему демократы покачнулись, им следующие выборы хочется выиграть. Не понятно, почему Макрон такой гон дон, но то такэ.
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05.12.2022 01:08 Ответить
Ми зараз працюємо з Конгресом над нормами, які допоможуть нам з деякими спірними моментами, пов'язаними з використанням призначення "країною-спонсором тероризму", який мав би небажані наслідки.(для срашистського спонсора тероризму) Ми працюємо над розробкою шляху для досягнення цієї мети", - сказав Блінкен. Дайте куйлу нобелівську премію миру із написом- "Нагороджується рашистський спонсор світового тероризму- куйло"
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05.12.2022 01:09 Ответить
альтернативный спонсор тероризму
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05.12.2022 01:33 Ответить
Невже замість паперу туалетного - наждачна, яку до того виваляли... необережно... в скловаті?
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05.12.2022 03:18 Ответить
Альтернативно обдаровані дов...би!
Акщо щось крякає і виглядає як качка то це качка *****, і не треба вигадувати дурниць! 🤬
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05.12.2022 03:38 Ответить
А закон про збоченців хутко пройшов. В палаті представників чекає на голосування. Соціально-блізкие?
Прохукають Америку...
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05.12.2022 05:47 Ответить
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05.12.2022 05:59 Ответить
Короче в очередной раз обосрались.
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05.12.2022 06:18 Ответить
Что ж вы для бин Ладена-то альтернативы не нашли? Плохо что ли искали?
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05.12.2022 07:35 Ответить
Как би не спонсери ну такого легенького тероризма. Ну такие небольшие терористики. Сцикуни.
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05.12.2022 08:16 Ответить
 
 