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Новости Война
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Воспринимайте эту зиму не испытанием, а временем, приближающим нас к победе. Выстоять этой зимой – это отстоять все, - Зеленский. ВИДЕО

Этой зимой вся Украина должна стать одним большим Пунктом Несокрушимости.

Об этом в своем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Несокрушимый народ несокрушимой страны!

Заканчивается четвертый день этой зимой. Зимы, которая будет сложной – это понятно. Но все же следует воспринимать эту зиму не как испытание, а как время – время, приближающее нас к главному – к победе. Каждый из этих 90 зимних дней.

Враг очень надеется использовать зиму против нас: сделать зимний холод и трудности частью своего террора. Мы же должны сделать все, чтобы выстоять эту зиму, как бы это ни было трудно. Выстоять – и мы выстоим. Выстоять этой зимой – это отстоять все.

У России еще пока есть ракеты и преимущество в артиллерии. Да, но у нас есть то, чего у оккупантов нет и не будет. Мы защищаем свой дом, а это дает нам сильнейшую мотивацию из возможных. Мы боремся за свободу, а это всегда умножает всякую силу. Мы защищаем правду, а это объединяет вокруг Украины весь мир.

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Мы видим счастливых людей, когда они встречают украинский флаг в освобожденных городах – везде, куда возвращается Украина. Возвращаются люди, ВСУ, все мы. А это значит, что нас ждут повсюду, где есть еще оккупация. Ждут и верят, что Украина вернется. Ждут и хорошо знают: если Россия ворвалась, то это не навсегда.

Чтобы пройти эту зиму, мы должны еще больше помогать друг другу, чем когда-либо, и еще больше заботиться друг о друге. И не спрашивайте, пожалуйста, помочь ли, и чем. Просто помогайте, когда видите, что вы можете это сделать.

Чтобы пройти зиму, мы должны быть еще более устойчивыми и еще более едиными, чем когда-либо. Нельзя допускать никаких внутренних конфликтов и распрей, которые способны ослабить нас всех, даже если кто-то там думает, что это как-то усугубит его лично. Надо еще больше взаимодействовать, чем когда-либо. Вся Украина должна стать одним большим Пунктом Несокрушимости и работать каждый день, работать каждую ночь. Государство, бизнес, люди – все мы, украинцы, все вместе.

Этой осенью было сделано многое, чтобы усилить позиции государства и чтобы оккупант терял. Должны делать все, чтобы и после этой зимы можно было сказать то же самое. Украинцы работали круглые сутки, чтобы восстановить нормальность жизни после российских ударов. И каким бы масштабным ни был террор оккупантов, наше желание восстановить все в нашем доме всегда было еще более масштабным. Так должно быть и дальше.

Наши силы обороны крепко держат позиции и даже самые сложные направления. Сколько раз оккупанты собирались захватить весь Донбасс, быть в Бахмуте… Сколько раз они уже объявляли новые сроки своего продвижения, своих побед… Наши ребята – настоящие герои.

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И именно это наша ключевая задача – и государства, и народа – делать все, чтобы поддержать наши силы обороны, чтобы укрепить наши силы обороны, найти в мире для наших сил обороны все необходимое.

Я знаю, как сложно в Бахмуте, на Донбассе. Ребята, держитесь! Я с вами. Народ с вами.

Чтобы эту задачу выполнять – чтобы выполнять успешно – именно для этого должны всегда поддерживать друг друга. И я благодарю всех, кто помогает укреплять Украину и кто после этой зимы обязательно сможет сказать, что приближение нашей победы – это также его личный результат, личное достижение.

Слава всем, кто сражается за Украину и кто работает для украинцев!

Слава нашему крепкому народу!

Слава Украине!" - заявил Зеленский.

Зеленский Владимир (20239) зима (174)


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Топ комментарии
+49
Справжнє випробування - це тупа і ненажерна зелена сарана.
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04.12.2022 22:22
+40
прогундосил "говнокомандующий" из теплого бункера.
Еще Ленка-скумбрия из теплой Италии должна украинцам дать пару советов как єкономить на отоплении
И заживем!
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04.12.2022 22:25
+36
Після Порше і елітних будинків слуг не того народу, не хочеться якось слухати преЗЕ ,бо віри не має. Мають люди пройти через пекло,а оп від цього мають наживу.
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04.12.2022 22:23
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ну поки що лайно це ти і твоя проксі посушка тіпа італійська,а факти говорять що зєля знатно вами ******** в пащеки спустив,шкода що не всіх ковідним геноцидом не дотравив,толку від вас НУЛЬ)))
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05.12.2022 00:15 Ответить
так так бидло ти уже на "господіні" спалисось чмо проксі)))
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05.12.2022 00:40 Ответить
фотографу премію...підловив так підловив
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04.12.2022 23:27 Ответить
це він біля буржуйки сидячи,белькоче?))чи світлом свічки себе "випробовує?)))
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04.12.2022 23:09 Ответить
Смерть москалям! СЛАВА НАЦІЇ!

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04.12.2022 23:15 Ответить
цікаво, а цей довбень ЗЕлений розуміє, що його нікчемні поради недоступні для тих, у кого немає світла та інтеренту??
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04.12.2022 23:23 Ответить
Испытание для Украины это брехливый, наркоман и уклонист который продолжает делать дебильные бесполезные видосы из теплого бункера с круглосуточным светом, в то время как его друзья тимошенко и резниченко пилят бюджетные деньги и радуются жизни. Только перевыборы идиота президента могут спасти эту страну!!!
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04.12.2022 23:24 Ответить
Вас знайдеться часом хоч 1%
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04.12.2022 23:43 Ответить
ну так вас рабів обісраних куди більше,а особливо посібників кацапів,ой то ж мабуть одні порохоботи перейшли на сторону кацапів,чи служки зе,га раб?
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05.12.2022 00:17 Ответить
ясно раб,та ще й бот сраний,пливи гімно по трубах,і купи нарешті гугл-перекладач,бо твій чорний "господін" тебе знов трахне)))
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05.12.2022 00:39 Ответить
"Незламний народе незламної країни! Минає четвертий день цієї зими та четвертий місяць як я і моя фракція тягнемо час і не виносимо на голосування законопроект № 7694 від 24.08.2022 про позбавлення мандатів депутатів з опзж, безумовно це для нас велике випробування але ми його гідно вистоємо"
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05.12.2022 00:43 Ответить
"...приближающим нас к победе.", БЛТЬ ти ****** яким боком до ВСУ і до перемоги, ПІДР, це ж тиПАСКУДА розмінував Чонгар, тиПАДЛО готувався до травневих шашликів замість озброювпти армію і попередити населення півдня про майбутню окупацію, боже як же я тебе ненавиджу преЗЕрватив штопаний !!!!
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05.12.2022 01:08 Ответить
головне випробування у нас ти, ватна зелупа, та твої "слуги кремля" і ми тебе тільки так і сприймаємо, а кожний постріл нашої Армії наближає нас до перемоги не лише над москалями, а й над твоєю лицемірною, підлою промоскальською шоблою...
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05.12.2022 01:19 Ответить
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05.12.2022 01:49 Ответить
А що - залежить від *****, від його шизи.
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05.12.2022 08:15 Ответить
Не можна терпіти кровожерливих мародерів. Потрібно виборювати свої права навіть під час війни. Влада відключила канали - терпимо. Влада краде - терпимо. Влада бреше - терпимо. Влада корупціонер - терпимо. Це лайно ми матимемо і після війни. Стадо баранів голосує за людину і партію, у яких немає ні програми, ні курсу. А тепер маємо, те що маємо. І так усі 30 років. Так що вмикаймо мізки і вимагаємо від влади реформ, якщо хочемо змін.
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05.12.2022 02:21 Ответить
https://youtu.be/NQyZHt713aQ ...

Бунт ЧМОбиков 🦍🦍🦍в Казани.. спасет путлера🤣
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05.12.2022 03:46 Ответить
...дід Зе-Нас
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05.12.2022 05:03 Ответить
безподбородочный слизняк о зэ-леном слизняке
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05.12.2022 05:34 Ответить
Физиономия оценщика из ломбарда , а не президента. Какой же он пафосный , бесполезный и тошнотворный.
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05.12.2022 06:25 Ответить
Где наши дроны , кандом? Где украинские ракеты, где ответные удары по русне хотя бы на 300 км? Гребанный пафосный болтун , лицемер, заранее вывезший своих родителей. Зеленая власть мародеров.
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05.12.2022 07:12 Ответить
https://youtu.be/tjXzxdp_3SM ...

Згадаймо ...пам'ять..свою..про Кучмістів...у недалекому минулому...іноді цікаво...
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05.12.2022 07:19 Ответить
Буба , лучше ти бы втік.
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05.12.2022 08:07 Ответить
Скоро Новий Рік та Різдво. Скоро довгоочікувана різдвяна відпустка на 2 місяці в Буковелі на лижах, санках, в готелі, а навкруги смерічки, друзі, переселенці. Скоро весна прийде, городи "сажати" будемо (там де незаміновано). Наші хлопці і дівчата із ЗСУ нас захистять. Хоч у них багато проблем із забезпеченням, але вони вистоять, вони незламні. Слава ЗСУ!!! Слава головнокомандувачу Залужному, його команді і всім партнерам, друзям, громадянам, хто ЗСУ допомагає!!! Героям Слава!!! Скоро травневі шашлики будемо їсти....... Бай-бай....... "Я з вами"......
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05.12.2022 08:27 Ответить
Замість того щоб укріплювати оборону ти закатувало наші гроші у асфальт і свої кишені і зараз крадете вагонами. Ми витримаємо, але ти твої поплічники мають відповісти за все погане.
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05.12.2022 10:28 Ответить
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