Воспринимайте эту зиму не испытанием, а временем, приближающим нас к победе. Выстоять этой зимой – это отстоять все, - Зеленский. ВИДЕО

Этой зимой вся Украина должна стать одним большим Пунктом Несокрушимости.

Об этом в своем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Несокрушимый народ несокрушимой страны!

Заканчивается четвертый день этой зимой. Зимы, которая будет сложной – это понятно. Но все же следует воспринимать эту зиму не как испытание, а как время – время, приближающее нас к главному – к победе. Каждый из этих 90 зимних дней.

Враг очень надеется использовать зиму против нас: сделать зимний холод и трудности частью своего террора. Мы же должны сделать все, чтобы выстоять эту зиму, как бы это ни было трудно. Выстоять – и мы выстоим. Выстоять этой зимой – это отстоять все.

У России еще пока есть ракеты и преимущество в артиллерии. Да, но у нас есть то, чего у оккупантов нет и не будет. Мы защищаем свой дом, а это дает нам сильнейшую мотивацию из возможных. Мы боремся за свободу, а это всегда умножает всякую силу. Мы защищаем правду, а это объединяет вокруг Украины весь мир.

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Мы видим счастливых людей, когда они встречают украинский флаг в освобожденных городах – везде, куда возвращается Украина. Возвращаются люди, ВСУ, все мы. А это значит, что нас ждут повсюду, где есть еще оккупация. Ждут и верят, что Украина вернется. Ждут и хорошо знают: если Россия ворвалась, то это не навсегда.

Чтобы пройти эту зиму, мы должны еще больше помогать друг другу, чем когда-либо, и еще больше заботиться друг о друге. И не спрашивайте, пожалуйста, помочь ли, и чем. Просто помогайте, когда видите, что вы можете это сделать.

Чтобы пройти зиму, мы должны быть еще более устойчивыми и еще более едиными, чем когда-либо. Нельзя допускать никаких внутренних конфликтов и распрей, которые способны ослабить нас всех, даже если кто-то там думает, что это как-то усугубит его лично. Надо еще больше взаимодействовать, чем когда-либо. Вся Украина должна стать одним большим Пунктом Несокрушимости и работать каждый день, работать каждую ночь. Государство, бизнес, люди – все мы, украинцы, все вместе.

Этой осенью было сделано многое, чтобы усилить позиции государства и чтобы оккупант терял. Должны делать все, чтобы и после этой зимы можно было сказать то же самое. Украинцы работали круглые сутки, чтобы восстановить нормальность жизни после российских ударов. И каким бы масштабным ни был террор оккупантов, наше желание восстановить все в нашем доме всегда было еще более масштабным. Так должно быть и дальше.

Наши силы обороны крепко держат позиции и даже самые сложные направления. Сколько раз оккупанты собирались захватить весь Донбасс, быть в Бахмуте… Сколько раз они уже объявляли новые сроки своего продвижения, своих побед… Наши ребята – настоящие герои.

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И именно это наша ключевая задача – и государства, и народа – делать все, чтобы поддержать наши силы обороны, чтобы укрепить наши силы обороны, найти в мире для наших сил обороны все необходимое.

Я знаю, как сложно в Бахмуте, на Донбассе. Ребята, держитесь! Я с вами. Народ с вами.

Чтобы эту задачу выполнять – чтобы выполнять успешно – именно для этого должны всегда поддерживать друг друга. И я благодарю всех, кто помогает укреплять Украину и кто после этой зимы обязательно сможет сказать, что приближение нашей победы – это также его личный результат, личное достижение.

Слава всем, кто сражается за Украину и кто работает для украинцев!

Слава нашему крепкому народу!

Слава Украине!" - заявил Зеленский.