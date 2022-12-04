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Еврокомиссия подготовила девятый пакет санкций против РФ, который может быть принят уже 12 декабря, - Йозвяк
Европейская комиссия подготовила новый пакет санкций против России, который может быть утвержден уже через неделю.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в твиттере брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Европейская комиссия сегодня проинформировала страны-члены ЕС о девятом пакете санкций против России. Интересно, что Беларусь не попала под санкции (опять)", - написал Йозвяк.
"Около 180 названий в списке, направленных на банки, СМИ и технологии, возможно, будут согласованы на встрече глав МИД ЕС 12 декабря", – добавил он.
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