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Новости Санкции против России
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Еврокомиссия подготовила девятый пакет санкций против РФ, который может быть принят уже 12 декабря, - Йозвяк

рф,єс,євросоюз,санкції

Европейская комиссия подготовила новый пакет санкций против России, который может быть утвержден уже через неделю.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в твиттере брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Европейская комиссия сегодня проинформировала страны-члены ЕС о девятом пакете санкций против России. Интересно, что Беларусь не попала под санкции (опять)", - написал Йозвяк.

"Около 180 названий в списке, направленных на банки, СМИ и технологии, возможно, будут согласованы на встрече глав МИД ЕС 12 декабря", – добавил он.

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Автор: 

Европарламент (1795) санкции (11258) Йозвяк Рикард (134)


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Похоже на 344-е китайское предупреждение
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04.12.2022 22:23 Ответить
...прием №344 - изматывание противника бегом
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04.12.2022 22:26 Ответить
Может они ещё лицензию на прокат "Сватов" в рфии отзовут, а то как-то...
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04.12.2022 23:17 Ответить
А можуть і не ухвалити, якщо яка-небудь Угорщина не дасть добро
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04.12.2022 22:25 Ответить
А чому неможна з першого або хочаб 3го разу прийняті РЕАЛЬНО ДІЄВІ, ЖОРСТОКО ДІЄВІ САНКЦІЇ?
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04.12.2022 22:32 Ответить
Бояться вкусити йуха, якого смокчуть)
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04.12.2022 22:36 Ответить
Якщо чесно, то вс1 ц1 пакети до одного м1сця, потр1бно таке, щоб вчора на сьогодн1, а не через р1к.
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04.12.2022 23:20 Ответить
 
 