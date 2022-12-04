В уничтоженном 4 декабря ВСУ российском вертолете Ка-52 был один из лучших экипажей оккупантов, - соцсети

Уничтоженным 4 декабря силами ПВО ВСУ вертолетом управлял "лучший экипаж группировки" оккупационных войск россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

"Экипаж "Бороды" был самым результативным экипажем группировки. Они были лучшими из лучших. 6 орденов Мужества на двоих", - пишут рашистские паблики.

Смотрите также: Зенитники 138-й бригады уничтожили вражеский вертолет Ка-52. ВIДЕО