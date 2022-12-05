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Новости Война
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С февраля в Россию было депортировано по меньшей мере 2,8 млн украинцев, - Лубинец

депортація

С начала полномасштабного вторжения около 2,8 млн. украинцев были вынуждены уехать или были депортированы на территорию России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"С февраля по меньшей мере 2 млн. 800 тыс. украинцев были вынуждены уехать или были депортированы на территорию России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне готовятся вывезти с Луганщины 10,5 тысяч украинских детей, - Центр национального сопротивления

Если вы или ваши близкие находятся в России, и нуждаетесь в помощи для того, чтобы добраться до безопасной территории, обратитесь к нам на "горячую линию":

0-800-50-17-20 (бесплатно)
+38 044-299-74-08 (если вы за пределами Украины)
[email protected]", - рассказал он.

депортация (678) россия (95381) Лубинец Дмитрий (454)


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Топ комментарии
+8
Багато хто добровільно туди виїхав.
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05.12.2022 00:06
+7
Формально це громадяни України. Але переважна більшість з них це етнічні росіяни або ті, хто має якесь російське коріння. Я б не переймався так їхнею долею. Якщо вивезли примусово - інша справа. Але якщо це був їзній свідомий вибір, то навіщо марнувати на них час?
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05.12.2022 00:13
+5
"Яблучко від яблоньки не далеко котиться". Кацапам *********!, а ********* "ето судьба". Українці повернуться. Кацапи залишаться. Все буде так як має бути.
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05.12.2022 00:28
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Багато хто добровільно туди виїхав.
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05.12.2022 00:06 Ответить
Геноцид сралінських масштабів
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05.12.2022 00:09 Ответить
В ответ Конгресс США думает каким альтернативным словом назвать геноцид чтобы не называть Московский Режим террористическим.
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05.12.2022 00:11 Ответить
Формально це громадяни України. Але переважна більшість з них це етнічні росіяни або ті, хто має якесь російське коріння. Я б не переймався так їхнею долею. Якщо вивезли примусово - інша справа. Але якщо це був їзній свідомий вибір, то навіщо марнувати на них час?
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05.12.2022 00:13 Ответить
як мінімум дітей ніхто не питав...
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05.12.2022 00:20 Ответить
"Яблучко від яблоньки не далеко котиться". Кацапам *********!, а ********* "ето судьба". Українці повернуться. Кацапи залишаться. Все буде так як має бути.
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05.12.2022 00:28 Ответить
як,якщо раша стане новою кндр,багато повернеться?
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05.12.2022 00:45 Ответить
З КНДР теж тікають. І тікають ... масово. Більш того. Кацапи нічого не виграють прокацапивши українця.Пристосовуватись "з дулею в кишені" і сокирою під полою українці вміють до слушного часу...
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05.12.2022 00:59 Ответить
бугага "з дулею і сокирою" це ви мабуть про "українців" Зеленого клину?)))) ні,якраз зиск є,отримають більш менш нормальну робочу силу,і повірте давно не всі такі герої,що б як корейці,перетинати 38му паралель через мінні поля та кулеметні вишки з колючкою.В першу чергу це втрата для нас,як населення,так і генофонду.
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05.12.2022 01:14 Ответить
"Зелений клин" зараз самий протестний регіон в ********** і коли почнеться розвал федерації, а це невідворотно як світанок!, ми побачимо багато цікавого. ********* на відміну від КНДР, дірявий з усіх сторін. Так що проблема "втекти" вирішується. Українці генетично індивідуалісти, тобто європейці, а не азіати-колективісти. У нас вчать з дитинства що спершу вижити, а вже потім помститися ворогу бо "мертві бджоли не гудуть і меду не носять"...
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05.12.2022 01:33 Ответить
ну будем надіятись... а там побачим
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05.12.2022 01:38 Ответить
Саме так, багато хто добровільно виїхав. Хто чинив опір, того вбивали.
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05.12.2022 00:23 Ответить
В кожного був свій вибір, якось пох
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05.12.2022 00:41 Ответить


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05.12.2022 01:46 Ответить
всі ті люди так чи інакше пройшли фільтрацію а це значить що вони налаштовані не про-українськи і лояльні до російської влади
буде менше ватних виборців у майбутньому
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05.12.2022 00:58 Ответить
воно то може і так,але з них десь півляма дітей,а це уже втрачене майбутнє нації...
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05.12.2022 01:39 Ответить
детей уже научили как ненавидеть все украинское.
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05.12.2022 06:12 Ответить
знавіть не уявляю що буде по перепису населення...
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05.12.2022 01:11 Ответить
Минобороны РФ пожаловалось в ЕСПЧ на украинцев, минирующих свои стиральные машины и холодильники.
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05.12.2022 01:20 Ответить
Як тільки русню припечуть добряче санкції років так десь через 2-3, то тих добровільно переїхавших "українців" озвірілі кацапи гнатимуть назад в Україну, бо вважатимуть, шо то саме через них така жопа в них самих настала.
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05.12.2022 01:22 Ответить
То есть пуйлу понадобилось 9 месяцев,чтобы депортировать в рашку население равное населению ордло,которое "бамбили" 8 лет,но почему-то вывезти их оттуда никто за 8 лет не догадался.
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05.12.2022 03:37 Ответить
они сходили все на референдум. на площади встречали оккупанта с флагами оккупанта. ни каких протестов не устраивали, брехали, что их дамбили. Получили еще в 2014 гражданство еще одно и жили и тут и там. Зачем их возвращать, если они с паспортами и сами могут въехать в Украину и обратно на историческую. Возвращались за соцвыплатами и пенсией.
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05.12.2022 06:19 Ответить
что значит быть зэ-иудой?
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05.12.2022 05:28 Ответить
Насчет массовой депортации я бы не спешил с выводами, никаких колонн бредующих в РФ под дулами автоматов и никаких бесконечных теплушек с плачущими ордами переселенцев не наблюдалось... Из этих 2.8 миллиона реально депортированных 10-20 процентов, вот им сочувствую... Остальные 2.5 миллиона это "партия регионов" наконец-то выехавшая в так горячо любимую ими рассеюшку, ничего там покажут как жить "правильно".
Очень много было вопросов как быть после деокупации с местным населением.
Да никак, там местного населения уже с гулькин нос.
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05.12.2022 09:17 Ответить
Население рабSeи меньше 70 млн... потому и раздавать Аусвайсы начали ещё в Абхазии и Ю Осетии..в 2008 г...мяса нет...демография капздец 🦍🦍🦍☠️☠️☠️
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05.12.2022 10:59 Ответить
 
 