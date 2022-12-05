С февраля в Россию было депортировано по меньшей мере 2,8 млн украинцев, - Лубинец
С начала полномасштабного вторжения около 2,8 млн. украинцев были вынуждены уехать или были депортированы на территорию России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
"С февраля по меньшей мере 2 млн. 800 тыс. украинцев были вынуждены уехать или были депортированы на территорию России.
Если вы или ваши близкие находятся в России, и нуждаетесь в помощи для того, чтобы добраться до безопасной территории, обратитесь к нам на "горячую линию":
0-800-50-17-20 (бесплатно)
+38 044-299-74-08 (если вы за пределами Украины)
[email protected]", - рассказал он.
Топ комментарии
+8 Літій Неоненко
показать весь комментарий05.12.2022 00:06
+7 Randall Flag #387882
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показать весь комментарий05.12.2022 00:28
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буде менше ватних виборців у майбутньому
Очень много было вопросов как быть после деокупации с местным населением.
Да никак, там местного населения уже с гулькин нос.