С февраля в Россию было депортировано по меньшей мере 2,8 млн украинцев, - Лубинец

С начала полномасштабного вторжения около 2,8 млн. украинцев были вынуждены уехать или были депортированы на территорию России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"С февраля по меньшей мере 2 млн. 800 тыс. украинцев были вынуждены уехать или были депортированы на территорию России.

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