К вторжению в Украину Путина подтолкнул его друг, миллиардер Ковальчук, говоривший, что "Запад слабый" и нужно показать "мощь РФ", - WSJ

Одним из самых влиятельных людей, поддержавших идею диктатора Владимира Путина совершить полномасштабное вторжение в Украину, был 71-летний миллиардер Юрий Ковальчук. Он настаивал, что война может доказать "мощь РФ".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Как сообщает издание со ссылкой на источники, Путин давно полагается на внутренний круг доверенных союзников по ведению бизнеса в наиболее важных секторах российской экономики. Однако Ковальчук выделяется среди других "особыми отношениями" с главой Кремля и "ролью в формировании общественного мнения".

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Он не только бизнесмен и "личный банкир Путина", но и один из самых крупных медиамагнатов. Его телеканалы, в частности пропагандистский Первый, становятся "все ценнее в арсенале Кремля" на фоне провалов российских войск в войне против Украины, пишет газета (в том числе они транслировали ложь РФ о "грязной бомбе"). Также с помощью Ковальчука Путин укрепляет контроль над Интернетом (запретной в Украине соцсетью ВКонтакте).

WSJ со ссылкой на друга семьи миллиардера и экс-сотрудника российской разведки рассказывает, что диктатор и Ковальчук с начала полномасштабной войны часто встречались и разговаривали по телефону.

"Ковальчук доказывал Путину, что Запад слаб и что пора для России продемонстрировать свою военную доблесть и защитить свой суверенитет, вторгшись в Украину", — пишет издание.

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Во время пандемии коронавируса в марте 2020 года, лояльный Кремлю предприниматель пошел на карантин и регулярно делал тесты, чтобы видеться с Путиным, который "изолировался на своих дачах" и имел мало личных встреч, сообщает WSJ. Тогда, по словам друга семьи Ковальчука, они говорили часами о "нарастании конфликта с Западом, истории России и их общих интересах".

По словам людей из окружения находящегося под санкциями Ковальчука с 2014 года, его больше мотивирует именно "патриотическая идеология, а не атрибуты богатства".

"Однако он оказывает глубокое влияние на политику и персонал Кремля и помогает поставлять дачи и яхты для пользования Путина, а также прибыльные рабочие места и пакеты акций для семьи и друзей президента", — пишет WSJ.

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