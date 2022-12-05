К вторжению в Украину Путина подтолкнул его друг, миллиардер Ковальчук, говоривший, что "Запад слабый" и нужно показать "мощь РФ", - WSJ
Одним из самых влиятельных людей, поддержавших идею диктатора Владимира Путина совершить полномасштабное вторжение в Украину, был 71-летний миллиардер Юрий Ковальчук. Он настаивал, что война может доказать "мощь РФ".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.
Как сообщает издание со ссылкой на источники, Путин давно полагается на внутренний круг доверенных союзников по ведению бизнеса в наиболее важных секторах российской экономики. Однако Ковальчук выделяется среди других "особыми отношениями" с главой Кремля и "ролью в формировании общественного мнения".
Он не только бизнесмен и "личный банкир Путина", но и один из самых крупных медиамагнатов. Его телеканалы, в частности пропагандистский Первый, становятся "все ценнее в арсенале Кремля" на фоне провалов российских войск в войне против Украины, пишет газета (в том числе они транслировали ложь РФ о "грязной бомбе"). Также с помощью Ковальчука Путин укрепляет контроль над Интернетом (запретной в Украине соцсетью ВКонтакте).
WSJ со ссылкой на друга семьи миллиардера и экс-сотрудника российской разведки рассказывает, что диктатор и Ковальчук с начала полномасштабной войны часто встречались и разговаривали по телефону.
"Ковальчук доказывал Путину, что Запад слаб и что пора для России продемонстрировать свою военную доблесть и защитить свой суверенитет, вторгшись в Украину", — пишет издание.
Во время пандемии коронавируса в марте 2020 года, лояльный Кремлю предприниматель пошел на карантин и регулярно делал тесты, чтобы видеться с Путиным, который "изолировался на своих дачах" и имел мало личных встреч, сообщает WSJ. Тогда, по словам друга семьи Ковальчука, они говорили часами о "нарастании конфликта с Западом, истории России и их общих интересах".
По словам людей из окружения находящегося под санкциями Ковальчука с 2014 года, его больше мотивирует именно "патриотическая идеология, а не атрибуты богатства".
"Однако он оказывает глубокое влияние на политику и персонал Кремля и помогает поставлять дачи и яхты для пользования Путина, а также прибыльные рабочие места и пакеты акций для семьи и друзей президента", — пишет WSJ.
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так кажу, бо в суді буду свідчити:
ЗЄ-лєнський першоджерело всіх бід України, які призвели у т.ч. до "маріупольської трагедії" !
- щось не дуже віриться.
Ковальчук втратив купу грошей і озвірів. Чиста вартість мільярдера 2022 року
станом на 05.04.22 є 1.3 міліарда $
2021 року 3.3 міліарда $
Forbes
Японія чи Україна однаково
маячня. абсолютно не однаково. однаково може бути лише для шiсток гебешних, промокашок, якi
нiчого не вирiшують.
Україна - це ключ до всiєї цiєї сраної недоiмперiї паРашi-рассєї.
без України, без її земель, без Русi, без її iсторiї та населення московська недоiмперiя нiщо iнше, як недолуге одоробло та азiопська орда.
на жаль, частково, по батьковi, українського походження, але там тiльки дiд був з України, з Миколаївської областi, а вже папА народився на болотах в ********** та став комунякою, типу iсториком, при кацапських вiйськових штабах та iнститутах, тобто фактично комiсаром-полiтруком, бо ми всi знаємо, що таке кацапська та комуняцька "iсторiя", як наука.
шукати там щось українське не варто. це так так само, як кацапку-алкоголiчку вальку красниЯ труселя тютiну недолугi чомусь вважають українкою, хоча вона етнiчно 100-вiдсоткова кацапка.
вурдалак юрiк ковальчук-100-вiдсотковий ментальний кацап лише з українським прiзвищем вiд пращурiв. там вiд українського нiчого iншого, крiм прiзвища. не залишилось.
путін - кровожерлеве *****, на руках якого сотні тисяч жертв, починаючи з Чечні, Грузії і продовжуючи Україною.
Зупинити це чмо і його недонарод може тільки куля крапка, жодних компромісів.
можливо, що це лайно ковальчук та йому подiбнi надихали та радили пуйлу ще й перед 2008-м.
перша проба - Тузла потiм Грузiя. велике значення мають також попи москальського сатанату -
наприклад, особистий пiп пуйла грiша-тiмоша шевкунов.
6.11.12. та 23.02 14.
Перша дата - призначення Шойгу Міністром Оборони.
Друга дата - початок Кримських подій.
Між цими датами лише 14 місяців.
А до 12-го року путін, між іншим, говорив - "В Україні" та "Питання Криму закрито назавжди. Він український". Ось і робимо висновки, хто вплинув на рішення путіна... А то Ковальчук якийсь...
Гав-гав. 🐶🐶🐶
(с) "Сон"
Таки хто он с такой мамелью?
Типичная семья жидо-коммунистов. Еще есть вопросьі
І він(воно) появилося на це.
Тому він зостається президентом.
Це не він(воно) програло цю війну.
🤔