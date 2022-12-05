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Новости Агрессия России против Украины Война
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Успех ВСУ на поле боя зимой будет зависеть от того, продолжат ли они последовательные операции, - ISW

зима,воин,ос

Способность Украины сохранить преимущество и продолжить оперативные успехи зависит от того, продолжат ли Силы обороны последовательные операции зимой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Украинские официальные лица сообщили, что ВСУ планируют продолжать наступательные операции в течение зимы, чтобы закрепить недавние успехи на поле боя и не дать российским войскам перехватить инициативу на поле боя.

Однако американская разведка прогнозирует, что "темпы войны в Украине замедлятся в течение зимы".

Как отмечают эксперты института, способность Украины удерживать военную инициативу и продолжать динамику текущих оперативных успехов зависит от того, будут ли украинские силы продолжать проводить последовательные операции в течение зимы 2022-2023 годов.

Также предполагают, что ВСУ, вероятно, готовятся воспользоваться преимуществами замерзшей почвы для облегчения продвижения по сравнению с перемещением по грязи, присущей осенним месяцам.

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зима (174) ВСУ (6548) ISW (493)


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Мета перемовин досягнута. Україна посередині. Залишились перемовини по зерну, рослинной олії та знятію санкцій.
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05.12.2022 07:07 Ответить
Гениально! Срочно перешлите Залужному!
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05.12.2022 07:49 Ответить
А способность продолжить наступление напрямую зависит от западных поставок вооружения и боеприпасов ) Епрст, та я могу тоже быть эксперДом ))
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05.12.2022 09:25 Ответить
 
 