Успех ВСУ на поле боя зимой будет зависеть от того, продолжат ли они последовательные операции, - ISW

Способность Украины сохранить преимущество и продолжить оперативные успехи зависит от того, продолжат ли Силы обороны последовательные операции зимой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Украинские официальные лица сообщили, что ВСУ планируют продолжать наступательные операции в течение зимы, чтобы закрепить недавние успехи на поле боя и не дать российским войскам перехватить инициативу на поле боя.

Однако американская разведка прогнозирует, что "темпы войны в Украине замедлятся в течение зимы".

Как отмечают эксперты института, способность Украины удерживать военную инициативу и продолжать динамику текущих оперативных успехов зависит от того, будут ли украинские силы продолжать проводить последовательные операции в течение зимы 2022-2023 годов.

Также предполагают, что ВСУ, вероятно, готовятся воспользоваться преимуществами замерзшей почвы для облегчения продвижения по сравнению с перемещением по грязи, присущей осенним месяцам.

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