Россияне ударили по Кривому Рогу тремя ракетами, один человек погиб, трое получили ранения
Ночью россияне ударили тремя ракетами по промышленному предприятию в Кривом Роге.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Трагическая ночь… Один погибший, трое раненых.
После полуночи россияне ударили тремя ракетами по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие.
Убили работника. Его тело спасатели извлекли из-под завалов разрушенного производственного цеха.
Еще три человека получили ранения. Их доставили в местную больницу. Состояние госпитализированных медики оценивают как средней тяжести.
Никопольский район российские оккупационные войска снова накрыли из тяжелой артиллерии. Под огонь попала Марганецкая громада.
Люди целые. Детали атаки уточняются", – говорится в сообщении.
В остальных районах ночь прошла без "прилетов" и в эту минуту спокойно.
В свою очередь глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что разрушения очень значительны.
"Пожар потушен. 1 работник предприятия 1981 г.р. погиб и 3 человека пострадали: 1978 г.р., 1978 г.р., 1977 г.р.", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Начувайтесь !
"Ви - гей*, при вашому Пороху ЗСУ зливали!!!
Ви - мінські зрадники, ви здали Крим!! Ви все здали геям*!!
Але ми з Зеленським тепер переможем їх усіх"
* гей у поганому, неприємному розумінні