Россияне ударили по Кривому Рогу тремя ракетами, один человек погиб, трое получили ранения

Ночью россияне ударили тремя ракетами по промышленному предприятию в Кривом Роге.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Трагическая ночь… Один погибший, трое раненых.

После полуночи россияне ударили тремя ракетами по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие.

Убили работника. Его тело спасатели извлекли из-под завалов разрушенного производственного цеха.

Еще три человека получили ранения. Их доставили в местную больницу. Состояние госпитализированных медики оценивают как средней тяжести.

Никопольский район российские оккупационные войска снова накрыли из тяжелой артиллерии. Под огонь попала Марганецкая громада.

Люди целые. Детали атаки уточняются", – говорится в сообщении.

В остальных районах ночь прошла без "прилетов" и в эту минуту спокойно.

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В свою очередь глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что разрушения очень значительны.

"Пожар потушен. 1 работник предприятия 1981 г.р. погиб и 3 человека пострадали: 1978 г.р., 1978 г.р., 1977 г.р.", - добавил он.