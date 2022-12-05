30 оккупантов ранены, 10 - ликвидированы: в Генштабе подтвердили поражение района сосредоточения живой силы врага в Запорожской области

В Генштабе подтвердили поражение района сосредоточения живой силы врага в Запорожской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сведения Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 5 декабря относительно российского вторжения.

"Подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение живой силы врага в Акимовском районе Запорожской области. Потери противника составляют до 30 военнослужащих ранеными и более 10 мертвыми", - говорится в сообщении.

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