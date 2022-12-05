Утром в районах аэродромов базирования стратегической авиации России прогремели взрывы, - росСМИ. ВИДЕО
Сегодня утром летательный аппарат атаковал аэродром "Энгельс-1" в Саратовской области. Кроме того, взрывы прогремели в Рязани.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Отмечается, что неизвестный беспилотник атаковал аэродром "Энгельс-1" в Саратовской области.
По предварительным данным, утром 5 декабря неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе местного аэродрома. В результате оказались повреждены два самолета Ту-195. Также ранения получили два человека.
Напомним, что аэродром "Энгельс" – одна из важнейших баз ВВС России. Ведь здесь дислоцируются два полка стратегических бомбардировщиков, являющихся частью российской тактики воздушного ядерного сдерживания.
Также "хлопок" в Рязани. Официально сообщено, что взорвался бензовоз. Погибли трое, ранены шесть человек.
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НЛО над Энгельсом.
Якщо б наші мали щось що може туди долетіти, то мало сенс дочекатись поки цього з'явиться більше та вдати масовано щоб поховати все що там є. А після одного прильоту, русня посилить захист і подальші прильоти будуть більш проблематичними.
Далі буде
(якщо дрони пройшли ТАКУ відстань непоміченими і вразили ТАКІ об'єкти - там напевно передбачено щось для подолання ППО)
В Сирії в прикордонні з Турцією коли рашка рипнулась їх спочатку 3 дні крошили Байрактарами, але потім рашка підтягнула ППО і все (це було до того як Ердоган замирився з пуйлом). Зараз Турція знов має починати наземну операцію.
Саратов має таланти.....
Саша Кушнарь каже шо дрон-камикадзе испытан успешно на тысячу км...,Неделю назад я о базе в Энгельсе тут говорил ..Бавовна... буде...та коли не знаю...🤣 Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱
Кстати, такой беспилотник в апреле 2022 года упал и взорвался аж в хорватском Загребе.