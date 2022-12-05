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Утром в районах аэродромов базирования стратегической авиации России прогремели взрывы, - росСМИ. ВИДЕО

вибух,росія

Сегодня утром летательный аппарат атаковал аэродром "Энгельс-1" в Саратовской области. Кроме того, взрывы прогремели в Рязани.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что неизвестный беспилотник атаковал аэродром "Энгельс-1" в Саратовской области.

По предварительным данным, утром 5 декабря неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе местного аэродрома. В результате оказались повреждены два самолета Ту-195. Также ранения получили два человека.

Напомним, что аэродром "Энгельс" – одна из важнейших баз ВВС России. Ведь здесь дислоцируются два полка стратегических бомбардировщиков, являющихся частью российской тактики воздушного ядерного сдерживания.

Также "хлопок" в Рязани. Официально сообщено, что взорвался бензовоз. Погибли трое, ранены шесть человек.

Читайте: Беспилотник уничтожил два ракетоносца Ту-22М3 на российском аэродроме "Шайковка"

взрыв (6727) россия (95381) Саратов (46) Рязань (15) аэродром (292)


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Топ комментарии
+71
Так насрать Енгельсу мiг тiльки Карл Маркс..
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05.12.2022 09:20
+69
Саратовская наротная республика напала на Рязанскую наротную республику.
Такое бывает...
Выражаем обеспокоенность!
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05.12.2022 09:18
+57
Вчора анонсували фінальні випробування наших ударних безпілотників, а сьогодні бавовна досить далеко. Совпаденіє?
Чи все ж таки комари?
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05.12.2022 09:17
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Но пару томагавков туда все равно лучше.
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05.12.2022 10:23 Ответить
Україні потрібно якнайбільше "неизвестных летательных аппаратов"
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05.12.2022 10:28 Ответить
Мабуть, прилетіло щось цікаве, бо від території, контрольованої ЗСУ до Енгельса - 700 км. Мабуть настав час "потримати за вим'я" Москву?
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05.12.2022 10:29 Ответить
Що ж таке? Хто посмів?
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05.12.2022 10:30 Ответить
Там ще мають бути склади ГПМ та ************
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05.12.2022 10:37 Ответить
Шо, Тарас Миколайович робить анбоксінг ЧОРНОГО ПУДЕЛКА?
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05.12.2022 10:37 Ответить
Респект нашим! Значить вже є чим дістати, бажаємо повтору!
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05.12.2022 10:40 Ответить
Чудова зранку новина! Щоб туди зграя безпілотників залетіла!..
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05.12.2022 10:41 Ответить
давно пора. и это должно продолжаться каждый день, таких штук 60 вроде, вполне реальная задача, и к тому же чувствительная для ядерного вяличия.
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05.12.2022 10:41 Ответить
Стратегические бомберы уничтожить ето замечательно.
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05.12.2022 10:44 Ответить
Великолепно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Почаще.Почаще.Почаще.Почаще.Почаще.
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05.12.2022 10:46 Ответить
имея несколько сотен украинских "шахидов" с реактивными двигателями можно охладить пыл обстреливавщиков. а ещё надо давно клепать не дороги а ракеты с дальностью 100 км, должна быть программа велике ракетівництво
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05.12.2022 10:52 Ответить
Тогда уж можно и крылатые ракеты клепать.
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05.12.2022 11:13 Ответить
100км
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05.12.2022 11:13 Ответить
Малувато. 1000 км - оце збсь!
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05.12.2022 11:20 Ответить
Хай живе Алі-баба! 😂
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05.12.2022 10:52 Ответить
Минус два Ту-95, и минус взлётная полоса - неплохо для первого раза !
НЛО над Энгельсом.
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05.12.2022 10:54 Ответить
кошмарьте вонючих кацапских свинопасов и летчиков без чести и совести... делайте кацапскую жизнь невыносимой, с ежесекундным страхом быть уничтоженным... самый лучший кацап - мертвый кацап... тем более член экипажа военного судна или корабля...
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05.12.2022 11:02 Ответить
Судячи зі звуку на другому відео,, це була ракета, або бомбардувальник, а не безпілотник. Місце запису знаходиться за 15 км від аеродрому.
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05.12.2022 11:07 Ответить
можливо, саме можливо це безпілотник попав в бомбер з ракетами. і вибух, який тряхнув саратов - це вибух ракет на бомбері(ах). бо як в нас в ночі ракета рвонула, то мені здалося, що будинок в 5 поверхів підстинув піді мною. а що там насправді було - фіг його знає, алє хай повториться)
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05.12.2022 11:40 Ответить
Я кажу про звук прольоту над головою баби. Безпілотники не можуть літати з такою швидкістю і таким звуком. Я знаю, що таке ракета над головою, з яким звуком вона пролітає. Це воно. Може навіть надзвукова ракета, бо щось звук вибуху з аеродрому йшов набагато довше ніж вона летіла до аеродрому.
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05.12.2022 12:07 Ответить
ну, тоді це або ракета, або реактивний безпілотник. як що в нас такий є. у всякому разі 860 км - відстань чимала?
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05.12.2022 15:49 Ответить
не 15 км - там около 6 км...!
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05.12.2022 12:11 Ответить
Гарна проба пера.... кацап пво безсиле, можна продовжувати більш маштабно.
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05.12.2022 11:09 Ответить
По звуку прилёт более на реактивный двигатель похож. Может крылатая ракета от неизвестного доброжелателя? Для напоминания ***** что его ядерные пугалки уж очень досягаемы если понадобится.
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05.12.2022 11:10 Ответить
А реактивный двигатель работает всё время до конца полёта? Я где-то читал, что двигатель разгоняет ракету на начальном этапе, а дальше она летит по инерции. Хотя, наверно бывают разные варианты. Для начала хорошо бы узнать чем именно там запустили.
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05.12.2022 12:36 Ответить
я вважаю що це русня сама бахнула, щоб під крики "НАТО напало на наши стратегічєскіє сіли!" провести нову мобілізацію після Нового Року.
Якщо б наші мали щось що може туди долетіти, то мало сенс дочекатись поки цього з'явиться більше та вдати масовано щоб поховати все що там є. А після одного прильоту, русня посилить захист і подальші прильоти будуть більш проблематичними.
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05.12.2022 11:14 Ответить
Так написали ж - це випробування.
Далі буде
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05.12.2022 11:22 Ответить
якщо після цього випробування рашка стягне до аеродромів з ТУ все що може та посилить повітряну розвідку на можливих шляхах безпілотників - то так собі результат як на випробування.
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05.12.2022 11:36 Ответить
Ой не допоможе...
(якщо дрони пройшли ТАКУ відстань непоміченими і вразили ТАКІ об'єкти - там напевно передбачено щось для подолання ППО)
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06.12.2022 05:15 Ответить
раша-гелікоптери та літаки теж спочатку вільно літали над Україною, той же Гостомільский аеродром наприклад весь день літали як в себе вдома. Потім Україна перегрупувала ППО і літати перестали. Так що якщо щось вдалось 1 раз - не означає що буде успішним завжди.
В Сирії в прикордонні з Турцією коли рашка рипнулась їх спочатку 3 дні крошили Байрактарами, але потім рашка підтягнула ППО і все (це було до того як Ердоган замирився з пуйлом). Зараз Турція знов має починати наземну операцію.
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06.12.2022 10:38 Ответить
Кацапи для мотивації ********** по своїй цивільній інфраструктурі пройтися або пару будинків підірвати.
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05.12.2022 11:41 Ответить
для загальної мобілізації треба "НАТО на нас нападає", тут підривом будинків не обійтись, треба щось крутіше.
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05.12.2022 11:49 Ответить
дамба
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05.12.2022 12:24 Ответить
до саратова км так 600, до рязані з 500..то не ми, куріть обережніше, і сигарети, а то ще дрона придумали, наркомани
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05.12.2022 11:15 Ответить
А може то Зінка !???
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05.12.2022 15:25 Ответить
Або Ганнушка олію розлила)
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05.12.2022 15:29 Ответить
Мнение дилетанта, но мне кажется , вводить в эксплуатацию вооружение с принципиально новыми боевыми возможностями нужно массированно. Вместо одного удара, массированный и по нескольким целям сразу. Два самолета это конечно хорошо, но сейчас рашисты уже знают что у Украины есть такие возможности, быстро подтащат ПВО, да и то ПВО что есть будет внимательнее, начнут рассредотачивать, прятать самолеты и боекомплект в укрытия и т.д. . По моему скромному мнению надо было подождать пару месяцев, накопить хотябы с пару десятков единиц и уже потом наносить массированный удар.
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05.12.2022 11:27 Ответить
поэтому это больше похоже на провокацию от рашки. Уже много пишется что после Нового Года они хотят объявить полную всеобщую мобилизацию, им нужен повод - война с НАТО. Тут как раз можно продать историю что НАТО напало на базу со стратегическим ядерным оружием.
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05.12.2022 11:38 Ответить
мона рассказать любую сказку но при попытке дернутся реально на нато получить обвинение в неспровоцированном напалении и жуткий пистюль в ответку
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05.12.2022 13:12 Ответить
а кто собирается дернуться на НАТО? "Продать историю" чтобы провести мобилизацию - это не "дернуться на НАТО".
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05.12.2022 13:29 Ответить
Ідея має право на життя, але...але вже те, що МОЖЕМО трошки міняє картинку, так сказати-проба пера...
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05.12.2022 12:09 Ответить
Сахар это…рязанских сахар
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05.12.2022 11:31 Ответить
А где стрельба супер пупер аналоговнет ПВО? Как эта хреновина могла туда долететь?
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05.12.2022 11:40 Ответить
да это опять москали не там покурили...
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05.12.2022 13:13 Ответить
Мабуть навчання якісь проводять ,або замерзлий шахід не туди полетів
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05.12.2022 11:43 Ответить
Красіво
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05.12.2022 11:47 Ответить
Ну нарешті! Це, мабуть і є фінальні випробування тих самих безпілотників...
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05.12.2022 12:07 Ответить
Курити біля бензовозів і Ту-195.......
Саратов має таланти.....
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05.12.2022 12:08 Ответить
https://youtu.be/Xlr26zrdufA ..

Саша Кушнарь каже шо дрон-камикадзе испытан успешно на тысячу км...,Неделю назад я о базе в Энгельсе тут говорил ..Бавовна... буде...та коли не знаю...🤣 Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱
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05.12.2022 12:08 Ответить
Ту сильно не спрячешь , зима и большой
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05.12.2022 12:12 Ответить
Ниуясебе - упал... Судя по звуку взрыва и вспышке - пиз###ся со всего размаху.
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05.12.2022 12:20 Ответить
це були "тестові прильоти і хлопки", бо ЗСУ ще не починали...
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05.12.2022 12:49 Ответить
залепись ...как давно мы это ждали!!!Бис,бис повторите
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05.12.2022 12:50 Ответить
Це з американського авіаносця москаликів помацали.
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05.12.2022 12:51 Ответить
Дякую ЗСУ за чудову роботу.
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05.12.2022 12:58 Ответить
Ту-95 - исторические самолеты, вроде один только керосина 100 тонн зараз сжигает, очень неэкономичны.
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05.12.2022 14:19 Ответить
Москали определили что это был Ту-141, которые когда-то на Харьковском авиазаводе выпускались. Оснащен новой системой навигации и управления.

Кстати, такой беспилотник в апреле 2022 года упал и взорвался аж в хорватском Загребе.
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05.12.2022 20:38 Ответить
Москва.кремль приготовиться!!!!
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05.12.2022 22:22 Ответить
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