Утром в районах аэродромов базирования стратегической авиации России прогремели взрывы, - росСМИ. ВИДЕО

Сегодня утром летательный аппарат атаковал аэродром "Энгельс-1" в Саратовской области. Кроме того, взрывы прогремели в Рязани.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что неизвестный беспилотник атаковал аэродром "Энгельс-1" в Саратовской области.



По предварительным данным, утром 5 декабря неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе местного аэродрома. В результате оказались повреждены два самолета Ту-195. Также ранения получили два человека.



Напомним, что аэродром "Энгельс" – одна из важнейших баз ВВС России. Ведь здесь дислоцируются два полка стратегических бомбардировщиков, являющихся частью российской тактики воздушного ядерного сдерживания.



Также "хлопок" в Рязани. Официально сообщено, что взорвался бензовоз. Погибли трое, ранены шесть человек.

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