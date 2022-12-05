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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 91 690 человек, 264 вертолета, 2924 танка, 1914 артсистем, 5900 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 05 декабря потери личного состава противника составляют примерно 91 690 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 05.12 ориентировочно составляют:

личного состава - около 91 690 (+540) человек ликвидировано,

танков - 2924 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 5900 (+8) ед,

артиллерийских систем - 1914 (+6) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средства ПВО - 211 (+1) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1582 (+9),

крылатые ракеты - 531 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4497 (+18) ед,

специальная техника -163 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Читайте: 30 оккупантов ранены, 10 - ликвидированы: в Генштабе подтвердили поражение района сосредоточения живой силы врага в Запорожской области

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 91 690 человек, 264 вертолета, 2924 танка, 1914 артсистем, 5900 бронированных машин 01

армия РФ (19079) Генштаб ВС (6202) уничтожение (6837) техника (1732) потери (4371)


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То ЗСУ хочуть до католицького різдва 100 тис дохлих орків зробити?
Казали ж про подарунок на Новий рік!
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05.12.2022 09:21 Ответить
На Миколая під подушкою знайдемо!
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05.12.2022 09:23 Ответить
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05.12.2022 09:41 Ответить
У грудні Різдво святкує більшість православних церков світу, у січні - меншість, яка досі під впливом москальських сатаністів.
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05.12.2022 09:52 Ответить
Друга армія світу впевнено крокує до 100 тищ дохлих кацапів.
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05.12.2022 09:32 Ответить
Вже більше.

Генерал СВР:

В утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 93012 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 2 декабря это 28134 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 9 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий - 5673 убитыми и пропавшими без вести.
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05.12.2022 10:05 Ответить
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05.12.2022 10:12 Ответить
останній місяць якийсь абсолютно дикий темп набору "ліквідованого особового складу"!! в середньому - декілька сотень на добу! як таке можливо????
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06.12.2022 08:16 Ответить
 
 