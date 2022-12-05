852 ребенка получили ранения в Украине с начала полномасштабной войны, - Офис Генпрокурора. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 5 декабря 2022 1295 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
По официальной информации ювенальных прокуроров 443 ребенка погибли и более 852 получили ранения разной степени тяжести.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 424, Харьковской – 267, Киевской – 117, Николаевской – 77, Запорожской – 76, Херсонской – 70, Черниговской – 68, Луганской – 65, Днепропетровской – 33.
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