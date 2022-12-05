Задержан "завхоз" оккупационной администрации на Николаевщине, которая после освобождения территории пыталась "залечь на дно", - СБУ

СБУ задержала жительницу Снигиревки, которая в начале полномасштабного вторжения поддержала российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности.

"Во время временного захвата города она вступила в ряды оккупационной администрации, где она была назначена руководителем "отдела жилищно-коммунального хозяйства". Находясь на "должности", коллаборантка осуществляла "учет" местного жилищного фонда, в первую очередь, его техническое состояние и бытовые условия. Таким образом, она определяла пригодность зданий к "расквартированию" представителей оккупационных группировок страны-агрессора. Также она контролировала смету расходов на восстановление инфраструктурных сооружений, используемых врагом для базирования собственных подразделений. Среди таких объектов были частные дома местных жителей, которые выехали на подконтрольную украинским властям территорию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после освобождения района злоумышленница пыталась "залечь на дно". Однако ей это не удалось. Сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.

Ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступной деятельности.

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