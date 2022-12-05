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Новости Война
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Задержан "завхоз" оккупационной администрации на Николаевщине, которая после освобождения территории пыталась "залечь на дно", - СБУ

сбу

СБУ задержала жительницу Снигиревки, которая в начале полномасштабного вторжения поддержала российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности.

"Во время временного захвата города она вступила в ряды оккупационной администрации, где она была назначена руководителем "отдела жилищно-коммунального хозяйства". Находясь на "должности", коллаборантка осуществляла "учет" местного жилищного фонда, в первую очередь, его техническое состояние и бытовые условия. Таким образом, она определяла пригодность зданий к "расквартированию" представителей оккупационных группировок страны-агрессора. Также она контролировала смету расходов на восстановление инфраструктурных сооружений, используемых врагом для базирования собственных подразделений. Среди таких объектов были частные дома местных жителей, которые выехали на подконтрольную украинским властям территорию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после освобождения района злоумышленница пыталась "залечь на дно". Однако ей это не удалось. Сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.

Ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала в Киеве коллаборанта, призивавшего к поддержке действий России

Николаевская область (2111) СБУ (19861) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+11
В нас теж є завгосп, який заліг на дно...
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05.12.2022 10:12
+10
я було зрадів при слові "завгосп"...але не той....
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05.12.2022 10:13
+7
Андрей Елдак?
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05.12.2022 10:16
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Правила форума Совет форумчан
на гіляку запроданку кацапську !!!
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05.12.2022 10:12 Ответить
еге ж, вона ще в суд подасть за поломаний початок блєстящей кар'єри завгоспа

пригадайте приснопамятну Штепу - десь затаїлась курва, знову кацапів у Славінську чекає, гіркіна-шіркіна запаребрикового
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05.12.2022 10:35 Ответить
В нас теж є завгосп, який заліг на дно...
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05.12.2022 10:12 Ответить
Андрей Елдак?
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05.12.2022 10:16 Ответить
Теж одразу подумав. Вірно заголовок поданий
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05.12.2022 10:20 Ответить
я було зрадів при слові "завгосп"...але не той....
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05.12.2022 10:13 Ответить
это слово тригер на цензоре,кликбейтная новость
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05.12.2022 10:15 Ответить
При зеленій владі завгосп буде хліборізом на зоні. Теж непогано.
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05.12.2022 10:14 Ответить
Жодну тварюку не можна пропустити-бо це спільно безпека.
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05.12.2022 10:16 Ответить
Давай, СБУ, і завгоспів пошерсти! Може й до "верховного завгоспа" дійдете (разом з усіма його (з)радниками
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05.12.2022 10:29 Ответить
що у цих людей в голові? я б ще зрозумів пару років (тьфу-тьфу) при окупації, всі виїзди закриті, всю консервацію поїли, доляри поміняли і теж проїли, тоді, вважаю, з'являється право на такий колабораціонізм, бо альтернатива - голодна смерть. але так?.. висилати на територію парашки, хай там з ореолом мученика за руській мір знаходять застосування своїм талантам.
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05.12.2022 10:29 Ответить
Тапки буде шити на зоні
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05.12.2022 10:38 Ответить
Дивні у вас погляди стосовно права бути коллаборантом ...
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05.12.2022 10:39 Ответить
що саме вас дивує? що вибираючи між голодною смертю і виконанням обов'язків нагляду за жкг я б не здивувався вибору останнього? а ви хто, януш корчак, щоб мати право дорікати?
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05.12.2022 10:46 Ответить
Так треба виконати бажання колоборантки "залягти на дно". Камінь на шию і в річку, кормити раків на дні.
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05.12.2022 10:38 Ответить
Впала в зимову сп"ячку -- хід такии собі .
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05.12.2022 11:03 Ответить
Когда будет задержан и ..... завхоз Оманского Осла, фсбэшник Елдак, поставленный смотрящим патрушевым над бениным нариком для сдачи Украины????
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05.12.2022 12:03 Ответить
 
 