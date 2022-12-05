В девятый пакет санкций ЕС против РФ могут внести 180 новых позиций, - Politico

Еврокомиссия и представители стран ЕС на выходных обсудили подготовку девятого пакета санкций против России, в санкционные списки предлагается внести 180 новых позиций.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Politico, передает Цензор.НЕТ.

По информации Politico, в ЕС обсуждают мероприятия по технологическому и финансовому секторам, а также сектору средств массовой информации.

Несколько дипломатов заявили, что соглашения могут быть достигнуты достаточно быстро - накануне заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС. Она состоится 12 декабря.

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