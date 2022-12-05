В девятый пакет санкций ЕС против РФ могут внести 180 новых позиций, - Politico
Еврокомиссия и представители стран ЕС на выходных обсудили подготовку девятого пакета санкций против России, в санкционные списки предлагается внести 180 новых позиций.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Politico, передает Цензор.НЕТ.
По информации Politico, в ЕС обсуждают мероприятия по технологическому и финансовому секторам, а также сектору средств массовой информации.
Несколько дипломатов заявили, что соглашения могут быть достигнуты достаточно быстро - накануне заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС. Она состоится 12 декабря.
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росію лякає тільки одне, повне ембарго на нафту і газ.
нафта і газ 60%
метал 10%
хім продукція (міндобриво та хімічні речовини) 8%
агропродукція 7%
Найбільший прибуток від нафти і газу. Там найбільша націнка.
нафта - собівартість 20$, а світова ціна на неї 100$.
газ - собівартість 50$, а світова ціна на нього 1000$.
В інших галузях російської промисловості там мала націнка.
Тому набільше росія боїться саме заборони її нафти і газу.
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Та табличка, що я дав зверху - це доходи.
А щоб вирахувати прибуток - це треба від доходів відняти росходи.
левову частку прибутку росія получає якраз від нафти і газу.