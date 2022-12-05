За прошедшие сутки российские оккупанты убили 5 гражданских, еще 7 человек получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА
В Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации за прошедшие сутки, 4 декабря, погибли 5 гражданских, еще 7 человек получили ранения.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 04.12.2022 (по состоянию на 09:00 05.12.2022):
Днепропетровская область – 2 погибших, 3 раненых
Донецкая область - 2 раненых
Харьковская область - 1 погибший, 2 раненых
Херсонская область - 2 погибших", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль