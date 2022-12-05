За прошедшие сутки российские оккупанты убили 5 гражданских, еще 7 человек получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА

В Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации за прошедшие сутки, 4 декабря, погибли 5 гражданских, еще 7 человек получили ранения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 04.12.2022 (по состоянию на 09:00 05.12.2022):



Днепропетровская область – 2 погибших, 3 раненых

Донецкая область - 2 раненых

Харьковская область - 1 погибший, 2 раненых

Херсонская область - 2 погибших", - говорится в сообщении.

Смотрите: Войска РФ ударили ракетами С-300 по промышленной инфраструктуре Запорожья. ФОТО