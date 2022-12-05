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Новости Война
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Кулеба - лидерам мнений, которые не верят в победу Украины: Лучше уж готовиться к поражению РФ

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к лидерам мнений, которые сомневаются в победе Украины и ВСУ, и призвал их начинать готовиться к поражению России.

Свое обращение Кулеба опубликовал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые политики, эксперты, представители СМИ и научных кругов за границей. Я знаю, что некоторым из вас трудно представить украинскую победу, но мы на пути к ней. Лучше уже сейчас готовиться к поражению России, а не пытаться объяснить, почему Украина не может или не должна победить", – написал украинский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина шаг за шагом освобождает оккупированные территории. Мы пройдем сложный путь к победе, - Зеленский

победа (591) россия (95381) Кулеба Дмитрий (2880)


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Саме так, а то деякі вже розраховують на перемовини, збереження обличчя, відновлення економічних відносин
Імперія зла повинна бути знищена.
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05.12.2022 12:01 Ответить
Лідери думок які не вірять в перемогу Украіни -- хаи підмиваються .
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05.12.2022 12:01 Ответить
Такі "лідери думок" не можуть бути шановними.
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05.12.2022 12:14 Ответить
Шановний Дмитро Кулеба, що за помилка у слові "Лідерам"? Літера "П", на клаві трохи лівіше, через дві клавіші... =)
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05.12.2022 12:16 Ответить
Вірно, але ж Ви розумієте, що це - дипломатія.🤣
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05.12.2022 12:21 Ответить
На копростані дипломатії як і армії, не існує! Тільки, одни бандюки - русофоби, з ватажком "пу#ин"!
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05.12.2022 12:31 Ответить
Придумати щось корисене- розуму не вистачає, а якихось міфічних- лідерів думок дурні в мозку вистачио! Де вони мешкають- в Зомбіленді?!
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05.12.2022 12:39 Ответить
Пропоную заборонити раше мати армію на 100 років.
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05.12.2022 13:26 Ответить
Всі вони тільки піариться можуть ! Користі від таких слов ніякої !
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05.12.2022 18:44 Ответить
 
 