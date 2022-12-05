Кулеба - лидерам мнений, которые не верят в победу Украины: Лучше уж готовиться к поражению РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к лидерам мнений, которые сомневаются в победе Украины и ВСУ, и призвал их начинать готовиться к поражению России.

Свое обращение Кулеба опубликовал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые политики, эксперты, представители СМИ и научных кругов за границей. Я знаю, что некоторым из вас трудно представить украинскую победу, но мы на пути к ней. Лучше уже сейчас готовиться к поражению России, а не пытаться объяснить, почему Украина не может или не должна победить", – написал украинский министр.

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