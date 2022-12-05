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Новости Война
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Украинским дипломатам в Испании направили еще три конверта с глазами животных, - Николенко

олег,ніколенко

Полиция Испании изъяла три окровавленных конверта с глазами животных, адресованных украинским дипломатическим учреждениям в этой стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Испанская полиция изъяла в почтовом отделении три конверта с, как считается, глазами животных, адресованных посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге", - написал Николенко.

По его словам, начаты следственные действия.

"В общей сложности имеем уже 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах", - рассказал он.

Николенко напомнил слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, что украинских дипломатов не запугать и не сломить.

"Мы будем и дальше эффективно работать в защиту Украины от врага и нашу победу", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба - лидерам мнений, которые не верят в победу Украины: Лучше уж готовиться к поражению РФ

Испания (859) угрозы (850) дипломаты (635) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+11
Де там наш каральний "Моссад" в Ішпанії, чого не поломає ноги руки підашарію.
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05.12.2022 12:01
+10
Бідні тварини, не пощастило їх жити на одній землі з кацапами..
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05.12.2022 12:05
+9
Кацапія - це країна - терорист , якоі не повинно бути місця в цивілізованих країнах , але як бачимо, з ними рахуються та щей запрошують на , різного роду , зустрічі !
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05.12.2022 12:05
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Правила форума Совет форумчан
Де там наш каральний "Моссад" в Ішпанії, чого не поломає ноги руки підашарію.
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05.12.2022 12:01 Ответить
шарий развлекается.
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05.12.2022 12:04 Ответить
Кацапія - це країна - терорист , якоі не повинно бути місця в цивілізованих країнах , але як бачимо, з ними рахуються та щей запрошують на , різного роду , зустрічі !
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05.12.2022 12:05 Ответить
Та отож ... Нехай ті конверти Макарону перешлють ...
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05.12.2022 12:51 Ответить
Бідні тварини, не пощастило їх жити на одній землі з кацапами..
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05.12.2022 12:05 Ответить
От я про то.... Тварин жаль....
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05.12.2022 12:10 Ответить
Если украинским дипломатам и их семьям страшно в Испании , они всегда могут вернуться домой , в Украину. Тут значительно безопасней и комфортней . А то прям героев из них делают - не испугать , не сломать. Пафос это наше все зеленой власти.
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05.12.2022 12:13 Ответить
Як казав мій покійний Батько..Ссср сдох от Идиотизма..,рабZeя сдохнет от Дебилизма..., Поскольку социализм и каммунизм уже построен с человечкой мордой лица..👹🦍☠️ Мавзолейных Обезьян путлера 👹🦍
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05.12.2022 12:23 Ответить
А что же молчат все ети защитники животных, зеленые и Греты Тумберги? Или им за ето не заплатили? Я даже не призываю всех етих трампистов открыть глаза на зверства которые делают рашисты - насильники, педофилы, убийцы, террористы и теперь уже живодеры, которых поддерживают гниды типо Трампа. Нужно чтобы потенциальные избиратели етих кремлевских придурков знали за кого они голосуют.
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05.12.2022 12:27 Ответить
Ответ прост на этот маразм...на игре сборной Испании на ЧМ по футболу, фанаты сборной Испании развернули флаг полка Азов..вот и беснуются крысы мавзолейные 👹☠️🦍
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05.12.2022 12:30 Ответить
Кремлевские сатанисты все беснуются
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05.12.2022 12:38 Ответить
Пусть уже начинают свинособачьи глаза присылать.
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05.12.2022 12:51 Ответить
Пора іспанцям перетрясти кацапську діаспору в Іспанії
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05.12.2022 13:27 Ответить
Не пора лі Украінцям потихеньку ліквідовувати цю кацабську діаспору в Европі і у сьому світі.
Пора кінчати з ними бавитись.
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05.12.2022 13:34 Ответить
"Бальшой Брат" уважно спостерігає за українцями, ми знаємо.
Ва всє глаза.
Ги...
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05.12.2022 17:13 Ответить
 
 