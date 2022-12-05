Украинским дипломатам в Испании направили еще три конверта с глазами животных, - Николенко

Полиция Испании изъяла три окровавленных конверта с глазами животных, адресованных украинским дипломатическим учреждениям в этой стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Испанская полиция изъяла в почтовом отделении три конверта с, как считается, глазами животных, адресованных посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге", - написал Николенко.

По его словам, начаты следственные действия.

"В общей сложности имеем уже 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах", - рассказал он.

Николенко напомнил слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, что украинских дипломатов не запугать и не сломить.

"Мы будем и дальше эффективно работать в защиту Украины от врага и нашу победу", - добавил он.

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