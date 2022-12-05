В Польшу прибыли 800 единиц военной техники США, в том числе танки Abrams
В субботу в порту Гдыне началась разгрузка около 800 единиц американской военной техники из знаменитой 1-й пехотной дивизии.
Об этом сообщает издание Polish News, передает Цензор.НЕТ.
Разгрузка в Гдыне будет длиться два дня. Американцы, прибывшие в Польшу в субботу, будут дислоцироваться в стране и Европе в течение следующих девяти месяцев.
По истечении этого времени военные вместе с техникой вернутся на родину, а на их место прибудут новые подразделения.
Среди техники есть танки M1 Abrams. После разгрузки новая техника будет перевезена на склад порта Гдыня, в течение следующих двух недель будет доставлена поездами и грузовиками в военные базы, расположенные в разных местах Польши.
В январе в Гдыню из США прибудет еще один корабль с двумя тысячами единиц техники 1-й пехотной дивизии. Часть отправится на восток страны, где американские солдаты будут тренироваться вместе с польской армией.
После нападения России на Украину в феврале НАТО направила на восточный фланг Североатлантического союза дополнительные силы и средства, в том числе около 40 000 военнослужащих.
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і обрали медведчуків, партнових, мураєвих, шуфричів, бужанскіх, бойків, навінскіх, демченків а разом з ними арахамій та єрмачків...
- Ми визволемо свого брата з оркополону👿
"конфіскував" в поляків 30 танків абрамс і ринувся на територію України.
Очевидці бачили їх на підступах до Бахмут, ведуть себе нахабно, русню в полон не беруть😂
Представте 800 абрамсів їде на кацапів, які знаходяться в Запорізькій і Херсонській області, то вони ж обосрані повтікають!