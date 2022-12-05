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Новости НАТО
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В Польшу прибыли 800 единиц военной техники США, в том числе танки Abrams

нато,польща

В субботу в порту Гдыне началась разгрузка около 800 единиц американской военной техники из знаменитой 1-й пехотной дивизии.

Об этом сообщает издание Polish News, передает Цензор.НЕТ.

Разгрузка в Гдыне будет длиться два дня. Американцы, прибывшие в Польшу в субботу, будут дислоцироваться в стране и Европе в течение следующих девяти месяцев.

По истечении этого времени военные вместе с техникой вернутся на родину, а на их место прибудут новые подразделения.

Среди техники есть танки M1 Abrams. После разгрузки новая техника будет перевезена на склад порта Гдыня, в течение следующих двух недель будет доставлена поездами и грузовиками в военные базы, расположенные в разных местах Польши.

В январе в Гдыню из США прибудет еще один корабль с двумя тысячами единиц техники 1-й пехотной дивизии. Часть отправится на восток страны, где американские солдаты будут тренироваться вместе с польской армией.

После нападения России на Украину в феврале НАТО направила на восточный фланг Североатлантического союза дополнительные силы и средства, в том числе около 40 000 военнослужащих.

Читайте: Россия поднимает в Польше новую кампанию дезинформации об Украине, - разведка

НАТО (9963) Польша (8403) США (26439)


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Топ комментарии
+17
Батальйон єнотів з криками
- Ми визволемо свого брата з оркополону👿
"конфіскував" в поляків 30 танків абрамс і ринувся на територію України.
Очевидці бачили їх на підступах до Бахмут, ведуть себе нахабно, русню в полон не беруть😂
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05.12.2022 12:20
+8
Ну вот и наших бойцов на обучение закинуть за компанию. Чтобы потом америкосы не плакались, что не передаем танки, так как никто не умеет ими пользоваться. Понятно, что танка моторесурс 500 часов и затем на ремонт, а ремонту надо учиться годами, но мы просто отвезем их в Польшу и затем новенькие назад после полного разбирания и обслуживания.
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05.12.2022 12:16
+6
Тепер кацапи засцуть пуляти ракети по Польщі.
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05.12.2022 12:15
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Тепер кацапи засцуть пуляти ракети по Польщі.
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05.12.2022 12:15 Ответить
Скоріше за все, це зроблено для того, аби бульбаармія не рушила з місця.
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05.12.2022 18:27 Ответить
Ну вот и наших бойцов на обучение закинуть за компанию. Чтобы потом америкосы не плакались, что не передаем танки, так как никто не умеет ими пользоваться. Понятно, что танка моторесурс 500 часов и затем на ремонт, а ремонту надо учиться годами, но мы просто отвезем их в Польшу и затем новенькие назад после полного разбирания и обслуживания.
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05.12.2022 12:16 Ответить
Тут проблема в тому, що той хто хоче - шукає можливості, а хто не хоче - виправдання. Я сумніваюся, що нам хтось з Європейських країн передасть нам ******* танки, не модифікації, а саме *******. І не тільки танки, є ще бмп як Бредлі, Мардер або LAV
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05.12.2022 12:20 Ответить
але так, на жаль, хотіли 73% виборців України....

і обрали медведчуків, партнових, мураєвих, шуфричів, бужанскіх, бойків, навінскіх, демченків а разом з ними арахамій та єрмачків...
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05.12.2022 12:37 Ответить
Батальйон єнотів з криками
- Ми визволемо свого брата з оркополону👿
"конфіскував" в поляків 30 танків абрамс і ринувся на територію України.
Очевидці бачили їх на підступах до Бахмут, ведуть себе нахабно, русню в полон не беруть😂
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05.12.2022 12:20 Ответить
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05.12.2022 12:24 Ответить
Ето п'ять.
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05.12.2022 12:47 Ответить
..нехай побудуть
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05.12.2022 12:23 Ответить
Нам дайте 800 абрамсів!)

Представте 800 абрамсів їде на кацапів, які знаходяться в Запорізькій і Херсонській області, то вони ж обосрані повтікають!
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05.12.2022 13:13 Ответить
Самое врем'я для темряви, щоб оце 800 трошки заблукало по шляхах, десь напевно під Одесою, чи Чернівцями, чи щось таке...
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05.12.2022 13:24 Ответить
Уявляю СКІЛЬКІ у порту замаскованих фсбєшников. Польща мае перевірити усіх іностранців у тому регіоні .
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05.12.2022 13:29 Ответить
Напевне, американська контррозвідка перед цим попрацювала.
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05.12.2022 18:29 Ответить
 
 