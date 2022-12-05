Экспорт украинской металлопродукции через порты упал на 80%, - аналитики

Среднемесячный объем экспорта металлургической продукции через морские порты обвалился на 79% по сравнению с довоенным временем. Из-за этого ежемесячно Украина теряет $420 млн валютной выручки, а количество работающих предприятий сокращается. Чтобы восстановить металлургическую отрасль, украинским властям необходимо добиться разблокировки морских портов.

Об этом идет речь в аналитическом материале на сайте ГМК Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Среднемесячный объем экспорта металлургической продукции через морские порты снизился на 79%. Из общения с участниками рынка мы знаем, что европейские морские порты не могут справиться со всем объемом украинского экспорта. Это объясняет и очереди из железнодорожных вагонов, образующихся на границах Украины с ЕС. Учитывая существующие логистические ограничения, Украина не имеет предпосылок для наращивания производства металлургической продукции", – пояснил аналитик GMK Center Андрей Глущенко.

В издании напомнили, что металлургическая промышленность является основой украинской экономики, ведь до полномасштабного вторжения РФ горно-металлургический комплекс обеспечивал около 10% ВВП Украины и 33% экспорта. Однако отечественный ГМК ориентирован на экспорт, поэтому на отрасль сильно повлияла блокада Черного моря российским военным флотом, а также повышение тарифов на железнодорожные перевозки на 70%.

"Украинские металлурги были вынуждены перенаправить грузопотоки в морские порты ЕС, в частности, в Румынию, Болгарию, Польшу, Хорватию, Германию. В результате среднее расстояние в порт отправки для украинских экспортеров увеличилось в пять раз, а стоимость доставки в порт назначения – в среднем в 3-4 раза", - говорят в ГМК Центре.

Из-за усложенной логистики ряд украинских предприятий вынуждены были сократить объемы производства и перевести сотрудников в простой. Впрочем, бюджет Украины из-за отсутствия экспорта также теряет сотни миллионов, указывается в материале.

"Блокировка морских портов приводит к значительным потерям экспорта черной металлургии Украины. По оценкам GMK Center, ежемесячный объем таких убытков составляет $420 млн. Для страны все возможности увеличить производство и экспорт продукции черной металлургии связаны с разблокированием портов", - резюмируют аналитики.

Напомним, ранее директора трех морских портов – "Южный", "ТИС-Уголь" и "Тис-Руда" – попросили президента Владимира Зеленского распространить действие "зернового коридора" на металлопродукцию: они заявили, что это укрепит гривну и экономику, ведь один корабль с железной рудой обеспечивает $14 млн экспортной выручки, а Украина может отправлять 200 таких кораблей в год.

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