За провокациями против "Пташки" и других военных стоят политтехнологи с Банковой, - заявление "ЕС"

В настоящее время в соцсетях действует организованная технология раскола.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В "ЕС" отметили, что боты с пустыми страницами позволяют себе оскорблять военных и медиков, а затем "положительные блоггеры" Банковой используют это для собственных политиканских целей, противоречащих интересам государства.

"Политтехнологи, которые раньше работали на Януковича и его людей, а сегодня снова окопались на Банковой, хорошо разбираются в провокациях и технологиях раскола общества. Люди с орбиты Банковой, как и анонимные телеграм-каналы власти, позволяют себе публично использовать язык ненависти и раскола, унижая миллионы украинцев, которые воюют и волонтерят, с 2014 года защищая страну.

За грязными провокациями против Екатерины Полищук "Пташки", Маси Найема, Виталия Кличко, а также спецоперация против "ЕС" и Артура Герасимова, которому приписали так называемую "ботоферму", не предоставив ни одного доказательства, стоят те же люди – последователи бакановая и Наумова из СБУ, работающих для провокации внутреннего раскола", - говорится в сообщении.

Политсила обращает внимание, что глава ОП Андрей Ермак "публично присоединился к этой организованной его же офисом информационной спецоперации".

В "Европейской Солидарности" отметили, что Банковая "возвратила цензуру времен Януковича".

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