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За провокациями против "Пташки" и других военных стоят политтехнологи с Банковой, - заявление "ЕС"

президента,банкова,оп,офіс

В настоящее время в соцсетях действует организованная технология раскола.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В "ЕС" отметили, что боты с пустыми страницами позволяют себе оскорблять военных и медиков, а затем "положительные блоггеры" Банковой используют это для собственных политиканских целей, противоречащих интересам государства.

"Политтехнологи, которые раньше работали на Януковича и его людей, а сегодня снова окопались на Банковой, хорошо разбираются в провокациях и технологиях раскола общества. Люди с орбиты Банковой, как и анонимные телеграм-каналы власти, позволяют себе публично использовать язык ненависти и раскола, унижая миллионы украинцев, которые воюют и волонтерят, с 2014 года защищая страну.

За грязными провокациями против Екатерины Полищук "Пташки", Маси Найема, Виталия Кличко, а также спецоперация против "ЕС" и Артура Герасимова, которому приписали так называемую "ботоферму", не предоставив ни одного доказательства, стоят те же люди – последователи бакановая и Наумова из СБУ, работающих для провокации внутреннего раскола", - говорится в сообщении.

Политсила обращает внимание, что глава ОП Андрей Ермак "публично присоединился к этой организованной его же офисом информационной спецоперации".

В "Европейской Солидарности" отметили, что Банковая "возвратила цензуру времен Януковича".

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пленные (2127) Европейская Солидарность (1051) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+54
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05.12.2022 13:32
+50
вофка зе з дермаком - агенти кацапів !!! зелені запроданці і наркомани робили усе щоб ***** напало: будували від кордону в глиб країни дороги назваши це "велике крадівництво", похирили ракетну програму, тощо і при цьому безбожно крали !!! навіть 24 лютого коли, колишній нардеп, Таня Чорновіл, з командою добровольців і ветеранів АТО/ООС, вивозила з підприємства з під Києва стугни, корсари, ракети до них і до нептунів, вільх, то довбане дбр порушило проти неї кримінальну справу, типу "за крадіжку майна", людина з командою під києвом стугнами і корсарами палила кацапів, а в цей час проти неї відкривали, запроданці зелені кримінальну справу !!! ця справа не закрита по сьогодні !!! як це назвати, ще інакше , як не зрада України ???





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05.12.2022 13:33
+39
Порохоботи воюють, партизанять, волонтерять, гинуть за свободу і незалежність України. Зелені переходять на бік ворога, здають позиції ЗСУ, зраджують, крадуть гуманітарку, тікають з країни.
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05.12.2022 13:33
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Наконец-то у ЕС голосок прорезался. Они девять месяцев терпят эту вакханалию с ботами Банковой. Надоело видимо.
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05.12.2022 21:53 Ответить
Проста українська баба - Читаю все це і жахаюся .... куди ви штовхаєте народ? У прірву у суперечкі ...і 73% у вас ідіоти, та порошенка герой. а Зе наркоман....про що ви всі ляпаєте? Йде війна, мої діти воюють, а ви диванні експерти сієте розбрат! Всі на фронт і там доводьте свою відданість Україні! Після Перемоги будемо рішати хто, де , як а зараз треба буди на болі бою всім вам, котрі тут розводять непотрібну в данній час полеміку. Всі на бородьбу с рашистами! В Бахмут!
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06.12.2022 13:38 Ответить
"...вони нас спровокували..."
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06.12.2022 18:09 Ответить
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