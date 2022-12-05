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Новости Война
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Взрывы раздаются в Запорожье, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях (обновлено)

ппо

В ряде областей во время воздушной тревоги раздаются взрывы, сообщается о работе ПВО.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного, передает Цензор.НЕТ.

"В Запорожье раздались взрывы", - говорится в сообщении.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев заявил, что часть из взрывов – это эхо вражеских прилетов в пригороде. Еще часть – удачная работа сил противовоздушной обороны.

Также СМИ сообщают о взрывах в Черкасской области. Telegram-каналы сообщают о работе ПВО в Винницкой и Киевской областях.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что украинские пилоты "творят чудеса".

О взрывах сообщается в Одессе и области.

По состоянию на 14:44 на территории Винницкой области раздавались взрывы, сообщает Суспільного. Глава ОВА Сергей Борзов  не публиковать фото и видео.

Нардеп Алексей Гончаренко заявил о взрывах в Кривом Роге.

Также корреспонденты Суспільного сообщают о взрывах в Херсоне.

Читайте: В Полтавской области работает ПВО

Запорожье (2646) обстрел (26942) ПВО (2715)


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Топ комментарии
+29
Москалі не зупиняться ппо не зможе знищити всі ракети.Нам потрібна відповідь по аеродромах і інших базах,хоча би близьких до України.Навіть ATACMS би змінили ситуацію.Москалі просто би забоялися далі продовжувати те,що зараз.Звісно потрібно знищити одразу пів 20-30 аеродромів великих складів з припасами і тд.Хуйло то похрін на м'ясо,але на техніку ні,вона дорога і швидко закінчується.
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05.12.2022 14:30
+23
Лікування злетівших з катушек московитів - тільки удари по аєродромам , базам зберігання ракет в масовому порядку. Засоби комбіновані - ракети, дрони і т.ін. Це мінімум.
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05.12.2022 14:35
+18
Это так русня годовщину Будапештского меморандума омечает, которым пуйло задницу подтер , сидя на своем чемодане.
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05.12.2022 14:30
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Правила форума Совет форумчан
Это так русня годовщину Будапештского меморандума омечает, которым пуйло задницу подтер , сидя на своем чемодане.
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05.12.2022 14:30 Ответить
Москалі не зупиняться ппо не зможе знищити всі ракети.Нам потрібна відповідь по аеродромах і інших базах,хоча би близьких до України.Навіть ATACMS би змінили ситуацію.Москалі просто би забоялися далі продовжувати те,що зараз.Звісно потрібно знищити одразу пів 20-30 аеродромів великих складів з припасами і тд.Хуйло то похрін на м'ясо,але на техніку ні,вона дорога і швидко закінчується.
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05.12.2022 14:30 Ответить
кажуть, шо уночі над аеродромом у Енгельсі хвацько літали недопалки...
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05.12.2022 15:00 Ответить
Цього не достатньо.
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05.12.2022 15:03 Ответить
Вони можливо навіть і не знищені,а тільки пошкоджені.Хоча це краще ніж нічого.
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05.12.2022 15:04 Ответить
А в чому проблема?можна ламать куски асфальту і кидать! Адже так , здається, ми готувались до оборони? А можна ще углями, з мангала, де травневі шашлики жарили! Чи може я щось розумію не так?
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05.12.2022 16:31 Ответить
Лікування злетівших з катушек московитів - тільки удари по аєродромам , базам зберігання ракет в масовому порядку. Засоби комбіновані - ракети, дрони і т.ін. Це мінімум.
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05.12.2022 14:35 Ответить
Влучають, схоже, куди треба. Так світло зараз мигає, напруга скаче, що капець...
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05.12.2022 14:37 Ответить
у нас - blackout
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05.12.2022 14:50 Ответить
Ти вже в кількох темах прокукурікав про те, як усе погано. Відпочинь у спамі, мобілізований, кацапський орлику.
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05.12.2022 15:02 Ответить
хворенький чи що? Ти хочеш сказати, що все дуже добре? Декілька областей вже без світла. Чи може це якісь закриті від ворога дані?
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05.12.2022 15:31 Ответить
Добре, погано, вибору нема. Війна! Ціль - перемога! Треба, потерпим.
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05.12.2022 16:33 Ответить
*******, ты палишься!

Электрика либо есть - либо нет.
Это у тебя в Рязани может что-то "мигать" и "скакать"
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05.12.2022 15:33 Ответить
УПСи під комп'ютерами в нашому офісі несамовито "клацають" кожних десять хвилин, світло то яскравіше то тускліше - по твоєму я це вигадую? Скільки можна на "чорне" казати "біле"? Треба говорити все як є, без підказок ворогу, звісно.
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05.12.2022 15:36 Ответить
Ти якого дідька на цензорі в робочий час ? Брись ледацюга працювати !
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05.12.2022 16:04 Ответить
Ну, і де ТОЙ ПАТРИОТ, НАТО ? Чи вбивати українців можно - бо українці третій сорт ?

А ось граждан краін НАТО - НІЗЗЯ?
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05.12.2022 14:37 Ответить
Вместо Патриотов работают наши невидимки... У Одессы на удалении, слышал минимум 6 воздушных взрывов. Мож то и николаевские слышны.
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05.12.2022 14:45 Ответить
ДАЙ БОГ ‼️‼️‼️
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05.12.2022 15:04 Ответить
Патріот дорогий з пропасті і навчання дуже довго . Хай наситять Nisams і всіма іншими + дрони і ракети для атак ворожих місць зберігання літаків і ракет в промислових масштабах, хоча б які вже поставляють.
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05.12.2022 14:45 Ответить
Так і є, на жаль. Хоча за малайзійський боїнг з людьми першого сорту досі ніхто не покараний...
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05.12.2022 15:06 Ответить
Серьезное оружие и патриоты Штаты не даст. Избавьтесь от кротяче-фсбешной фермы у преза
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05.12.2022 15:34 Ответить
ну чого ж "ніззя"? як бачимо після мн17 і зовсім недавніх обстрілів вже польщі (з жертвами серед громадян нато), то виходить, що цілком таки можна!
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05.12.2022 15:37 Ответить
Дурепо, Україно в НАТО??? Мізки вмикни - НАТО, це система колективної безпеки нормальних країн (не організація міжнародної безпеки, аж ніяк), Україна, котра обирала комуняк, зеків і клоунів в цей перелік не входить - ще щось пояснити? Всі тобі винні??? Поки будуть такі тупі - не бути нам в НАТО (((
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05.12.2022 17:14 Ответить
А тебе , москаль , не питають



Реєстрація: 01.04.2022

МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ ‼️‼️‼️
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05.12.2022 19:43 Ответить
Значит удачно бензовоз самовзорвался. Надо ставить на поток эти дроны.
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05.12.2022 14:50 Ответить
ты свинорыл из башкирии - сколько тюленей ваших здесь здохло...?
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05.12.2022 15:38 Ответить
тебе свиноцабаке лёд уже привезли...?
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05.12.2022 15:40 Ответить
Та бачим що нерусь брудна, заспокойся. Все буде Україна.
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05.12.2022 15:20 Ответить
А, із дупи, міг би і не казати, видно
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05.12.2022 15:22 Ответить
До Башкирии может тоже дойти
Просто испаришься
И даже не узнаешь чем все закончилось
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05.12.2022 15:22 Ответить
А чого прапор свого стидаєшся, раз на прапор вільної країни змінив? Цензор в раші заборонений?
Свіже зареєстрованих з екзотичними ір тут не *******. Сховайся в спамі
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05.12.2022 15:26 Ответить
Позор башкирского народа ты, говнюк.
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05.12.2022 15:32 Ответить
Модер, не удаляй этого козломордого, пусть все желающие душу отведут)))
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05.12.2022 16:18 Ответить
Вот жеж пидороты, пока по аеродромах, и в чёрном море не будем уничтожать их металлолом, будут и дальше лететь те ракеты. Даже отогнав их к границам.
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05.12.2022 15:32 Ответить
Дивіться на питання ширше: треба нищити не тільки засоби запуску ракет (літаки, кораблі) а й місця їх зберігання (склади) та засоби для їх виготовлення (заводи)
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05.12.2022 15:59 Ответить
а це як розуміти? по аеродромах тільки прилетіло і вже через декілька годин все розчистили і полетіли з них бомбити Україну??? чи обстріл тільки з кораблів цього разу? чи там ще були на інший небомблених аеродромах готові літаки до зльоту і атаки???
терміново потрібні супутникові знімки тих аеродромів по яких ніби-то був наш удар цієї ночі!
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05.12.2022 15:34 Ответить
Поки не почне Україна бити добре по зубам, щоб вони вилітали, діла не буде! Коли Европі це дійде? Скільки ще потрібно жертв? Тільки так. Слава Україні! 🇺🇦🇺🇦ГЕРОЯМ СЛАВА! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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05.12.2022 15:47 Ответить
Це Європі має дійти? А не українцям, точно, котрі обрали керівника Автодору замість Президента??? 73% клініки - це як??? Європа має психіатрів вислати??? Дістали вже з дебільними претензіями до людей, котрі і так допомагають всіма силами...
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05.12.2022 17:19 Ответить
 
 