Взрывы раздаются в Запорожье, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях (обновлено)

В ряде областей во время воздушной тревоги раздаются взрывы, сообщается о работе ПВО.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного, передает Цензор.НЕТ.

"В Запорожье раздались взрывы", - говорится в сообщении.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев заявил, что часть из взрывов – это эхо вражеских прилетов в пригороде. Еще часть – удачная работа сил противовоздушной обороны.

Также СМИ сообщают о взрывах в Черкасской области. Telegram-каналы сообщают о работе ПВО в Винницкой и Киевской областях.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что украинские пилоты "творят чудеса".

О взрывах сообщается в Одессе и области.

По состоянию на 14:44 на территории Винницкой области раздавались взрывы, сообщает Суспільного. Глава ОВА Сергей Борзов не публиковать фото и видео.

Нардеп Алексей Гончаренко заявил о взрывах в Кривом Роге.

Также корреспонденты Суспільного сообщают о взрывах в Херсоне.

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