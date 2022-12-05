Взрывы раздаются в Запорожье, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях (обновлено)
В ряде областей во время воздушной тревоги раздаются взрывы, сообщается о работе ПВО.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного, передает Цензор.НЕТ.
"В Запорожье раздались взрывы", - говорится в сообщении.
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев заявил, что часть из взрывов – это эхо вражеских прилетов в пригороде. Еще часть – удачная работа сил противовоздушной обороны.
Также СМИ сообщают о взрывах в Черкасской области. Telegram-каналы сообщают о работе ПВО в Винницкой и Киевской областях.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что украинские пилоты "творят чудеса".
О взрывах сообщается в Одессе и области.
По состоянию на 14:44 на территории Винницкой области раздавались взрывы, сообщает Суспільного. Глава ОВА Сергей Борзов не публиковать фото и видео.
Нардеп Алексей Гончаренко заявил о взрывах в Кривом Роге.
Также корреспонденты Суспільного сообщают о взрывах в Херсоне.
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Электрика либо есть - либо нет.
Это у тебя в Рязани может что-то "мигать" и "скакать"
А ось граждан краін НАТО - НІЗЗЯ?
Реєстрація: 01.04.2022
МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ ‼️‼️‼️
Просто испаришься
И даже не узнаешь чем все закончилось
Свіже зареєстрованих з екзотичними ір тут не *******. Сховайся в спамі
терміново потрібні супутникові знімки тих аеродромів по яких ніби-то був наш удар цієї ночі!