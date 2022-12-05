Взрывы в Запорожской области: Разрушены несколько частных домов в Новософиевке, двое погибших, ранен маленький ребенок (обновлено)

Рашисты нанесли ракетный удар по Новософиевке Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожская область, с. Новософиевка. Разрушены несколько частных домов, есть травмированные. ГСЧС и скорая уже работают на месте происшествия", - отмечает он.

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Позже об ударе по Новософиевке сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

В результате ракетной атаки врага по селу Новософиевка Запорожского района повреждены частные дома мирных жителей. По предварительной информации, двое погибших и двое раненых. Вечная память! Не пренебрегайте безопасностью, находитесь в укрытиях. Воздушная тревога продолжается. Существует высокий риск повторных ракетных атак", – отметил он.