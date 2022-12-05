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Новости Война
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Взрывы в Запорожской области: Разрушены несколько частных домов в Новософиевке, двое погибших, ранен маленький ребенок (обновлено)

запорізька

Рашисты нанесли ракетный удар по Новософиевке Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожская область, с. Новософиевка. Разрушены несколько частных домов, есть травмированные. ГСЧС и скорая уже работают на месте происшествия", - отмечает он.

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Позже об ударе по Новософиевке сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

В результате ракетной атаки врага по селу Новософиевка Запорожского района повреждены частные дома мирных жителей. По предварительной информации, двое погибших и двое раненых. Вечная память! Не пренебрегайте безопасностью, находитесь в укрытиях. Воздушная тревога продолжается. Существует высокий риск повторных ракетных атак", – отметил он.

Взрывы в Запорожской области: Разрушены несколько частных домов в Новософиевке, двое погибших, ранен маленький ребенок 01

ракеты (3556) Запорожская область (3051) Тимошенко Кирилл (432)


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"Сьогодні одна знакова сумна дата.

5 грудня 1998 року Міністерства оборони України та США підписали угоду про ліквідацію 44 важких бомбардувальників і 1068 крилатих ракет Х-55 повітряного базування. «Це гірше, ніж злочин, це помилка».
Поки українці чекають на російські крилаті ракети, нагадаю, що сьогодні 28-річниця Будапештського меморандуму. Ми віддали тоді ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки...

Вартість домовленостей зараз відчувається особливо гостро"
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05.12.2022 14:52 Ответить
зашибись. в Киевской области, Черкасской, Николаевской, Одесской работает ПВО, а в Запорожской разрушены дома. здорово! великолепно!
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05.12.2022 14:53 Ответить
как у**ало, чуть собаки не обо**ались.
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05.12.2022 14:55 Ответить
Новософіївка це передмістя Запоріжжя, її над цим н/п просто збили на підльоті... Отака доля. Не наздрю людям які навкіл облцентрів зараз живуть 😤
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05.12.2022 14:59 Ответить
одну. а дві інші?
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05.12.2022 15:05 Ответить
Хай би краще високопосадовці менше тріпали язиками про стан енергетики і що зроблено.
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05.12.2022 14:58 Ответить
 
 