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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Бахмутском направлении продолжаются кровопролитные бои! ВСУ нужны дроны, тепловизоры и прицелы, - волонтер Юсупова

бахмут

Украинские защитники на Бахмутском направлении нуждаются в дронах, тепловизорах и прицелах.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"На Бахмутском направлении продолжаются кровопролитные бои!" Ночью разговаривала с другом, там сейчас ад.

Много наших бойцов пало ((Тяжелораненых каждый день везут в госпитали).

Завтра день ВСУ. Нужно помочь, потому что есть срочные запросы, не хватает дронов, тепловизоров и прицелов.

Счет на 280 552 тыс. Два тепловизора – AGM Fuzion LRF TM25-384. Два прицела – AGM Rattler TS35-384

Всё со скидкой. Но два квадрокоптера Мавик 3- 160 тыс.", - написала волонтер.

Реквизиты для помощи:

Пайпал:

[email protected]

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа

5375411504293973 Монобанк

UA753220010000026204306753142

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5375 4112 0025 4253

На Бахмутском направлении продолжаются кровопролитные бои! ВСУ нужны дроны, тепловизоры и прицелы, - волонтер Юсупова 01

Читайте: Залужный поздравил волонтеров: Мы постоянно чувствуем вашу заботу и поддержку

помощь (7765) военнослужащие (6102) волонтеры (2630) ВСУ (6548) Юсупова Наталья (184)


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Топ комментарии
+18
А в цей час, зеленський влаштовує екскурсії британським телезіркам, американським астронавтам, та піариться на пунктах обігріву!
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05.12.2022 14:56
+12
Слава Україні! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦

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05.12.2022 15:35
+11
За часів Олексійовича не було гарячої війни, тому і зброю не давали. 100К заслуга армії, а не Зелі. Власне зеленка ще буде відповідати за майські шашлички, північ (Буча) і південь (Маріуполь). Чи вам окремо нагадати, до чого призвели заспокійливі речі влади і НУЛЬ дій?
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05.12.2022 15:25
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Правила форума Совет форумчан
А в цей час, зеленський влаштовує екскурсії британським телезіркам, американським астронавтам, та піариться на пунктах обігріву!
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05.12.2022 14:56 Ответить
Цікаво чи люди це розуміють....
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05.12.2022 15:09 Ответить
Ні, люди розуміють браковані аптечки від рошен. Люди розуміють бронемашини, біля яких попіарився пан президент Порошенко. А поляки в шоці були, коли дізнались, що Олексійович їхні автівки обіцяв ЗСУ🤣 І нібито їх вде оплатив🤣🤣🤣 Багато чого люди розуміють. Також рощуміють, що вже близько 100 тисяч орків знищенно. Те що ми маємо безпрецедентну допомогу всього світу. А пам'ятається мені що за Олексійовича нам навіть не продавали летальну зброю. Шановні, нічого у вас не вийде. 73%, після перемоги ЗСУ, стануть 90%. І це факт. Ваш час пішов, і Мінських домовленостей більше не буде.
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05.12.2022 15:16 Ответить
За часів Олексійовича не було гарячої війни, тому і зброю не давали. 100К заслуга армії, а не Зелі. Власне зеленка ще буде відповідати за майські шашлички, північ (Буча) і південь (Маріуполь). Чи вам окремо нагадати, до чого призвели заспокійливі речі влади і НУЛЬ дій?
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05.12.2022 15:25 Ответить
Сиди собі тихо та жуй баварські ковбаски, філософ.
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05.12.2022 15:35 Ответить
Для інфо по адресі: завтикав вимкнути робочий ВПН. Знаходжуся у Києві, працюю і доначу на ЗСУ, а не їм ковбаси. Чого і Вам, шановний, бажаю.
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05.12.2022 16:38 Ответить
Тут таке писати не можна, чоколядери забанять
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05.12.2022 15:27 Ответить
Краще бути чоколядером, аніж дебілом для якого: «він же не втік», це ознака героізму!
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05.12.2022 15:30 Ответить
тыЗЕбилкапрополощисвойрот...!
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05.12.2022 15:27 Ответить
Нагадайте, яку зброю нам надали чи продали до того як всі зрозуміли, що повномасштабне вторгнення кацапів неминуче.
Нагадайте, яки саме системи озброєнь, були створені за три попередні роки.
Може відповісте на просте питання: чому про машини, бронетехніку, бронежилети, приціли, тепловізори, аптечки, квадрокоптери, форму, повинні піклуватися волонтери?!
Боти, на кшалт тебе,лише співають дифірамби нікчемному покидьку!
В чому його заслуга?!
В тому що не втік?
Я теж не втік, що з того?!
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05.12.2022 15:29 Ответить
Вона цілує в **** свого Зе але при цьому сидить у Польщі.
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05.12.2022 15:51 Ответить
Вона, з великою долею ймовірності, сидить на ботофермі.
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05.12.2022 17:23 Ответить
+++
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05.12.2022 14:58 Ответить
+
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05.12.2022 15:00 Ответить
+
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05.12.2022 15:02 Ответить
Одесса ракетные атаки...есть прилеты пропал свет и вода пишут начнутся проблемы и с подачей тепла..все как 23 ноября
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05.12.2022 15:04 Ответить
Писал я ранее, когда Юрий Игнат, гордо заявлял, что ПВО готово к отражению атаки, что не бахвалился бы ты Юрий. Эффективность ПВО оценивают ПОСЛЕ отражения атаки, а не до нее.
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05.12.2022 15:17 Ответить
Ніяке ППО не дає 100% гарантії. Тобі і в Німеччині такої гарантії ніхто не дасть. Добре сидіти за кордоном та давати усім оцінку. Навіть і не хочеться з таким г*м спілкуватись.
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05.12.2022 15:33 Ответить
Я прекрасно знаю что 100% ПВО никто не даст. Зачем болтать языком Юрию Игнату что все готово для отражения массированной атаки?
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05.12.2022 15:35 Ответить
А що за тупий вкид, а що не готове? У своїх можливостях воно готове завжди. Може досить соплі розводити.
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05.12.2022 15:42 Ответить
https://censor.net/ru/news/3383680/nashi_voyiska_gotovy_k_novoyi_massirovannoyi_raketnoyi_atake_vozdushnye_sily
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05.12.2022 15:18 Ответить
Не имею возможности, уже помогаю, но призываю всех подключаться
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05.12.2022 15:07 Ответить
Це як?
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05.12.2022 15:45 Ответить
От так
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05.12.2022 23:06 Ответить
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05.12.2022 15:08 Ответить
А де ж той, що одержав премію за мужність і прирівняний до Черчілля.
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05.12.2022 15:09 Ответить
Або сидить у бомбосховищі і записує чергове дебільне відео, або влаштовує чергову екскурсію, черговій кінозірці.
Мабуть якби Черчіль займався під час війни тим, що водив по Лондону, Глена Міллера, Кларка Гейбла, Баді Епсона, та триндів чотири рази по радіо, війна б тривала значно довше!
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05.12.2022 15:35 Ответить
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05.12.2022 15:12 Ответить
Поищите средства для бойцов, у некой зе-швали тимошенко. Который уверяет что заработал 100 000 долл, на электромобиль Порше, абсолютно честным трудом.
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05.12.2022 15:15 Ответить
А це яким боком до нашої теми? Створи собі особистий канал, "патріот". 24-го встиг вискочити, чи не так?
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05.12.2022 15:39 Ответить
Послушай, Железный, я никогда не жил в Украине. Но я желаю вам победы над ******. Ты зря меня во враги или дезертиры зачислил.
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05.12.2022 16:23 Ответить
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05.12.2022 15:17 Ответить
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05.12.2022 15:18 Ответить
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05.12.2022 15:30 Ответить
А що зеленій наволочі впадло продати таку собі хатинку біля теплого моря та за виручені грошенята купити для ЗСУ ті ж дрони та прилади нічного бачення 🤔 А скільки грошей особисто Лисий та Пікалов відслинили з власної кишеньки на потреби ЗСУ, а то хлєбала в них ростуть вшир прямо пропорційно тривалості війни ,- ось така *****, малята, ось вам і весь хєр до копійки та по всій морді
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05.12.2022 15:35 Ответить
Слава Україні! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦

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05.12.2022 15:35 Ответить
Супер друже,дай тобі Бог щоб на рахунок приходило в 10 раз більше ніж ти жертвуєш!
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05.12.2022 21:59 Ответить
+5k uah
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05.12.2022 15:36 Ответить
Поменять пару танков на тепловизоры.
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05.12.2022 16:09 Ответить
+
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05.12.2022 16:09 Ответить
 
 