На Бахмутском направлении продолжаются кровопролитные бои! ВСУ нужны дроны, тепловизоры и прицелы, - волонтер Юсупова

Украинские защитники на Бахмутском направлении нуждаются в дронах, тепловизорах и прицелах.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"На Бахмутском направлении продолжаются кровопролитные бои!" Ночью разговаривала с другом, там сейчас ад.

Много наших бойцов пало ((Тяжелораненых каждый день везут в госпитали).

Завтра день ВСУ. Нужно помочь, потому что есть срочные запросы, не хватает дронов, тепловизоров и прицелов.

Счет на 280 552 тыс. Два тепловизора – AGM Fuzion LRF TM25-384. Два прицела – AGM Rattler TS35-384

Всё со скидкой. Но два квадрокоптера Мавик 3- 160 тыс.", - написала волонтер.

Реквизиты для помощи:

Пайпал:

[email protected]

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа

5375411504293973 Монобанк

UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: Залужный поздравил волонтеров: Мы постоянно чувствуем вашу заботу и поддержку