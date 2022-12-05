На Бахмутском направлении продолжаются кровопролитные бои! ВСУ нужны дроны, тепловизоры и прицелы, - волонтер Юсупова
Украинские защитники на Бахмутском направлении нуждаются в дронах, тепловизорах и прицелах.
Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.
"На Бахмутском направлении продолжаются кровопролитные бои!" Ночью разговаривала с другом, там сейчас ад.
Много наших бойцов пало ((Тяжелораненых каждый день везут в госпитали).
Завтра день ВСУ. Нужно помочь, потому что есть срочные запросы, не хватает дронов, тепловизоров и прицелов.
Счет на 280 552 тыс. Два тепловизора – AGM Fuzion LRF TM25-384. Два прицела – AGM Rattler TS35-384
Всё со скидкой. Но два квадрокоптера Мавик 3- 160 тыс.", - написала волонтер.
Реквизиты для помощи:
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Нагадайте, яки саме системи озброєнь, були створені за три попередні роки.
Може відповісте на просте питання: чому про машини, бронетехніку, бронежилети, приціли, тепловізори, аптечки, квадрокоптери, форму, повинні піклуватися волонтери?!
Боти, на кшалт тебе,лише співають дифірамби нікчемному покидьку!
В чому його заслуга?!
В тому що не втік?
Я теж не втік, що з того?!
Мабуть якби Черчіль займався під час війни тим, що водив по Лондону, Глена Міллера, Кларка Гейбла, Баді Епсона, та триндів чотири рази по радіо, війна б тривала значно довше!