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Новости Война
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Козицкий опровергает сообщение о взрыве в Бориславе: По состоянию на 15:00 во Львовской области тихо

максим,козицький

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий не подтверждает информацию о взрывах в Бориславе

Об этом он отметил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Некоторые телеграм-каналы распространили ложную информацию, будто бы в Бориславе слышали взрыв. Официально заявляю: по состоянию на 15.00 это не подтвердилось. В области тихо. Оставайтесь в укрытиях, потому что угроза еще продолжается", - отметил он.

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взрыв (6727) ракеты (3556) Козицкий Максим (98) Львовская область (2896)


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Вже би краще помовчали і заткнули свої пельки, що і де є чи нема.
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05.12.2022 15:11 Ответить
Корегувальники ввідпочивать на тлі таких сповіщень від влади.
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05.12.2022 15:24 Ответить
Може хтось Борислав з Бериславом попутав?
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05.12.2022 15:33 Ответить
 
 