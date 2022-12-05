Козицкий опровергает сообщение о взрыве в Бориславе: По состоянию на 15:00 во Львовской области тихо
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий не подтверждает информацию о взрывах в Бориславе
Об этом он отметил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Некоторые телеграм-каналы распространили ложную информацию, будто бы в Бориславе слышали взрыв. Официально заявляю: по состоянию на 15.00 это не подтвердилось. В области тихо. Оставайтесь в укрытиях, потому что угроза еще продолжается", - отметил он.
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Ольга Мартынюк #458587
показать весь комментарий05.12.2022 15:11 Ответить Мне нравится 1
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий05.12.2022 15:24 Ответить Мне нравится 1
Проверка на вшивость
показать весь комментарий05.12.2022 15:33 Ответить Мне нравится 0
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