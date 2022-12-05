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Новости Война
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Компанию "Техимпекс", которая занимается продукцией для ВПК, пытаются захватить, зарегистрировав ее на оккупированной территории Донбасса

техімпекс

Взять под полный контроль компанию НПК "Техимпекс" пытаются совладельцы Кравченко Юрий и Игорь Терехов. На сегодняшний день она находится в собственности предприятия, зарегистрированного на территории оккупированного Донбасса.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал один из основателей Евгений Ващилин.

По его словам, с момента создания компании в 2003 году и до 2011 года владельцами компании были он и его отец, однако в результате политического давления со стороны тогдашнего президента Украины Виктора Януковича состав участников ООО "НПК "Техимпекс" изменился: 50% участия продолжал иметь Ващилин Е.В., остальные 50% поровну между собой разделили Кравченко Ю.М., и Терехов И.М.

Научно-производственная компания "Техимпекс" является одним из предприятий украинского ВПК и с 2003 года занимается ремонтом, модернизацией и созданием военной продукции.

По словам Ващилина, в конце 2019 года Терехов и Кравченко пытаются незаконно завладеть его долей в ООО "НПК "Техимпекс".

Он рассказал, что 5 июня 2019 года направляясь в Польшу в очередную командировку, он был задержан на границе в результате объявления его в международный розыск на основании решения российского суда. Из-за подписки о невыезде, он находился на территории Польши до июля 2020 года.

В это время, по его словам, Кравченко и Терехов подделали ряд документов и присвоили его частую в предприятии.

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После возвращения в Украину, продолжил Ващилин, он обратился в суд, который в сентябре 2021 принял окончательное решение в его пользу. Однако в процессе рассмотрения дела он узнал о "новых эпизодах незаконных действий" Кравченко и Терехова и снова обратился в суд. Так, Хозяйственный суд Киевской области 27 января 2022 признал недействительными решение общего собрания ООО "НПК "Техимпекс", по которому Ващилина второй раз был лишен доли в ООО "НПК "Техимпекс". А с июня 2022 года идет апелляционный пересмотр этого решения.

Он также обратил внимание, что по законодательству апелляционный суд должен рассмотреть дело максимум в течение 2 месяцев и, как правило, в результате проведения 2-3 заседаний. Однако на сегодняшний день рассмотрение дела длится уже полгода, состоялось уже 5 судебных заседаний, последние из которых, по его словам, откладывались по надуманным основаниям. Следующее заседание назначено на 6 декабря 2022 года.

Также, добавил Ващилин, за время апелляционного разбирательства, Кравченко и Терехов уже дважды сменили формальных владельцев ООО "НПК "Техимпекс". Таким образом, сегодня компания находится в собственности предприятия, зарегистрированного на территории оккупированной Донецкой области, конечным бенефициаром которого является человек, который тоже зарегистрирован на оккупированной территории.

"Расходы на войну не финансируются за счет международной помощи. Их целиком и полностью покрывает Украина, а потому важно, чтобы украинские предприятия ВПК находились в руках добросовестных предпринимателей, а не мошенников, которые используют их только в своих корыстных целях", - подитожил Ващилин.

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военно-промышленный комплекс (245) Донбасс (26955)


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05.12.2022 15:22 Ответить
Стефанчук-Зеленський пильнують виключно ДЕРЖАВНІ ІНТЕРЕСИ та захист України, усе інше то …., ну, то таке…
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05.12.2022 15:23 Ответить
А де фізично розташована ця компанія? Якщо не на окупованій території, то про яке захоплення колаборантами та реєстрацію нав окупованій території може йти мова?
Ніби, у нас в Україні є ще влада, є безпековісилові структури: тож при будь-якій подібній спробі щось подібне реалізувати та взяти підприємство де-факто під контроль, там має бути нацгвардія або тероборона, яка покладе всіх мордою в багнюку, а при найменшому натяку на спротив просто перестріляє. Хіба 9 місяців є недостатнім строком, щоб почати діяти як на війні?
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05.12.2022 15:25 Ответить
Це справа СБУ компанія зв'язана з Укроборонпромом, що там робиться раз цю тітушню перемолотили як діверсантів і всьо
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05.12.2022 15:28 Ответить
Какой то сюр.
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05.12.2022 16:33 Ответить
Бардак на десятом месяце ВОЙНЫ ‼️ПО ЗАКОНУ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ КОНФИСКОВАТЬ В ПОЛЬЗУ ЗСУ‼️‼️
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05.12.2022 16:36 Ответить
Сюжет для 95-го квартала, Зеля будет падать со смеху.😂😂😂😂
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05.12.2022 17:08 Ответить
Мутная история. Похоже, что кому-то нужен был флаг и хозяин согласился отдать 50% флага. За не бесплатно.
В него влили бабло, а оно теперь считает, что всё бабло его.
Или не так.? Кто в теме?
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05.12.2022 17:12 Ответить
Сегодні люди в монголії ввірвалися в кабінет міністрів,там стирилі вугілля і відрізали голови співробітникам,так вот пора і в нас цю методу взяти на озброення,ато вже знахабніли до беспредела.
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05.12.2022 21:01 Ответить
 
 