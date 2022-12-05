Компанию "Техимпекс", которая занимается продукцией для ВПК, пытаются захватить, зарегистрировав ее на оккупированной территории Донбасса

Взять под полный контроль компанию НПК "Техимпекс" пытаются совладельцы Кравченко Юрий и Игорь Терехов. На сегодняшний день она находится в собственности предприятия, зарегистрированного на территории оккупированного Донбасса.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал один из основателей Евгений Ващилин.

По его словам, с момента создания компании в 2003 году и до 2011 года владельцами компании были он и его отец, однако в результате политического давления со стороны тогдашнего президента Украины Виктора Януковича состав участников ООО "НПК "Техимпекс" изменился: 50% участия продолжал иметь Ващилин Е.В., остальные 50% поровну между собой разделили Кравченко Ю.М., и Терехов И.М.

Научно-производственная компания "Техимпекс" является одним из предприятий украинского ВПК и с 2003 года занимается ремонтом, модернизацией и созданием военной продукции.

По словам Ващилина, в конце 2019 года Терехов и Кравченко пытаются незаконно завладеть его долей в ООО "НПК "Техимпекс".

Он рассказал, что 5 июня 2019 года направляясь в Польшу в очередную командировку, он был задержан на границе в результате объявления его в международный розыск на основании решения российского суда. Из-за подписки о невыезде, он находился на территории Польши до июля 2020 года.

В это время, по его словам, Кравченко и Терехов подделали ряд документов и присвоили его частую в предприятии.

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После возвращения в Украину, продолжил Ващилин, он обратился в суд, который в сентябре 2021 принял окончательное решение в его пользу. Однако в процессе рассмотрения дела он узнал о "новых эпизодах незаконных действий" Кравченко и Терехова и снова обратился в суд. Так, Хозяйственный суд Киевской области 27 января 2022 признал недействительными решение общего собрания ООО "НПК "Техимпекс", по которому Ващилина второй раз был лишен доли в ООО "НПК "Техимпекс". А с июня 2022 года идет апелляционный пересмотр этого решения.

Он также обратил внимание, что по законодательству апелляционный суд должен рассмотреть дело максимум в течение 2 месяцев и, как правило, в результате проведения 2-3 заседаний. Однако на сегодняшний день рассмотрение дела длится уже полгода, состоялось уже 5 судебных заседаний, последние из которых, по его словам, откладывались по надуманным основаниям. Следующее заседание назначено на 6 декабря 2022 года.

Также, добавил Ващилин, за время апелляционного разбирательства, Кравченко и Терехов уже дважды сменили формальных владельцев ООО "НПК "Техимпекс". Таким образом, сегодня компания находится в собственности предприятия, зарегистрированного на территории оккупированной Донецкой области, конечным бенефициаром которого является человек, который тоже зарегистрирован на оккупированной территории.

"Расходы на войну не финансируются за счет международной помощи. Их целиком и полностью покрывает Украина, а потому важно, чтобы украинские предприятия ВПК находились в руках добросовестных предпринимателей, а не мошенников, которые используют их только в своих корыстных целях", - подитожил Ващилин.

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