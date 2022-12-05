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Из-за обстрелов часть Кривого Рога сейчас без света, воды и тепла, - Вилкул

електроенергія

Часть Кривого Рога была обесточена в результате обстрела российскими оккупантами, в городе отключены некоторые котельные и насосные станции.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Ракеты в воздухе. Плюс риски повторных пусков с ТУ-22 ракет Х-22 в нашу сторону. Остаемся в укрытиях. Часть города без света, отключены некоторые котельные и насосные. Содержим систему на генераторах, на Макулан организован подвоз воды. Цистерны прибудут 15:30, места раздачи смотрите на сайте и ФБ Горводоканала", - говорится в сообщении.

Читайте: Ночью в Кривом Роге раздалось несколько мощных взрывов

Вилкул Александр (475) Кривой Рог (1389) отключение света (422)


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Ой,як добре і славно,що з цього Пекла ще 23.02. вивезли в благословенний "Ізраїль" батьків нашого любого преЗЕдента!! Уявляю,як би стареньким було важко зараз у 95-кварталі Кр.Рога.....
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05.12.2022 16:03 Ответить
 
 