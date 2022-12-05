РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7286 посетителей онлайн
Новости Война
6 923 27

Запасы высокоточных ракет в России на критически низком уровне, - представитель ГУР Юсов

ракета

Сегодня Украина подверглась очередному массированному ракетному удару со стороны страны-террориста Российской Федерации. В то же время, запасы высокоточного ракетного вооружения в РФ упали до критически низкого уровня.

Об этом в эфире общенационального телемарафона отметил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы можем говорить о том, что весь мир видит очередной террористический акт. Очередная террористическая атака, подчеркиваю, на гражданскую мирную инфраструктуру, в первую очередь энергетическую. И наибольшее поражение терпят именно гражданские объекты и мирные жители. И это еще раз дает повод всему миру задуматься о признании России государством-спонсором терроризма и террористическим государством. Да, это один из наиболее массированных обстрелов", - отметил Юсов.

Он также подчеркнул, что запасы ракетного вооружения, особенно высокоточного, по многим показателям уже упали до критического уровня. И не так много, и не так часто Россия сможет позволить себе еще такие массированные террористические атаки против украинцев.

Он также напомнил, что разведка предусматривала очередную ракетную атаку противника, а все соответствующие органы готовились к атаке.

"Украинская ПВО, противоракетная оборона готова, украинские энергетики готовы, ГСЧС – вся страна героически работает над сбитием этих ракет, а во вторых, над нейтрализацией последствий ударов", – заверил Юсов.

Читайте также: В районе воздушного пространства Киева было зафиксировано 10 ракет, 9 – уничтожено, - КГВА

В то же время он отметил, что ракеты меньшего радиуса действия типа С-300 имеются в достаточном количестве у россиян, поэтому, к сожалению, прифронтовые города - Херсон, Запорожье, Харьков, Сумы - могут и дальше страдать от действий врага.

"Что касается "Калибров" и "Искандеров", то их запасы намного ниже и критически низкие. И в целом такой массированной тактики, регулярной они уже не могут себе позволить. Другое дело, что это не уменьшает ущерб, поражение украинской инфраструктуры. Это для нас серьезное испытание. Но вместе и с помощью международных партнеров Украина выстоит. Задачи, которые перед собой ставят террористы - сломать дух и заставить к капитуляции - они ни к чему не приведут", - убежден Юсов.

Автор: 

разведка (4170) ракеты (3556) россия (95388)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
хіба арестович не зареєстрував копірайт на цю фразу?.
показать весь комментарий
05.12.2022 16:38
+9
а запас міцності української енергосистеми?
показать весь комментарий
05.12.2022 16:38
+7
😁
Няік не закінчаться
Казкар.
показать весь комментарий
05.12.2022 16:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а запас міцності української енергосистеми?
показать весь комментарий
05.12.2022 16:38 Ответить
добрий запас міцності, не переймайся
показать весь комментарий
05.12.2022 17:06 Ответить
хіба арестович не зареєстрував копірайт на цю фразу?.
показать весь комментарий
05.12.2022 16:38 Ответить
Тут и без него столько умников верещало, что у кацапни уже нет ракет.
показать весь комментарий
05.12.2022 16:44 Ответить
😁
Няік не закінчаться
Казкар.
показать весь комментарий
05.12.2022 16:40 Ответить
Навіть така міра як "дофіга" має кінцеве значення
показать весь комментарий
05.12.2022 16:59 Ответить
Дофіга я не писав, але кацапи не були б кацапами як би не були кмітливими на подлість.
З ракетами теж саме.
показать весь комментарий
05.12.2022 17:12 Ответить
Так вони неточними битиму з "катюш".
показать весь комментарий
05.12.2022 16:40 Ответить
Так. Більше неточних - більше жертв.
показать весь комментарий
05.12.2022 17:01 Ответить
Ага. Десь я вже це чув. А ще чув що Кримський міст після побудови за рік упаде.
показать весь комментарий
05.12.2022 16:43 Ответить
одні москалі у нас у розвідці і в мо...
показать весь комментарий
05.12.2022 16:44 Ответить
Це Ви про Юсова? Людина, що викликає повагу своєю життєвою позицією.
Але мені більше подобається, коли спікери є вихідцями зі структур. Тоді більше специфіки,
менше красномовства.
показать весь комментарий
05.12.2022 17:13 Ответить
Оскільки я знаю Андрія особисто, то запевняю що він точно ніякий не москаль ) Україномовний з нульових так точно, а це для одесита немало. І до речі на тлі деяких дійсно хайповиків типу ковальова з ТРО, що береться коментувати не війну, а що завгодно далеке від бойових дій в межах дозволеного (звичка бажати популярності ще з телешоу), то Юсов зайвого точно не несе. Так що давайте якось розділяти походження прізвища і фаховість прес-секретарів у їх виступах.
показать весь комментарий
05.12.2022 18:46 Ответить
От -- от да і ми передихнем чи передохнем .
показать весь комментарий
05.12.2022 16:45 Ответить
Може і критичний, але все одно (дох....) дуже багато. Почекаємо, що скаже "птица говорун" Арестович, "одаренный умом, сообразительностью и языком без костей"
показать весь комментарий
05.12.2022 16:46 Ответить
а ти його досі слухаєш? ну тоді питання до тебе
показать весь комментарий
05.12.2022 17:08 Ответить
Так, слухати Арестовича притомним людям противно, але ж у нього маса шанувальників,
що непритомніють від першого слова "такого умного" і "такого порядочного".
показать весь комментарий
05.12.2022 17:24 Ответить
Ой, та досить вже ці балачки штовхати
показать весь комментарий
05.12.2022 16:46 Ответить
Хотілося б послухати, що з цього приводу скаже, представник ГУР -Гогінашвіллі...
показать весь комментарий
05.12.2022 16:53 Ответить
Та звідки чи віщуни можуть знати, скільки в парашки ракет, хіба що старий дєрьмак доповідає.
показать весь комментарий
05.12.2022 16:56 Ответить
И те кто носил колорадскую ленту.
показать весь комментарий
05.12.2022 17:05 Ответить
По-перше:
Рашка продовжує виробляти і Іскандери, і Калібри. Краще би ви з'ясували скільки вони виробляють їх на місяць. І як обходять санкції і де купляють компоненти.
По-друге:
У Рашки ще є старі совкові Х-101 і інші ракети.
показать весь комментарий
05.12.2022 17:07 Ответить
Навіщо ця " інформація" . Кто вірить в це.
Коли зупиниться бомбордування та ракетний обстріл,
то можна робити прогнози та висновки.
А зараз це нікому не потрібно. Люди гинуть.
показать весь комментарий
05.12.2022 17:18 Ответить
У России ,к сожалению,ещё достаточно ракет ,

У дегенерата Путина хотелка - воевать с НАТО.

Главное ,чтобы НАТО не дрогнуло.
показать весь комментарий
05.12.2022 18:49 Ответить
На критически низком уровне-сказал как в воду пёрднул
показать весь комментарий
05.12.2022 18:57 Ответить
 
 