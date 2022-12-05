Запасы высокоточных ракет в России на критически низком уровне, - представитель ГУР Юсов
Сегодня Украина подверглась очередному массированному ракетному удару со стороны страны-террориста Российской Федерации. В то же время, запасы высокоточного ракетного вооружения в РФ упали до критически низкого уровня.
Об этом в эфире общенационального телемарафона отметил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы можем говорить о том, что весь мир видит очередной террористический акт. Очередная террористическая атака, подчеркиваю, на гражданскую мирную инфраструктуру, в первую очередь энергетическую. И наибольшее поражение терпят именно гражданские объекты и мирные жители. И это еще раз дает повод всему миру задуматься о признании России государством-спонсором терроризма и террористическим государством. Да, это один из наиболее массированных обстрелов", - отметил Юсов.
Он также подчеркнул, что запасы ракетного вооружения, особенно высокоточного, по многим показателям уже упали до критического уровня. И не так много, и не так часто Россия сможет позволить себе еще такие массированные террористические атаки против украинцев.
Он также напомнил, что разведка предусматривала очередную ракетную атаку противника, а все соответствующие органы готовились к атаке.
"Украинская ПВО, противоракетная оборона готова, украинские энергетики готовы, ГСЧС – вся страна героически работает над сбитием этих ракет, а во вторых, над нейтрализацией последствий ударов", – заверил Юсов.
В то же время он отметил, что ракеты меньшего радиуса действия типа С-300 имеются в достаточном количестве у россиян, поэтому, к сожалению, прифронтовые города - Херсон, Запорожье, Харьков, Сумы - могут и дальше страдать от действий врага.
"Что касается "Калибров" и "Искандеров", то их запасы намного ниже и критически низкие. И в целом такой массированной тактики, регулярной они уже не могут себе позволить. Другое дело, что это не уменьшает ущерб, поражение украинской инфраструктуры. Это для нас серьезное испытание. Но вместе и с помощью международных партнеров Украина выстоит. Задачи, которые перед собой ставят террористы - сломать дух и заставить к капитуляции - они ни к чему не приведут", - убежден Юсов.
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Няік не закінчаться
Казкар.
З ракетами теж саме.
Але мені більше подобається, коли спікери є вихідцями зі структур. Тоді більше специфіки,
менше красномовства.
що непритомніють від першого слова "такого умного" і "такого порядочного".
Рашка продовжує виробляти і Іскандери, і Калібри. Краще би ви з'ясували скільки вони виробляють їх на місяць. І як обходять санкції і де купляють компоненти.
По-друге:
У Рашки ще є старі совкові Х-101 і інші ракети.
Коли зупиниться бомбордування та ракетний обстріл,
то можна робити прогнози та висновки.
А зараз це нікому не потрібно. Люди гинуть.
У дегенерата Путина хотелка - воевать с НАТО.
Главное ,чтобы НАТО не дрогнуло.