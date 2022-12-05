Запасы высокоточных ракет в России на критически низком уровне, - представитель ГУР Юсов

Сегодня Украина подверглась очередному массированному ракетному удару со стороны страны-террориста Российской Федерации. В то же время, запасы высокоточного ракетного вооружения в РФ упали до критически низкого уровня.

Об этом в эфире общенационального телемарафона отметил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы можем говорить о том, что весь мир видит очередной террористический акт. Очередная террористическая атака, подчеркиваю, на гражданскую мирную инфраструктуру, в первую очередь энергетическую. И наибольшее поражение терпят именно гражданские объекты и мирные жители. И это еще раз дает повод всему миру задуматься о признании России государством-спонсором терроризма и террористическим государством. Да, это один из наиболее массированных обстрелов", - отметил Юсов.

Он также подчеркнул, что запасы ракетного вооружения, особенно высокоточного, по многим показателям уже упали до критического уровня. И не так много, и не так часто Россия сможет позволить себе еще такие массированные террористические атаки против украинцев.

Он также напомнил, что разведка предусматривала очередную ракетную атаку противника, а все соответствующие органы готовились к атаке.

"Украинская ПВО, противоракетная оборона готова, украинские энергетики готовы, ГСЧС – вся страна героически работает над сбитием этих ракет, а во вторых, над нейтрализацией последствий ударов", – заверил Юсов.

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В то же время он отметил, что ракеты меньшего радиуса действия типа С-300 имеются в достаточном количестве у россиян, поэтому, к сожалению, прифронтовые города - Херсон, Запорожье, Харьков, Сумы - могут и дальше страдать от действий врага.

"Что касается "Калибров" и "Искандеров", то их запасы намного ниже и критически низкие. И в целом такой массированной тактики, регулярной они уже не могут себе позволить. Другое дело, что это не уменьшает ущерб, поражение украинской инфраструктуры. Это для нас серьезное испытание. Но вместе и с помощью международных партнеров Украина выстоит. Задачи, которые перед собой ставят террористы - сломать дух и заставить к капитуляции - они ни к чему не приведут", - убежден Юсов.