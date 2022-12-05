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Новости Война
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В районе воздушного пространства Киева было зафиксировано 10 ракет, 9 – уничтожено, - КГВА

ракета,рф

В районе воздушного пространства Киева было зафиксировано 10 ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

"Киев. Итоги ракетной атаки. В районе воздушного пространства Киева было зафиксировано 10 ракет. Предварительно уничтожены 9. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Киев (25483) обстрел (26942) ракеты (3556)


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Топ комментарии
+28
СЛАВА ППО ЗСУ!!!
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05.12.2022 16:48
+18
Наші ППО - Боги!
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05.12.2022 16:52
+15
Слава Богу!!!!И ЗСУ!!!!!
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05.12.2022 16:56
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СЛАВА ППО ЗСУ!!!
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05.12.2022 16:48 Ответить
Наші ППО - Боги!
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05.12.2022 16:52 Ответить
Слава Богу!!!!И ЗСУ!!!!!
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05.12.2022 16:56 Ответить
СЛАВА ЗСУ!!!!!
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05.12.2022 16:59 Ответить
А де десята? Ніби по Києву взагалі не було прильотів (і слава богу, якщо так)
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05.12.2022 17:01 Ответить
Назад повернулась...
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05.12.2022 17:15 Ответить
Вона "потонула"...
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05.12.2022 18:28 Ответить
Десята "прослизнула" - на Мозирський НПЗ пішла...
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05.12.2022 17:08 Ответить
По чому вони стріляють? Вже ж усе і так вражено. І от цікаво: пуляють і пуляють, а чим же вони з НАТО воюватимуть? Ну, знають же, суки, що НАТО першими нападати не будуть, але своїм безмізким черепки промивають і досі про коварноє НАТО. Ну, такоє...
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05.12.2022 17:12 Ответить
Ось де Герої, круті хлопці, Ви просто БОГИ.
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05.12.2022 17:13 Ответить
Це надзвичайно високий показник ураження! Наші хлопці реально нереально неймовірні!
Превелика честь їм і шана!
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05.12.2022 17:22 Ответить
 
 