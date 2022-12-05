В районе воздушного пространства Киева было зафиксировано 10 ракет, 9 – уничтожено, - КГВА

В районе воздушного пространства Киева было зафиксировано 10 ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

"Киев. Итоги ракетной атаки. В районе воздушного пространства Киева было зафиксировано 10 ракет. Предварительно уничтожены 9. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

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