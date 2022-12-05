Кислица в годовщину подписания Будапештского меморандума: После Путина нужен отказ России от ядерного оружия
Посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что для России после диктатора Владимира Путина нужен "новый Будапештский меморандум" для денуклеаризации Москвы.
Об этом он написал в Twitter в день годовщины подписания Будапештского меморандума, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на "заверения безопасности", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Будапештский меморандум — это три практически идентичных политических соглашения, которые предусматривали гарантии безопасности для Украины, Беларуси и Казахстана в обмен на отказ от ядерного статуса.
Он отметил, что вопреки расхожему мнению, ни Франция, ни Китай не являются участниками меморандума - КНР накануне саммита в Будапеште направила Украине ноту о негативных гарантиях, чем гарантировала, что не будет применять против нее ядерное оружие. Отдельное сообщение Украине направила и Франция, не связанная с Будапештским меморандумом.
Кислица заявил, что договоренности после Путина должны предусматривать новый Будапештский меморандум, который Москва подпишет в контексте отказа от ядерного оружия.
"Еще неизвестно, когда после военного поражения РФ и кто сможет подписать этот документ от имени территории с административным центром в Москве", - написал дипломат.
Будапештский меморандум был подписан в 1994 году. Украина отказалась от ядерного оружия, а Россия, Великобритания и США стали гарантами независимости и территориальной целостности Украины.
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"від імені території з адміністративним центром у Москві" Джерело:
От що значить - дипломат високого рівня!
Ціна сьогоднішної трагедії України."
І де ця потвора Чучма, відповів за злочин? Ні, його ім*ям вулиці називають.
16 листопада 1994 року Верховна Рада ухвалила Закон про приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
А 5 грудня 1994 року - з чого ми й почали нашу оповідь - між Леонідом Кучмою (президентом України), Борисом Єльциним (президентом Росії), Джоном Мейджором (прем'єром Великобританії) і Біллом Клінтоном (президентом США) був підписаний Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до ДНЯЗ.