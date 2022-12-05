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Новости Война
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Кислица в годовщину подписания Будапештского меморандума: После Путина нужен отказ России от ядерного оружия

кислиця

Посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что для России после диктатора Владимира Путина нужен "новый Будапештский меморандум" для денуклеаризации Москвы.

Об этом он написал в Twitter в день годовщины подписания Будапештского меморандума, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на "заверения безопасности", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Будапештский меморандум — это три практически идентичных политических соглашения, которые предусматривали гарантии безопасности для Украины, Беларуси и Казахстана в обмен на отказ от ядерного статуса.

Он отметил, что вопреки расхожему мнению, ни Франция, ни Китай не являются участниками меморандума - КНР накануне саммита в Будапеште направила Украине ноту о негативных гарантиях, чем гарантировала, что не будет применять против нее ядерное оружие. Отдельное сообщение Украине направила и Франция, не связанная с Будапештским меморандумом.

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Кислица заявил, что договоренности после Путина должны предусматривать новый Будапештский меморандум, который Москва подпишет в контексте отказа от ядерного оружия.

"Еще неизвестно, когда после военного поражения РФ и кто сможет подписать этот документ от имени территории с административным центром в Москве", - написал дипломат.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году. Украина отказалась от ядерного оружия, а Россия, Великобритания и США стали гарантами независимости и территориальной целостности Украины.

Кислица в годовщину подписания Будапештского меморандума: После Путина нужен отказ России от ядерного оружия 01

Автор: 

Будапештское соглашение (169) россия (95381) ядерное оружие (1327) Кислица Сергей (171)


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Топ комментарии
+12
КИСЛИЦЯ ДІЛО КАЖЕ, не треба московитським дикунам ядерна зброя, познімати всі ядерні боєголовки з ракет і бомб с торпедами і віддати на утилізацію американцям.
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05.12.2022 16:59
+9
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05.12.2022 17:09
+4
Навряд чи ще знайдуться такі лохи і хтось відмовиться від ЯЗ
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05.12.2022 17:06
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КИСЛИЦЯ ДІЛО КАЖЕ, не треба московитським дикунам ядерна зброя, познімати всі ядерні боєголовки з ракет і бомб с торпедами і віддати на утилізацію американцям.
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05.12.2022 16:59 Ответить
Навряд чи ще знайдуться такі лохи і хтось відмовиться від ЯЗ
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05.12.2022 17:06 Ответить
Ага. Вони за ту "ядрьону бімбу" будуть зубами триматися, і погрожувати всьому світу! А розбити мордор так щоб він пішов на всі умови нам таж Америка та Европа не дасть, знову ж через переляк
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05.12.2022 17:07 Ответить
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05.12.2022 17:09 Ответить
Московії віри нема.
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05.12.2022 17:13 Ответить
Але ж як гарно сказав про розвал рашки:
"від імені території з адміністративним центром у Москві" Джерело:
От що значить - дипломат високого рівня!
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05.12.2022 17:32 Ответить
"5 грудня 1998 року Міністерства оборони України та США підписали угоду про ліквідацію 44 важких бомбардувальників і 1068 крилатих ракет Х-55 повітряного базування. Ми віддали тоді ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки. Меморандум «гарантував» Україні цілісність та захист в обмін на відмову від третього у світі ядерного арсеналу.
Ціна сьогоднішної трагедії України."
І де ця потвора Чучма, відповів за злочин? Ні, його ім*ям вулиці називають.
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05.12.2022 17:56 Ответить
Не сработает эта тема по отказу от яо РФ. Зачем толкти это? Нам пусть вернут тактическое и статус страны с Яо! И все. А мы откажемся после этого на 10 лет от НАТО. А в ЕС сразу по факту и без задрочек переходного периода. Все одним пакетом через подписи большой семёрки стран и РФ. Здесь тоже сложно, но есть реальность некая.
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05.12.2022 18:02 Ответить
Я думаю, что НАТО больше заинтересована в Украине (после победы, я. п.), чем Украина в НАТО.
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06.12.2022 07:46 Ответить
Кучму за грати! І щоб дав покази, хто, як, коли і скільки йому і його лайці заплатив, щоб Україна лишилася не тільки ядерної зброї, а і ракет, бомберів та іншої зброї.
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05.12.2022 18:06 Ответить
РФ має бути дефрагментованна і денуклеарізованна !!!!!! .......це вимога часу для тих хто цього ще не усвідомлює
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05.12.2022 18:50 Ответить
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05.12.2022 18:59 Ответить
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05.12.2022 19:00 Ответить
Білл Клінтон, Борис Єльцин та Леонід Кравчук на тристоронній зустрічі

16 листопада 1994 року Верховна Рада ухвалила Закон про приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

А 5 грудня 1994 року - з чого ми й почали нашу оповідь - між Леонідом Кучмою (президентом України), Борисом Єльциним (президентом Росії), Джоном Мейджором (прем'єром Великобританії) і Біллом Клінтоном (президентом США) був підписаний Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до ДНЯЗ.
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05.12.2022 19:01 Ответить
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05.12.2022 20:46 Ответить
Надо не меморандумы с россией подписывать (наподписывались уже), а разгромить ее и отобрать ядерное оружие. Спички детям не игрушка.
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06.12.2022 07:41 Ответить
 
 