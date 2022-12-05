Кислица в годовщину подписания Будапештского меморандума: После Путина нужен отказ России от ядерного оружия

Посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что для России после диктатора Владимира Путина нужен "новый Будапештский меморандум" для денуклеаризации Москвы.

Об этом он написал в Twitter в день годовщины подписания Будапештского меморандума, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на "заверения безопасности", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Будапештский меморандум — это три практически идентичных политических соглашения, которые предусматривали гарантии безопасности для Украины, Беларуси и Казахстана в обмен на отказ от ядерного статуса.

Он отметил, что вопреки расхожему мнению, ни Франция, ни Китай не являются участниками меморандума - КНР накануне саммита в Будапеште направила Украине ноту о негативных гарантиях, чем гарантировала, что не будет применять против нее ядерное оружие. Отдельное сообщение Украине направила и Франция, не связанная с Будапештским меморандумом.

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Кислица заявил, что договоренности после Путина должны предусматривать новый Будапештский меморандум, который Москва подпишет в контексте отказа от ядерного оружия.

"Еще неизвестно, когда после военного поражения РФ и кто сможет подписать этот документ от имени территории с административным центром в Москве", - написал дипломат.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году. Украина отказалась от ядерного оружия, а Россия, Великобритания и США стали гарантами независимости и территориальной целостности Украины.