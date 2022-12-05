Глава МИД Финляндии Хаависто не поддержал Макрона: Гарантии нам нужны именно против России

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто не поддержал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что у России якобы должны быть "собственные гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.

Хаависто подчеркнул, что гарантии должны быть направлены против РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"В сложившейся ситуации нам нужны гарантии именно против России. Это касается как Украины, так и других стран", - заявил глава МИД Финляндии.

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По его словам, РФ сейчас действует против международного порядка и выступает в роли захватчика территорий других стран.

Он напомнил о вторжении РФ в Грузию, об оккупации Крыма и захвате части Донбасса.