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Глава МИД Финляндии Хаависто не поддержал Макрона: Гарантии нам нужны именно против России

хаавісто,пекка

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто не поддержал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что у России якобы должны быть "собственные гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.

Хаависто подчеркнул, что гарантии должны быть направлены против РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"В сложившейся ситуации нам нужны гарантии именно против России. Это касается как Украины, так и других стран", - заявил глава МИД Финляндии.

Читайте также: Макрон заявил, что хочет "гарантий безопасности" для России, когда та вернется к переговорам

По его словам, РФ сейчас действует против международного порядка и выступает в роли захватчика территорий других стран.

Он напомнил о вторжении РФ в Грузию, об оккупации Крыма и захвате части Донбасса.

Автор: 

переговоры (4919) россия (95388) Финляндия (956) Макрон Эмманюэль (1299) Хаависто Пекка (16)


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Топ комментарии
+23
з Макарона вже жаби сміються !
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05.12.2022 17:11
+22
Ось притомний міністр, а не людина-слухавка ...
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05.12.2022 17:12
+20
Макрон - сциклива гніда. Нічого дивного, падлі не привикать лягати під фашиста. В другу світову мабудь теж "надавали гарантії безпеки", отримуючи фашистського прутня між ніг.
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05.12.2022 17:10
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Мікрон - не чемпіон!

А так свербить, так хочеться!
Аж із туфлями у..... слухавку залазить! 😂
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05.12.2022 17:10 Ответить
Макрон - сциклива гніда. Нічого дивного, падлі не привикать лягати під фашиста. В другу світову мабудь теж "надавали гарантії безпеки", отримуючи фашистського прутня між ніг.
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05.12.2022 17:10 Ответить
Макрон - нащадок маршала Петена (того самого - Голови колабораціоністського режиму Віші), нічого дивного.
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05.12.2022 17:19 Ответить
У Німеччині був нацистський режим, а не фашистський.
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05.12.2022 19:08 Ответить
з Макарона вже жаби сміються !
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05.12.2022 17:11 Ответить
Ось притомний міністр, а не людина-слухавка ...
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05.12.2022 17:12 Ответить
Фіни знають, що таке расєя. Тому хоч і п'ють водку, але на морозі швидко тверезіють
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05.12.2022 17:15 Ответить
У Макрона таки ще по молодості щось сі з головов стало... геронтофіл... хєров 🤔🧐😁 І куди його бабуся дивиться, геть хлопчину запустила... ну куди запустила вже, туди запустила, най би там і зоставався, пустун такий
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05.12.2022 17:15 Ответить
У куйла точно є щось на мікрона, або на його бабушку яка була дєдушкай. Франція остаточно перетворилась на якесь сцикливо- чорномазе утворення, а не країну.
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05.12.2022 17:18 Ответить
Ця країна завжди була хвойдою.
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05.12.2022 22:54 Ответить
Финский солдат проходит мимо советских грузовых машин разгромленной колонны советских войск

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05.12.2022 17:22 Ответить
Того "жабоїда" напевне *уйло покусало!
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05.12.2022 17:24 Ответить
Симо Хайха успешно решал проблемы кацапов. Знаменитый снайпер завалил только 705 подтвержденных голов русни, из них 25 на день рождения сталина. Побей его рекорд !!!
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05.12.2022 17:27 Ответить
Хай Макрон надасть гарантії, що Франція не буде нападати на рашку!
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05.12.2022 19:04 Ответить
Макрюша за власний бізнес в русні дуже печеться. Так чи інакше, всю саму срань та тефлонові покриття виробляють на території кацапні. Ніхто в європі не хоче травитися канцерогенами ПФОК. Але якісні антикорозійні покриття та матеріали вони все таки хочуть мати.
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05.12.2022 21:43 Ответить
Прощай, финляндизация
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06.12.2022 08:10 Ответить
 
 