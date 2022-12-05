ГУР МО о взрыве на аэродроме базирования стратегической авиации России: "Это подтверждение деградации их военной инфраструктуры"
Взрывы на аэродроме в Энгельсе Саратовской области демонстрируют деградацию военной инфраструктуры России.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.
По его словам, он может только разделить со всей Украиной хорошие новости о взрыве на аэродроме.
"Когда у террористов что-то горит, это вызывает позитив. Тем более, что это аэродром для стратегических бомбардировщиков, которые убивают мирных людей. Обо всем остальном поговорим после войны", — сказал Юсов.
Он отметил, что за все происходящее на территории страны-агрессора отвечает правительство РФ.
"Сегодняшние события - это подтверждение деградации их военной инфраструктуры. Остальное мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть", - резюмировал представитель ГУР.
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скромно так про майже 600 !!!!! Х-55
передавав не придурок ЗЄля, а колишній директор Півден-маша, прем'єр та вправний, загалом, політик Кучма напару з жЮлькою
кому передавали, з якою метою, проти кого ця зброя застосується рашкою?
вони думали своїми тупими бошками чи ні?
👿
На Сцаках ПВОсы курили папиросы...
В Энгельсе техносы курили папиросы ..
В общем, на раZZеи сплошной
"Дым над водой
И пламень в небесах..." 😂
Дип перпл
цими ракетами зараз нищать Україну
Чтоб не бредить палачам по ночам, Ходят в гости палачи к палачам, И радушно, не жалея харчей, Угощают палачи палачей. На столе у них икра, балычок, Не какой-нибудь - "КВ"-коньячок, А впоследствии - чаек, пастила, Кекс "Гвардейский" и печенье "Салют", И сидят заплечных дел мастера И тихонько, но душевно поют: "О Сталине мудром, родном и любимом..." - Был порядок, - говорят палачи, - Был достаток, - говорят палачи, - Дело сделал, - говорят палачи, - И пожалуйста - сполна получи. Белый хлеб икрой намазан густо, Слезы кипяточка горячей, Палачам бывает тоже грустно, Пожалейте, люди, палачей! Очень плохо палачам по ночам, Если снятся палачи палачам, И как в жизни, но еще половчей, Бьют по рылу палачи палачей. Как когда-то, как в годах молодых - И с оттяжкой, и ногою в поддых, И от криков, и от слез палачей Так и ходят этажи ходуном, Созывают "неотложных" врачей И с тоскою вспоминают о Нем, "О Сталине мудром, родном и любимом..." - Мы на страже, - говорят палачи. - Но когда же? - говорят палачи. - Поскорей бы! - говорят палачи. - Встань, Отец, и вразуми, поучи! Дышит, дышит кислородом стража, Крикнуть бы, но голос как ничей, Палачам бывает тоже страшно, Пожалейте, люди, палачей!
1969
Дякую, досі не читав...
включно із їхніми батьками, дружинами та діточками....
вони вбивають наших цивільних!
саме цивільних, а ніяк не військових !👿
це все дуже цікаво, але кацапи розуміють лише силу та страх.
Це не вуличний чи професійний жаргон. Так офіційно називається процес розбирання однієї частини цілком справних літаків для підтримки льотного ресурсу другої частини літаків
якби я доїдав за своєю кицею, то давно здох би від голоду - кігтями падлюка миску вискрібує!
В цьому плані цікаве саме технічне виконання завдання. Енгельс десь в 1000 км від кордону, і якщо БПЛА непоміченим долетів туди з території України, то це свідчить по величезну непідготовленість та слабкість російської ППО. Але може й бути і інший сценарій - запускали безпосередньо із російської території. Те що ми це можемо сумнівів не має, знищені Ка-52 на аеродромі під Новгородом тому підтвердження. І це ще цікавіше, бо дозволяє припустити, що вже скоро таких «хлопків» на воєнних об'єктах в тилових районах РФ побільшає. (с) Є. Магда https://t.me/rozumaha/17102 https://t.me/rozumaha/17102
Слава Алі-бабє....! 😂
І звісно ж, українській партизанці!
Слава ЗСУ!
Слава партизанці!
А тут беспилотник, цена которому три копейки, развалил два «стратега». Или больше.
Главный вопрос, который сейчас звучит в кабинетах над Потомаком - А чо, так можно было? https://t.me/voinasordoy/660 https://t.me/voinasordoy/660
Вау !!!!
Судячи по вранішнім відео з камер спостереження з енгельса, там щось швидке прилетіло.
Ну, ви зрозуміли, що їх так мало, що кожного називають по імєні-отчєству.
А тут одразу декілька поважних кацапських стратегів наші запизстали в больнічку, в 300-ті ! 😂
Менеджери з продажу викидаються з вікон хмарочосів!
Ракета Петріота - 10 млн у.є
Ну дуууже бюджетний новітній стелс бомбардувальник В 12 чи як там, - 800 млн. у.е.
А тут 2-4-6 стратегів копійчаним Алі-бабою !!!!
Кому треба, той знає.
"Пожар идёт по плану".
Приблизно в цей же час на злітно-посадковій смузі в районі Рязані, на південь від Москви, підірвався бензовоз. Інформації про те, що стало причиною вибуху в Рязані, де були зафіксовані три загиблих, не було.
Деграда́ция, регресс - процесс ухудшения характеристик какого-либо объекта или явления с течением времени
А кульминацией будет удар по нефтепромыслам.