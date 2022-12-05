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Новости Война
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ГУР МО о взрыве на аэродроме базирования стратегической авиации России: "Это подтверждение деградации их военной инфраструктуры"

рф,ту-95,бомбардувальники,енгельс

Взрывы на аэродроме в Энгельсе Саратовской области демонстрируют деградацию военной инфраструктуры России.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

По его словам, он может только разделить со всей Украиной хорошие новости о взрыве на аэродроме.

"Когда у террористов что-то горит, это вызывает позитив. Тем более, что это аэродром для стратегических бомбардировщиков, которые убивают мирных людей. Обо всем остальном поговорим после войны", — сказал Юсов.

Смотрите также: Утром в районах аэродромов базирования стратегической авиации России прогремели взрывы, - росСМИ. ВИДЕО

Он отметил, что за все происходящее на территории страны-агрессора отвечает правительство РФ.

"Сегодняшние события - это подтверждение деградации их военной инфраструктуры. Остальное мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть", - резюмировал представитель ГУР.

Автор: 

авиация (2822) взрыв (6727) разведка (4170) россия (95381) аэродром (292)


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Топ комментарии
+33
Цікаво,як ті покидьки(екіпажі бомбардувальників) сплять уночі?Щоб ви,суки,виздихали разом з вашими сім'ями!
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05.12.2022 17:21
+33
Александр Галич
Чтоб не бредить палачам по ночам, Ходят в гости палачи к палачам, И радушно, не жалея харчей, Угощают палачи палачей. На столе у них икра, балычок, Не какой-нибудь - "КВ"-коньячок, А впоследствии - чаек, пастила, Кекс "Гвардейский" и печенье "Салют", И сидят заплечных дел мастера И тихонько, но душевно поют: "О Сталине мудром, родном и любимом..." - Был порядок, - говорят палачи, - Был достаток, - говорят палачи, - Дело сделал, - говорят палачи, - И пожалуйста - сполна получи. Белый хлеб икрой намазан густо, Слезы кипяточка горячей, Палачам бывает тоже грустно, Пожалейте, люди, палачей! Очень плохо палачам по ночам, Если снятся палачи палачам, И как в жизни, но еще половчей, Бьют по рылу палачи палачей. Как когда-то, как в годах молодых - И с оттяжкой, и ногою в поддых, И от криков, и от слез палачей Так и ходят этажи ходуном, Созывают "неотложных" врачей И с тоскою вспоминают о Нем, "О Сталине мудром, родном и любимом..." - Мы на страже, - говорят палачи. - Но когда же? - говорят палачи. - Поскорей бы! - говорят палачи. - Встань, Отец, и вразуми, поучи! Дышит, дышит кислородом стража, Крикнуть бы, но голос как ничей, Палачам бывает тоже страшно, Пожалейте, люди, палачей!
1969
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05.12.2022 17:24
+30
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05.12.2022 17:28
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Правила форума Совет форумчан
Якісь із цих ТУшок віддав їм Кучма. І та руда потвора в повазі доживає пенсію.
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05.12.2022 17:16 Ответить
Віддавали Ту-160 А там "гупнули" Ту-95-ті Їх здається, не передавали
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05.12.2022 17:19 Ответить
У 1998 році Україна розпочала знищувати успадковані стратегічні бомбардувальники на виділені США за програмою Нанна-Лугара кошти, але після переговорів Україна передала Росії вісім Ту-160 і три Ту-95MC (і партію крилатих ракет) в обмін на списання частини боргу за газ. Три літаки Ту-95МС, один з яких зараз виконує роль музейного експонату у Полтавському музеї дальньої авіації, залишилися в України, решту - утилізовано.
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05.12.2022 17:23 Ответить
Я все знать не можу Може й так Головне в тому, що ці літаки вже не піднімуться в повітря В кращому випадку послужать "складом запчастин"
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05.12.2022 17:26 Ответить
Вірно. 95-ті були і на аеродромах Київщини, до речі, і в 90-ті знайомі не раз їх бачили в небі разом з іншими бойовими літаками. Тож кучма своїми газо-розрахунками накоїв справ...
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05.12.2022 18:52 Ответить
А борг за газ звідки? Звідти, що олігархам можна було споживати і не платити.
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05.12.2022 17:24 Ответить
Передали з м. Узин два Ту-95МС.
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05.12.2022 17:24 Ответить
"партія крилатих ракет"

скромно так про майже 600 !!!!! Х-55

передавав не придурок ЗЄля, а колишній директор Півден-маша, прем'єр та вправний, загалом, політик Кучма напару з жЮлькою

кому передавали, з якою метою, проти кого ця зброя застосується рашкою?
вони думали своїми тупими бошками чи ні?
👿
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05.12.2022 17:34 Ответить
На палубе матросы курили папиросы...
На Сцаках ПВОсы курили папиросы...
В Энгельсе техносы курили папиросы ..

В общем, на раZZеи сплошной

"Дым над водой
И пламень в небесах..." 😂
Дип перпл
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05.12.2022 18:03 Ответить
Это рыжае ****** отдало те 500 шт. Х-55, которыми мардва пуляет сейчас (у мардвы их не было вааще). Остальные ано пыталость продать членам в палатенцах, а когда его поймали порезало остальные 500 шт. Хвость иму на 200 в череп.
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05.12.2022 18:32 Ответить
583, якщо по пам'яті....

цими ракетами зараз нищать Україну
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05.12.2022 19:00 Ответить
Цікаво,як ті покидьки(екіпажі бомбардувальників) сплять уночі?Щоб ви,суки,виздихали разом з вашими сім'ями!
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05.12.2022 17:21 Ответить
Александр Галич
Чтоб не бредить палачам по ночам, Ходят в гости палачи к палачам, И радушно, не жалея харчей, Угощают палачи палачей. На столе у них икра, балычок, Не какой-нибудь - "КВ"-коньячок, А впоследствии - чаек, пастила, Кекс "Гвардейский" и печенье "Салют", И сидят заплечных дел мастера И тихонько, но душевно поют: "О Сталине мудром, родном и любимом..." - Был порядок, - говорят палачи, - Был достаток, - говорят палачи, - Дело сделал, - говорят палачи, - И пожалуйста - сполна получи. Белый хлеб икрой намазан густо, Слезы кипяточка горячей, Палачам бывает тоже грустно, Пожалейте, люди, палачей! Очень плохо палачам по ночам, Если снятся палачи палачам, И как в жизни, но еще половчей, Бьют по рылу палачи палачей. Как когда-то, как в годах молодых - И с оттяжкой, и ногою в поддых, И от криков, и от слез палачей Так и ходят этажи ходуном, Созывают "неотложных" врачей И с тоскою вспоминают о Нем, "О Сталине мудром, родном и любимом..." - Мы на страже, - говорят палачи. - Но когда же? - говорят палачи. - Поскорей бы! - говорят палачи. - Встань, Отец, и вразуми, поучи! Дышит, дышит кислородом стража, Крикнуть бы, но голос как ничей, Палачам бывает тоже страшно, Пожалейте, люди, палачей!
1969
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05.12.2022 17:24 Ответить
Сильно!
Дякую, досі не читав...
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05.12.2022 17:36 Ответить
Пора б вже кожному із цих "пілотів" та їхніх командирів надіслати звинувачувальний акт із вироком про "вишку" на місці, незалежно де їх надибають

включно із їхніми батьками, дружинами та діточками....

вони вбивають наших цивільних!
саме цивільних, а ніяк не військових !👿
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05.12.2022 18:10 Ответить
Прокляття не пошкодить їм. А от коли будеш благословлять ворога, збереш йому на голову горяче вугілля. Так вчить Біблія, і це працює
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05.12.2022 17:26 Ответить
Дегенерати не здатні навіть опанувати державну.
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05.12.2022 17:44 Ответить
....підстав щоку і тепе. угу.

це все дуже цікаво, але кацапи розуміють лише силу та страх.
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05.12.2022 17:53 Ответить
Тобто кляті смердючі кацапські ******, благословляю вас на вічні пекельні муки! Так?
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05.12.2022 23:08 Ответить
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05.12.2022 17:21 Ответить
"Каннибализация российского авиапарка"
Це не вуличний чи професійний жаргон. Так офіційно називається процес розбирання однієї частини цілком справних літаків для підтримки льотного ресурсу другої частини літаків
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05.12.2022 17:31 Ответить
ужос 😱
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05.12.2022 17:22 Ответить
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

якби я доїдав за своєю кицею, то давно здох би від голоду - кігтями падлюка миску вискрібує!
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05.12.2022 17:38 Ответить
...Подія в Енгельсі вражає. Атака безпілотником ворожого стратегічного аеродрому не залишає сумнівів в тому, що метою було зірвати черговий масований ракетний удар по українській енергетичній інфраструктурі, що, як очікується, планувався на завтра.
В цьому плані цікаве саме технічне виконання завдання. Енгельс десь в 1000 км від кордону, і якщо БПЛА непоміченим долетів туди з території України, то це свідчить по величезну непідготовленість та слабкість російської ППО. Але може й бути і інший сценарій - запускали безпосередньо із російської території. Те що ми це можемо сумнівів не має, знищені Ка-52 на аеродромі під Новгородом тому підтвердження. І це ще цікавіше, бо дозволяє припустити, що вже скоро таких «хлопків» на воєнних об'єктах в тилових районах РФ побільшає. (с) Є. Магда https://t.me/rozumaha/17102 https://t.me/rozumaha/17102

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05.12.2022 17:23 Ответить
Жаль що не по спорядженому ракетами влучили, атаки могло б не буть
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05.12.2022 17:30 Ответить
Сезам, откройся !

Слава Алі-бабє....! 😂
І звісно ж, українській партизанці!
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05.12.2022 17:41 Ответить
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05.12.2022 17:23 Ответить
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05.12.2022 17:29 Ответить
до речі, що таке Ту-95 для кацапів - вони у них всі імєнні, тобто, кожен літак носить ім'я якогось кацапського поца, який написаний на фюзеляжі

Слава ЗСУ!
Слава партизанці!
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05.12.2022 17:44 Ответить
Представляю, как охренели в Пентагоне после сегодняшней атаки дрона на аэродром стратегической авиации. Они же там все планы разрабатывали - электронное подавление, потом крылатыми ракетами, с огибанием рельефа местности, массированный залп «Томагавками», вероятность поражения плюс минус, противодействие ПВО.

А тут беспилотник, цена которому три копейки, развалил два «стратега». Или больше.

Главный вопрос, который сейчас звучит в кабинетах над Потомаком - А чо, так можно было? https://t.me/voinasordoy/660 https://t.me/voinasordoy/660

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05.12.2022 17:27 Ответить
4 развалил
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05.12.2022 17:31 Ответить
Дійсно?
Вау !!!!
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05.12.2022 17:45 Ответить
Не факт, що ціна - три копійки. Якщо там такий же движок від Мотор-січі, як на Байрактар-3 йде, то там турбореактивний, швидкість - до 900 км/год.
Судячи по вранішнім відео з камер спостереження з енгельса, там щось швидке прилетіло.
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05.12.2022 17:49 Ответить
Ту-95 у кацапів імєнні!
Ну, ви зрозуміли, що їх так мало, що кожного називають по імєні-отчєству.
А тут одразу декілька поважних кацапських стратегів наші запизстали в больнічку, в 300-ті ! 😂
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05.12.2022 17:56 Ответить
Ви уявляється що робиться зараз у всіляких Ратеонах та Локхідах!?
Менеджери з продажу викидаються з вікон хмарочосів!

Ракета Петріота - 10 млн у.є
Ну дуууже бюджетний новітній стелс бомбардувальник В 12 чи як там, - 800 млн. у.е.

А тут 2-4-6 стратегів копійчаним Алі-бабою !!!!
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05.12.2022 17:52 Ответить
Та нехай отой мордор западеться! І чим швидше!
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05.12.2022 17:27 Ответить
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05.12.2022 17:28 Ответить
+
Кому треба, той знає.
"Пожар идёт по плану".
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05.12.2022 17:29 Ответить
Їх деградація нам до дупи. Нам потрібна їх повна утилізація.
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05.12.2022 17:30 Ответить
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05.12.2022 17:31 Ответить
Так ось яка вона військова дипломатія ...
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05.12.2022 17:43 Ответить
Курить на посту!? Ето нерпрепустимо!
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05.12.2022 17:44 Ответить
ты бухать бросай...
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05.12.2022 17:48 Ответить
Чем я тебе мешаю жить?
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05.12.2022 18:00 Ответить
Вата грустит...
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05.12.2022 17:49 Ответить
Були повідомлення про пошкодження двох літаків в результаті вибуху на авіабазі Енгельс поблизу Саратова, приблизно в 860 кілометрах на південний схід від російської столиці. Повідомляється, що на базі розміщені стратегічні бомбардувальники Т-95, повідомляють російські інформагентства. Літак є тим типом, який Росія використовувала для ракетних ударів по Україні, націлених на енергетичну інфраструктуру.

Приблизно в цей же час на злітно-посадковій смузі в районі Рязані, на південь від Москви, підірвався бензовоз. Інформації про те, що стало причиною вибуху в Рязані, де були зафіксовані три загиблих, не було.
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05.12.2022 17:58 Ответить
«Поводов для беспокойства нет». Губернатор Саратовской области - об атаке беспилотника на аэродром в Энгельсе
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05.12.2022 18:02 Ответить
Якэ воно узюмнэ
Деграда́ция, регресс - процесс ухудшения характеристик какого-либо объекта или явления с течением времени
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05.12.2022 18:30 Ответить
Де фото зі супутника Притули, чи знову Maxar Technologies має надати?
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05.12.2022 18:46 Ответить
Та то напевне *бнн* - бавовна - наслідок недопалка )
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05.12.2022 18:57 Ответить
«Украина совершила террористический акт! На мирно стоявшие военные самолеты, которые просто планировали мирно бомбить украинские города, были вероломно направлены адские беспилотники. Невосполнимые потери православной российской авиации - 4-6 самолетов. Россия обязана срочно созвать Совет безопасности ООН, чтобы мир осудил сатанинскую выходку дьявольского киевского режима фашистов и наркоманов! Анафема!»
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05.12.2022 19:13 Ответить
Энгельс - это введение (без смазки).
А кульминацией будет удар по нефтепромыслам.
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05.12.2022 20:49 Ответить
 
 