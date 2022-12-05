ГУР МО о взрыве на аэродроме базирования стратегической авиации России: "Это подтверждение деградации их военной инфраструктуры"

Взрывы на аэродроме в Энгельсе Саратовской области демонстрируют деградацию военной инфраструктуры России.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

По его словам, он может только разделить со всей Украиной хорошие новости о взрыве на аэродроме.

"Когда у террористов что-то горит, это вызывает позитив. Тем более, что это аэродром для стратегических бомбардировщиков, которые убивают мирных людей. Обо всем остальном поговорим после войны", — сказал Юсов.

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Он отметил, что за все происходящее на территории страны-агрессора отвечает правительство РФ.

"Сегодняшние события - это подтверждение деградации их военной инфраструктуры. Остальное мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть", - резюмировал представитель ГУР.